Comparer le Snapdragon 8 Gen 1 au Google Tensor ignore ce qui est génial dans les deux

On a beaucoup parlé de la façon dont le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 se compare à ses concurrents. Cela a du sens car tout le monde aime spéculer sur la façon dont un nouveau produit se comportera par rapport aux produits actuels et futurs, même si une grande partie n’est encore qu’une supposition. Les passionnés de technologie sont simplement câblés de cette façon.

Qualcomm est également confronté à une concurrence plus rude que jamais. La montée en puissance présumée de MediaTek a certainement été remarquée par Qualcomm, et si des produits comme la nouvelle série Dimensity sont aussi bons dans le monde réel que sur papier, Qualcomm doit y remédier en lançant sa propre nouvelle gamme étonnante de puces. Et il a ; malgré certains domaines d’amélioration médiocre, de réels gains dans des domaines clés devraient faire du Snapdragon 8 Gen 1 (je suis déjà fatigué de taper ce nom idiot) la meilleure puce que la société ait jamais publiée.

Cela dit, il y a une chose dont nous devons nous souvenir lorsque nous lisons ou parlons de la façon dont une puce se compare à une autre – Apple et Google ne font pas partie de la conversation de la même manière que les puces de Qualcomm, Samsung et MediaTek sont.

Construisez une fois, exécutez n’importe où

Source : Nick Sutrich / Android Central

C’est un dicton populaire parmi les développeurs de logiciels sur la création d’une application qui peut s’exécuter sur presque n’importe quelle machine, même si le matériel et les logiciels de support sont très différents. Cela vaut aussi bien pour les applications Java que pour les applications Android, et l’esprit du dicton s’applique aux produits de Qualcomm.

Qualcomm est une entreprise fantastique qui fabrique des produits qui fonctionnent exceptionnellement bien sur une large gamme d’appareils. Vous trouverez des puces Qualcomm dans les meilleurs téléphones Android ainsi que dans les téléphones Android les moins chers. Votre routeur Wi-Fi utilise peut-être une puce Qualcomm, tout comme votre montre. En bref, Qualcomm fabrique des puces qui alimentent des milliards d’appareils intelligents de centaines de fabricants différents avec des milliers de configurations matérielles différentes.

Voir Qualcomm fabriquer des produits qui fonctionnent si bien dans des milliards d’appareils différents est incroyable.

À l’opposé du spectre se trouvent des puces conçues pour alimenter quelques produits très spécifiques, ce que nous voyons de Google avec sa puce Tensor. Nous voyons également cela d’Apple, mais nous allons nous en tenir à Google comme exemple car il indique Android Central en haut de cette page.

À l’heure actuelle, Google Tensor ne se trouve qu’à l’intérieur de deux téléphones très proches l’un de l’autre en ce qui concerne l’autre matériel à l’intérieur et le logiciel qui alimente tout cela. En réalité, le Pixel 6 n’est pas si différent de quelque chose comme le Galaxy S21 ou même quelque chose comme un téléphone bon marché de Motorola ou HMD/Nokia. Ce sont des smartphones qui exécutent une variante d’Android et offrent les mêmes fonctions et fonctionnalités de base à l’utilisateur final.

Source : Google

C’est lorsque vous dépassez ces fonctionnalités et fonctions de base que Google Tensor compte et devient partie intégrante de la conversation. Google n’a pas conçu de puce qui utiliserait la force brute pour exploiter ses fonctionnalités personnalisées, car ce n’est pas ainsi que Google fonctionne. Au lieu de cela, l’entreprise essaie – et souvent sans échouer – de se frayer un chemin.

Le Google Tensor est une puce haut de gamme conçue par Samsung avec quelques extras destinés à fournir la puissance derrière un petit nombre de fonctionnalités uniques à « l’expérience Google Pixel ». Cela simplifie les choses, bien sûr, mais si vous y réfléchissez de cette façon, personne ne pourra dire que vous vous êtes trompé. Le jury ne sait toujours pas quel sera le succès, mais lorsque vous êtes une entreprise avec autant d’argent que Google, vous pouvez vous permettre d’essayer de faire de petits changements coûteux et vous attendre à un impact important.

Qualcomm et Google gagnent de l’argent de manières très différentes, mais les deux réussissent.

Certaines de ces fonctionnalités peuvent être mises à la disposition des appareils à l’aide d’une puce « générique » de Qualcomm, et nous l’avons constaté année après année avec les précédents téléphones Pixel. D’autres ne le peuvent pas, du moins pas encore, et sont des fonctionnalités qui ne sont proposées que sur le Pixel 6. Vous pourriez penser que ces fonctionnalités sont excellentes, ou vous pourriez penser qu’elles sont insignifiantes, et de toute façon, vous avez raison. Vous seul savez ce que vous aimez. Mais ils sont spécifiques à l’appareil pour une raison : Google a construit un matériel spécial à l’intérieur du SoC Tensor pour les alimenter.

Qualcomm est incapable de faire la même chose. Pas d’un manque de capacité; Qualcomm pourrait probablement concevoir une meilleure puce « spécifique au pixel » que Google ne pourrait le faire actuellement en raison de son expérience dans la fabrication de puces pour smartphones. J’ai dit que nous ne parlerions pas d’Apple plus tôt, mais c’est l’exemple le plus simple : il a fallu beaucoup de temps à Apple avant de décider que ses propres puces étaient prêtes à remplacer les processeurs Intel dans la gamme de produits Mac. Les conceptions d’Apple dans la gamme iPhone ont commencé « assez bien », mais année après année, nous avons tous vu à quel point ils ont amélioré l’iPhone. En 2021, le Google Tensor était « assez bon » pour remplacer un produit de Qualcomm.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Cela ne veut pas dire que le Tensor est meilleur que n’importe quel produit de Qualcomm, car à bien des niveaux, ce n’est clairement pas le cas. Mais il est meilleur pour certaines choses spécifiques car il a été conçu pour faire ces choses, et aucun produit de Qualcomm ne l’a été. Google a l’impression que ces choses offrent la différence qui fait qu’un téléphone Pixel vaut la peine d’être acheté.

Google n’a pas pu construire une puce comme le Snapdragon 8 Gen 1. Mais il n’essaie pas d’en construire une.

Qualcomm construit un produit comme le Snapdragon 8 Gen 1 qui (j’en suis certain) fonctionnera bien, quelle que soit l’entreprise qui l’utilise, c’est incroyable. Google ne pourrait jamais faire cela. Mais Google n’essaie pas de le faire, et Qualcomm n’essaie pas de fabriquer des puces spécialisées pour les téléphones Google. Les deux sociétés ont des objectifs différents et gagnent de l’argent de différentes manières, et je pense que nous en avons assez vu pour dire que les deux ont eu beaucoup de succès. Qualcomm a atteint de nouveaux sommets de performances et éclipsé ses concurrents, mais Google n’essaie pas de rivaliser au niveau des composants.