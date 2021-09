Compas d’attente par Yangel Herrera

14/09/2021 à 19:04 CEST

Yangel Herrera a été le dernier à arriver et vise à être le dernier à être libéré. La cinquième signature de l’Espanyol était l’as dans la manche de Rufete, bien qu’il ne corresponde pas pleinement au profil du « 6 » souhaité que Vicente Moreno voulait mais plutôt celui d’un ‘8’. Quoi qu’il en soit, son arrivée a enthousiasmé la paroisse bleu et blanc, qui le connaissait déjà depuis ses affectations en Espagne à Huesca (2019) et surtout Grenade (2019-2021). Un milieu de terrain avec beaucoup d’arrivée qui L’entraîneur de Massanassa attend à bras ouverts avoir plus d’alternatives dans la vaste zone du domaine.

Le Vénézuélien a été blessé à la mi-juin dernier avec sa sélection en Copa América. Yangel a subi une fracture minime de la lèvre antérieure de l’extrémité distale du tibia droit contre la Colombie et est depuis en cale sèche. Cela fait presque trois mois KO mais le footballeur est déjà dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Le 1er septembre, dans sa présentation, il assurait que « dans deux ou trois semaines, selon les délais, je serai disponible pour le coach & rdquor ;. Au final ce sera plutôt trois, voire presque quatre, même s’il n’y a pas de précipitation non plus. La priorité est que la maladie soit résolue à 100%.

Les calculs estiment que le Venezuela pourrait déjà entrer dans l’appel pour le match contre Séville, du 25 septembre, ou contre le Real Madrid, déjà en octobre. Le footballeur de 23 ans, prêté par Manchester City, compte les jours jusqu’à ses débuts. Le début de la ligue pour l’Espanyol n’est pas tout à fait bon et les résultats moins, bien que dans sa présentation il ait souligné que « c’est l’endroit idéal pour continuer à grandir et à évoluer. Il y avait plus d’options, mais le sérieux de l’Espanyol est digne d’admiration. De plus, il avait la continuité de pouvoir continuer en Liga et dans un club historique & rdquor ;.

Dès qu’il sera disponible, le milieu de terrain de vinotinto aura l’occasion de montrer cette ambition et de justifier son incorporation. Vicente Moreno a besoin de vous. Pour l’instant, l’entraîneur a également les victimes d’Oier, David López et Puado. Calero, touché, pourrait atteindre le lendemain.