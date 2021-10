Compassion International – une plate-forme d’entreprise leader dans le domaine du développement de l’enfant et l’une des plus grandes organisations à but non lucratif aux États-Unis – s’est associée à Engiven, Inc. Le but ? Établir un système qui lui permettra d’accepter des dons cryptographiques à l’avenir.

Compassion International donne son feu vert aux paiements BTC

Engiven est une plate-forme de don de crypto-monnaie, et elle s’efforce de rapprocher l’existence de la réalité qui a toujours été conçue pour le bitcoin et ses homologues numériques. Ce que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c’est que même si le bitcoin est un excellent actif spéculatif – ou, selon les termes d’aujourd’hui, un excellent outil de couverture – l’actif a été initialement conçu pour pousser les cartes de crédit, les chèques et les monnaies fiduciaires de côté et finalement servir de principal au monde outil de paiement.

Cela a été un lent voyage pour la crypto-monnaie étant donné qu’elle – avec plusieurs de ses frères virtuels – est souvent sujette à de fortes fluctuations de prix et à une volatilité. Ainsi, de nombreux magasins ne sont pas disposés à donner le feu vert aux paiements cryptographiques de peur de manquer d’une manière ou d’une autre des bénéfices, et dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas leur en vouloir.

Imaginons, par exemple, que vous entriez dans un magasin et que vous achetiez pour 50 $ de marchandises avec du bitcoin. Eh bien, pour une raison quelconque, le magasin ne convertit pas cet argent en fiat au cours des prochaines 24 heures. Pendant ce temps, le prix du BTC baisse et ces 50 $ se transforment en 40 $. Vous repartirez toujours avec tout ce que vous avez acheté, mais le magasin finit par perdre dix dollars, ce qui n’est pas tout à fait juste pour les responsables.

C’est la principale raison pour laquelle tant de détaillants et d’entreprises ont cherché à éviter les paiements cryptographiques, mais Engiven et Compassion International cherchent à apporter un certain niveau de changement. Yaro Hetman – directeur principal de Compassion – a expliqué dans une interview :

Nous sommes très reconnaissants de nous associer à Engiven pour mieux servir nos supporters. Les dons de crypto-monnaies continuent d’augmenter chaque année, et cette initiative contribuera à ouvrir la porte à de nombreux supporters potentiels et à nous permettre de servir leurs préférences en matière de dons… Nous sommes impatients d’offrir des dons de crypto-monnaies comme une autre option dans notre combat pour vaincre la pauvreté.

James Lawrence – le co-fondateur et PDG d’Engiven – a également jeté ses deux cents dans le ring, en déclarant :

L’équipe d’Engiven soutient personnellement la mission de Compassion depuis de nombreuses années, et nous sommes ravis de les accompagner en tant que partenaire pour faire de la crypto-monnaie un élément important du financement de leur mission.

Ouvrir la porte à l’avenir de la finance

Enfin, Wally Tsuha – fondateur et président de Tsuha Capital et de la Fondation Tsuha – a mentionné :

Compassion International a une mission incroyable qui a un impact sur la vie de tant d’enfants à travers le monde. Mon don de crypto-monnaie reflète mon cœur pour soutenir les efforts de Compassion tout en bénéficiant des avantages fiscaux que le don de crypto apprécié peut offrir. C’est un gagnant-gagnant, et je suis tellement reconnaissant qu’Engiven me permet maintenant de soutenir Compassion International.

