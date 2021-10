Comparés à Johan Cruyff et Pep Guardiola, soutenus par Lionel Messi, les anciens coéquipiers de Barcelone conviennent à l’unanimité que Xavi fera avancer le club et pourrait être l’homme pour remplacer Ronald Koeman limogé

C’est tout pour le temps de Ronald Koeman en tant que manager de Barcelone.

Une défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano qui a laissé le club neuvième en Liga a scellé son sort et a été informé de la décision du club après le match.

Koeman a été démis de ses fonctions

Cela n’a pas été une bonne union avec le club au milieu d’une crise financière, leur plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi, partant pour le PSG avec un transfert gratuit.

Les choses sont devenues si désespérées à un moment donné pour le patron que Koeman a même été obligé d’utiliser le défenseur Gerard Pique à l’avant.

Maintenant, la recherche d’un remplaçant est lancée, avec la légende du Camp Nou Xavi en tête de liste.

Le métronome du milieu de terrain a été l’un des hommes clés dans la création de la période de domination du Barça et de l’Espagne entre 2008-2014, et a longtemps été lié à un retour à la direction du club depuis sa retraite en 2015.

Xavi a remporté le lot en tant que joueur du Barça

Le joueur de 41 ans travaille actuellement au Qatar avec Al Sadd qu’il dirige depuis 2019 et les a guidés vers 34 matchs sans défaite.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Xavi veut le poste le plus élevé et le contact entre les deux parties a été établi il y a des semaines.

Ce sera une bonne nouvelle pour un certain nombre de grands de Barcelone qui souhaitent désespérément que Xavi revienne et gère l’équipe, comme le révèle le documentaire de 2018 Take the Ball, Pass the Ball.

Dani Alves, le joueur le plus décoré de l’histoire du football avec 43 trophées, avait une excellente analogie avec la voiture pour ce que signifierait le retour de Xavi.

« C’est un peu comme les meilleures voitures », a déclaré l’arrière droit. « [Johan] Cruyff a été le premier grand modèle, le Mark 1, et Pep [Guardiola] est la marque 2.

Xavi pourrait être le prochain Guardiola s’il était nommé au Barca, selon Dani Alves qui a joué sous l’Espagnol

« Mais je pense que Xavi sera dans la même ligue quand il reviendra en tant qu’entraîneur. Quand il reviendra, il sera le Mark 3.

Messi était d’accord avec son ancien coéquipier en déclarant : « Je ne doute pas qu’il reviendra un jour en tant qu’entraîneur.

« Il mérite sa chance en raison du type de joueur qu’il était ici. Il fera un manager incroyable.

« En tant que joueur, il a vu toute l’image depuis le terrain, je suis sûr que depuis les lignes de touche, il le verra encore plus clairement. »

Messi et Xavi ont connu un grand succès en tant que coéquipiers et le premier pense qu’un retour aux jours de gloire pourrait se produire avec son copain au volant

Xavi a jusqu’à présent remporté cinq trophées au Qatar, avec des clips de son équipe d’Al Sadd reproduisant le style Tiki-taka du Barca devenant souvent viral.

Il a depuis été rejoint au Moyen-Orient par Santi Cazorla et Andre Ayew alors qu’ils visent un autre titre.

Sergio Busquets a formé un trio de milieu de terrain légendaire avec Xavi et Andres Iniesta, remportant ensemble cinq titres de champion, trois ligues des champions et une Coupe du monde et pense que Xavi est l’homme qu’il faut pour le poste.

« Il reviendra un jour, je ne sais pas quand mais il veut revenir et il a la même philosophie du football que Pep », a déclaré Busquets.

L’ancien coéquipier du Barça et de l’Espagne, Victor Valdes, a accepté, ajoutant: « L’avenir du Barca doit être entre les mains de quelqu’un avec le talent et la vision de Xavi. »

Take the Ball, Pass the Ball s’est concentré sur Cruyff transmettant sa philosophie à Guardiola, qui a supervisé une période dorée pour le club et a transmis cette connaissance à Xavi.

Le fils de Cruyff, Jordi, qui est maintenant conseiller sportif à Barcelone, a parlé de l’admiration de son père pour Xavi.

Cruyff est crédité d’avoir inculqué la philosophie du football de Barcelone, qui s’est ensuite poursuivie sous Guardiola – et Xavi pourrait la ramener

« Dans l’esprit de mon père, il a toujours été ‘el listo de la classe’ l’intelligent de la classe, le gars intelligent », a déclaré Cruyff Jr.

« Le seul problème sera que, quand déjà tout le monde gonfle ça, la pression est trop élevée.

«Mais s’il suit son chemin petit à petit, comme Pep l’a fait, alors vous êtes prêt pour cela. Et j’espère qu’un jour Xavi le fera.

Le style de jeu de Koeman a reçu de nombreuses critiques et certaines des longues tactiques de balle ont été désagréables pour de nombreux supporters du club.

Les fans de Barcelone manquent les jours de Messi

Xavi serait un choix populaire parmi les fans pour être le patron du Barça

Xavi a déclaré à propos du style du Barca lors du documentaire: « Nous croyons en cette philosophie, qui est améliorée chaque année et par chaque manager du Barca.

«Mais le jour où les choses commencent à mal tourner, et espérons que ce ne sera pas avant 200 ans, mais si cela se produit, nous ne devons jamais envisager de changer notre style de jeu.

« Notre philosophie unique ne devrait jamais changer. Jamais. »

Malheureusement pour Xavi, il l’a déjà fait, la question est maintenant de savoir s’il peut être l’homme pour le sauver.