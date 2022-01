Comparatif MacBook Air vs Pro, que devriez-vous acheter ?

La gamme de MacBook d’Apple offre des performances impressionnantes et à première vue, le MacBook Air 2020 et le MacBook Pro 13 pouces semblent assez similaires. Ils ont le même CPU/GPU, les mêmes ports, la même caméra FaceTime, et plus encore. Cependant, le MacBook Pro 2021 14 pouces peut compliquer votre décision. Examinons de plus près le MacBook Air vs Pro pour voir ce qui différencie ces MacBook et vous aider à décider lequel acheter.

Au-delà des écrans plus grands, les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces présentent un design rafraîchi, un rétroéclairage d’écran mini-LED, le retour des E/S, y compris HDMI, un emplacement pour carte SD et MagSafe, et le retrait du Touch Bar.

Et bien sûr, ils ont plus de puissance que jamais avec les puces M1 Pro et M1 Max. Si vous êtes entre les MacBook Pro 14 et 16 pouces, consultez notre guide détaillé.

Mais si vous savez que vous voulez un MacBook compact de 13 ou 14 pouces, lisez notre comparaison approfondie des MacBook Pro Air vs 2020 et 2021 ci-dessous.

Les premières réactions au dévoilement par Apple des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro M1 fin 2020 incluaient une confusion quant à l’intérêt de continuer à proposer les deux, car ils semblent si similaires.

Bien qu’il soit impressionnant et quelque peu déroutant que le MacBook Air M1 de base à 999 $ ait le même CPU/GPU et le même moteur neuronal que le MacBook Pro M1 à 1 299 $ et plus, il existe quelques différences notables qui méritent d’être prises en compte avant de prendre une décision.

Et maintenant, avec le nouveau MacBook Pro M1 Pro/Max 14 pouces disponible, il y a encore plus de différences.

Comparaison du matériel MacBook Air vs Pro

Vous obtenez la puce M1 puissante et efficace avec les machines MacBook Air et Pro 2020 avec 4 cœurs haute efficacité et 4 cœurs hautes performances pour le processeur. Mais il est intéressant de noter qu’il s’agit en fait d’un GPU à 7 cœurs sur les modèles de base de MacBook Air au lieu du 8 cœurs sur les configurations Air haut de gamme et sur tous les modèles de MacBook Pro. Mon collègue Ben Lovejoy a écrit une explication sur ce qui se passe avec cela.

Au-delà de la légère différence GPU, vous bénéficiez d’un refroidissement actif avec le MacBook Pro. C’est remarquable car cela permet à l’ordinateur portable de maintenir des performances élevées sous des charges soutenues plus longtemps.

Pour le MacBook Pro 14 pouces, vous obtenez la puce M1 Pro ou M1 Max avec l’option pour plus de cœurs CPU et GPU, une RAM accrue, une caméra FaceTime Full HD 1080p, et plus encore.

En tant que

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

Processeur

M1 – 8 cœurs M1 – 8 cœurs M1 Pro ou M1 Max – 8 ou 10 cœurs

Stockage

Jusqu’à 2 To Jusqu’à 2 To Jusqu’à 8 To

RAM

8 ou 16 Go 8 ou 16 Go 16 à 64 Go

Graphique

7 cœurs 8 cœurs Jusqu’à 32 cœurs

Moteur neuronal

16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs

Caméra FaceTime

720p 720p 1080p

Haut-parleurs

Haut-parleurs stéréo avec son large Haut-parleurs stéréo avec plage dynamique élevée 6 haut-parleurs haute fidélité

Micros

Ensemble de 3 micros Ensemble de 3 micros de qualité studio Ensemble de 3 micros de qualité studio

Gestion thermale

Refroidissement actif sans ventilateur avec ventilateurs Refroidissement actif avec ventilateurs

Peut-être plus mineur dans l’ensemble, mais les deux modèles de MacBook Pro offrent une plage dynamique élevée avec des haut-parleurs stéréo et les micros sont de « qualité studio ».

C’est formidable de voir que le Wi-Fi 6 prend en charge tous les modèles. Cependant, il ne s’agit que d’une caméra FaceTime 720p sur les MacBooks 2020. Apple affirme avoir amélioré la qualité de l’image avec son processeur de signal d’image. Mais pour obtenir la caméra FaceTime Full HD 1080p, vous devrez acheter le nouveau MacBook Pro 14 pouces.

Vous allez voir des performances impressionnantes pour l’informatique de tous les jours avec ces trois ordinateurs, mais si vous vous penchez vers des flux de travail plus lourds, le nouveau MacBook Pro est le gagnant.

Si vous avez des flux de travail moyens à légers, le MacBook Air est un excellent choix pour la portabilité et ceux qui sont plus sensibles au prix.

Comparaison des écrans MacBook Air vs Pro

Si la luminosité de l’écran est importante pour vous, notez un autre point pour le MacBook Pro avec sa luminosité de 500 à 1600 nits contre 400 nits sur le MacBook Air.

La luminosité jusqu’à 1 000 nits soutenue du nouveau MacBook Pro (1 600 pic) peut être uniquement pour le contenu HDR, mais vous obtenez toujours des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz avec ProMotion, un rétroéclairage mini-LED et des lunettes encore plus fines.

