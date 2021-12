Comparaisons du bureau d’accueil Abbott Elementary Stars

Williams a exprimé un sentiment similaire, car j’ai appelé The Office « l’étalon d’or de ce style ».

« C’est un peu impossible de ne pas [pay tribute] », a-t-il poursuivi. » Ils ont fait un excellent travail avec cette émission et ont vraiment établi comment cela fonctionne dans l’espace de la comédie américaine. «

Williams a poursuivi en notant que « le plus grand art s’inspire toujours de l’art antérieur » et qu’il prendrait des comparaisons avec Krasinski « n’importe quel jour ».

Sans oublier, Williams a souligné que le réalisateur de l’épisode pilote, Randall Einhorn, a travaillé à la fois sur The Office et Parks and Recreation.

Bien que la structure d’Abbott Elementary puisse être similaire à ces faux documentaires précédents, la véritable inspiration pour le spectacle est proche et chère au cœur de Brunson. Selon l’ancien de A Black Lady Sketch Show, elle a été inspirée pour créer Abbott Elementary après une visite percutante avec sa mère, qui était institutrice à Philadelphie avant de prendre sa retraite.

« J’étais à son école, c’était une soirée de conférence parents-enseignants », se souvient-elle. « Et j’étais un peu énervé qu’elle reste à l’école jusqu’à huit heures. J’ai juste pensé : ‘Allez. Il est si tard.' »