Comparatif MacBook Air M1 vs Pro, que devriez-vous acheter ?

Les MacBooks M1 d’Apple apportent des gains de performances majeurs et à première vue, les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces semblent assez similaires. Ils ont le même CPU/GPU, les mêmes ports, la même caméra FaceTime, et plus encore. Cependant, examinons de plus près le MacBook Air M1 vs Pro pour voir ce qui différencie les deux pour vous aider à décider lequel acheter.

Mise à jour 9/1/21 : Les MacBook Air et Pro M1 fin 2020 sont encore assez récents et devraient durer longtemps. Cependant, nous en apprenons de plus en plus sur toutes les nouvelles fonctionnalités et changements qui arriveront avec les prochains modèles MacBook Pro Apple Silicon 14 et 16 pouces.

Si vous n’avez pas immédiatement besoin d’un nouveau MacBook, cela vaut peut-être la peine d’attendre plus tard cette année ou au moins de prendre le temps d’y réfléchir. Au-delà des écrans plus grands, nous devrions voir un nouveau design, un rétroéclairage d’écran mini-LED, le retour des E/S incluant HDMI, fente pour carte SD et MagSafe, et la suppression de la barre tactile.

En outre, les plus grandes machines Apple Silicon MacBook Pro offriront, espérons-le, un support officiel pour plus d’un écran externe. Les modèles de MacBook Pro de nouvelle génération devraient arriver d’ici l’automne 2021.

Les premières réactions au dévoilement par Apple des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro M1 sur le Web comprenaient une confusion quant à l’intérêt de continuer à offrir les deux, car ils semblent si similaires. Bien qu’il soit impressionnant et quelque peu déroutant que le MacBook Air M1 de base à 999 $ ait le même CPU/GPU et le même moteur neuronal que le MacBook Pro M1 à 1 299 $ et plus, il existe quelques différences notables qui méritent d’être prises en compte avant de prendre une décision.

Alors que les MacBooks M1 offrent des performances nettement améliorées dans tous les domaines (la vitesse et la durée de vie de la batterie étant deux aspects importants), il existe quelques domaines où ils sont moins performants ou du moins pas améliorés par rapport aux prédécesseurs d’Intel. Dans les graphiques ci-dessous, nous avons mis en évidence les différences entre le MacBook Air M1 et le Pro en gras.

Comparaison du matériel M1 MacBook Air vs Pro

Vous obtenez la puce M1 phénoménale avec les deux machines avec 4 cœurs haute efficacité et 4 cœurs hautes performances pour le processeur. Mais il est intéressant de noter qu’il s’agit en fait d’un GPU à 7 cœurs sur les modèles de base de MacBook Air au lieu du 8 cœurs sur les configurations Air haut de gamme et sur tous les modèles de MacBook Pro. Mon collègue Ben Lovejoy a écrit une explication sur ce qui se passe avec cela.

Au-delà de la légère différence GPU, vous bénéficiez d’un refroidissement actif avec le MacBook Pro. C’est remarquable car cela permet à l’ordinateur portable de maintenir des performances élevées sous des charges soutenues plus longtemps.

Peut-être plus mineur dans l’ensemble, mais le MacBook Pro M1 offre une plage dynamique élevée avec ses haut-parleurs stéréo et les micros sont de « qualité studio ».

C’est formidable de voir la prise en charge du Wi-Fi 6 sur les deux modèles ! Cependant, c’est vraiment décevant de voir la caméra FaceTime 720p rester dans les parages. Apple affirme avoir amélioré la qualité de l’image avec un nouveau processeur de signal d’image. Mais les critiques disent que la qualité est toujours mauvaise.

Si vous avez des questions ou des scrupules à propos de la RAM limitée à seulement 16 Go, n’oubliez pas de consulter mon collègue Stephen Hall poussant le MacBook Air M1 de base à ses limites, présentant des performances super impressionnantes. Si vous n’êtes pas un utilisateur expérimenté, 8 Go de RAM avec ces machines pourraient probablement être plus que suffisants.

Bottom line: Vous allez voir des performances impressionnantes pour l’informatique de tous les jours avec les deux ordinateurs, mais si vous vous penchez vers des flux de travail plus lourds pendant de plus longues périodes, le refroidissement actif sur le MacBook Pro peut être suffisant pour prendre votre décision.

Comparaison des écrans MacBook Air et Pro M1

Si la luminosité de l’écran est importante pour vous, notez un autre point pour le MacBook Pro avec sa luminosité de 500 nits contre 400 sur le MacBook Air. Sinon, vous obtenez le même excellent écran Retina sur les deux ordinateurs portables.

Comparaison entre le MacBook Air M1 et les E/S Pro

La seule différence entre les deux avec le reste des E/S non couvertes ci-dessus est la Touch Bar disponible sur le MacBook Pro et la rangée dédiée de touches de fonction (nouvelles également pour la dictée, les projecteurs, etc.) sur le MacBook Air.

Cependant, les spécifications ci-dessous révèlent également quelques inconvénients par rapport aux anciens MacBook Intel. Tout d’abord, vous obtenez un maximum de 2 ports USB-C (USB4)/Thunderbolt sur tous les modèles M1. Le MacBook Pro 13 pouces Intel haut de gamme en proposait 4 (2 de chaque côté).

Le deuxième downgrade est la prise en charge de l’affichage externe. Ces MacBooks M1 prennent en charge un maximum d’un écran externe jusqu’à 6K à 60 Hz. Les MacBooks Intel de génération précédente pouvaient exécuter jusqu’à 2 écrans 4K à 60 Hz en plus de fonctionner avec jusqu’à 1 écran 6K à 60 Hz.

Comparaison de la taille, du poids et de la finition

Tout ici est identique aux précédents MacBook Intel, à l’exception du MacBook Pro 13 pouces M1 qui réduit de 0,1 once par rapport à ses prédécesseurs de 3,1 livres.

Si la couleur dorée est attrayante, gardez à l’esprit qu’elle n’est disponible qu’avec le MacBook Air.

Comparaison de la durée de vie de la batterie

Évaluation de la durée de vie de la batterie du MacBook Pro M1 13 pouces d’Apple

L’utilisation réelle montre des gains de durée de vie considérables pour les MacBooks M1 par rapport aux anciens modèles Intel. Cependant, gardez à l’esprit que vous ne verrez probablement pas exactement les évaluations Apple allant jusqu’à 15 à 20 heures sans compromis, comme réduire la luminosité de l’écran pour les flux de travail légers.

Mais dans tous les cas, l’efficacité énergétique et les améliorations de la durée de vie de la batterie sont importantes !

Comparaison des prix

Dans les différentes configurations, lorsque l’on regarde le même stockage et la même RAM, il y a une différence de 300 $ entre le MacBook Air M1 et le MacBook Pro.

Pour l’instant, les modèles stockés sont les configurations 256 Go/8 Go de RAM et 512 Go/8 Go de RAM. Les modèles avec 16 Go de RAM verront des délais d’expédition plus longs car il s’agit de commandes personnalisées.

Bilan du MacBook Air M1 vs Pro

J’espère que vous savez maintenant quel MacBook M1 vous convient le mieux. Si vous appréciez une durée de vie de la batterie plus longue, un refroidissement actif pour les charges de travail prolongées, un écran légèrement plus lumineux et/ou comme la barre tactile, le MacBook Pro est la voie à suivre et offre beaucoup de valeur à partir de 1 299 $. Si ces choses ne sont pas importantes pour vous, le MacBook Air est le choix à partir de 999 $ vraiment raisonnable pour tout ce que vous obtenez.

Mise à jour 9/1/21 : Comme mentionné ci-dessus, il vaut peut-être la peine de se demander s’il est préférable d’attendre les MacBook Pro 14 ou 16 pouces qui devraient arriver cet automne.