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

Taille réelle de l’écran

13,3″ 13,3″ 14,2″

Résolution

2560 x 1600 2560 x 1600 3024 x 1964

Ratio d’aspect

16:10 16:10 16:10 + encoche

IPP

227 227 254

Les lentes (luminosité)

400 500 Jusqu’à 1000 en continu, jusqu’à 1600 en crête

Écran Retina

✅ –

Écran Liquid Retina XDR

❌ ✅

ProMotion (jusqu’à 120 Hz)

❌ ✅

mini-LED rétro-éclairé

❌ ✅

Véritable tonalité

✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅

Le nouvel écran MacBook Pro 14 pouces comprend une encoche en haut au centre de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p. Mais contrairement à l’iPhone, l’encoche n’inclut pas le matériel/support Face ID sur les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro.

Comparaison MacBook Air vs Pro I/O

La différence entre le 2020 Air et le Pro avec le reste des E/S non couvertes ci-dessus réside dans la barre tactile disponible sur le MacBook Pro et la rangée dédiée de touches de fonction (nouvelles également pour la dictée, les projecteurs, etc.) sur le MacBook Air.

L’un des inconvénients des MacBook 2020 est la prise en charge d’un seul écran externe jusqu’à 6K à 60 Hz.

En revanche, le MacBook Pro 14 pouces offre beaucoup plus d’E/S, notamment 3 ports USB-C/Thunderbolt, HDMI, un slot SDXC, MagSafe et la prise en charge de jusqu’à 3 écrans externes.

En tant que

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

Clavier magique

✅ ✅

ID tactile

✅ ✅

Barre tactile

✅ ❌

Ports USB-C/Thunderbolt

2 2 3

HDMI

❌ ✅

lecteur de carte SDXC

❌ ✅

Chargement MagSafe

❌ ✅

Bluetooth

5,0 5,0 5,0

Wifi

Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax)

Prise en charge de l’affichage externe

1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz Jusqu’à 2 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz (M1 Pro) ou jusqu’à 3 écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K et 1 externe écran avec une résolution jusqu’à 4K à 60 Hz (M1 Max)

Comparaison de la taille, du poids et de la finition

Comme vous vous en doutez, le MacBook Air est la machine la plus légère avec le MacBook Pro 13 pouces pesant un peu plus, et le 14 pouces étant naturellement le plus lourd.

Le MacBook Air est également l’ordinateur portable le plus fin d’Apple avec son design fuselé. Et si la couleur dorée est attrayante, gardez à l’esprit qu’elle n’est disponible qu’avec le MacBook Air.

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

Poids

2,8 livres (1,29 kg) 3 livres (1,4 kg) 3,5 livres (1,6 kg)

Épaisseur

0,16-0,63 pouces (0,41-1,61 cm) 0,61 pouces (1,56 cm) 0,61 pouces (1,55 cm)

Largeur

11,97 pouces (30,41 cm) 11,97 pouces (30,31 cm) 12,31 pouces (31,26 cm)

Profondeur

8,36 pouces (21,24 cm) 8,36 pouces (21,24 cm) 8,71 pouces (22,12 cm)

Taille d’affichage

13,3 pouces (33,78 cm) 13,3 pouces 14,2 pouces

Finitions

Argent, gris sidéral et or Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral

Comparaison de la durée de vie de la batterie

L’utilisation réelle montre des gains de durée de vie considérables pour les MacBooks Apple Silicon par rapport aux anciens modèles Intel. Cependant, gardez à l’esprit que vous ne verrez probablement pas exactement les évaluations Apple jusqu’à 15-20 heures sans compromis comme baisser la luminosité de l’écran, etc.

Mais dans tous les cas, l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la durée de vie de la batterie est importante avec Apple Silicon !

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

Batterie Web sans fil

15 heures 17 heures 11 heures

Lecture vidéo

18 heures 20 heures 17 heures

Adaptateur secteur inclus

30W USB-C 61W USB-C 67W ou 96W USB-C + MagSafe

Capacité de la batterie

49,9Wh 58,2Wh 70Wh

Charge rapide

❌ ✅

Comparaison des prix

Dans les différentes configurations, il y a une différence de 300 $ à 1 000 $ entre le MacBook Air et le MacBook Pro.

Les modèles stockés sont les configurations de 256 Go/8 Go de RAM et de 512 Go/8 Go de RAM pour les Air et Pro 13 pouces. Les modèles avec 16 Go de RAM pour 2020 Air et Pro sont des commandes personnalisées.

Et le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces commence à 1 999 $ avec la puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Modèle/prix

MacBook Air 13 pouces (2020)

MacBook Pro 13 pouces (2020)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

256 / 8 Go 999 $ 1 299 $ – 512 / 8 Go 1 249 $ 1 499 $ – 256 / 16 Go 1 199 $ 1 499 $ – 512 / 16 Go 1 399 $ 1 699 $ 1 999 $ 1 To / 16 Go 1 599 $ 1 899 $ 2 499 $ 1 To / 32 Go – – 2 899 $ Versions personnalisées Jusqu’à 2 049 $ Jusqu’à 2 992 $ Jusqu’à 2 999 $

Bilan MacBook Air vs Pro

J’espère que vous savez maintenant quel MacBook est fait pour vous. Si vous appréciez le plus la puissance, le refroidissement actif pour les charges de travail prolongées et lourdes, un écran plus lumineux et plus de ports, le MacBook Pro est la voie à suivre.

Pendant ce temps, si vous avez des besoins de performances légers à moyens et préférez la machine la plus légère avec une grande autonomie de batterie, le MacBook Air est le choix à partir de 999 $ vraiment raisonnable.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :