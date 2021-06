Compassion Seattle : Est-ce la voie à suivre pour résoudre le problème du sans-abrisme ? Les dirigeants de la tech, du business et de la politique s’expriment

Tim Burgess (en bas à gauche), Rachel Smith (en haut à droite), Kieran Snyder (en bas à droite) et l’animateur Mike Lewis de .

Que Seattle ait une crise de sans-abrisme n’est pas contesté ; comment le résoudre est.

Compassion Seattle, une initiative qui cherche à réécrire la charte de la ville avec une feuille de route qui impose des responsabilités spécifiques au gouvernement local, y compris une exigence pour la ville de garder les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport et les espaces publics clairs. des campements une fois que les services de logement, de toxicomanie et de santé mentale sont en place.

Le plan, qui, selon les partisans, est bon dans les sondages, n’est pas sans détracteurs. Nous avons parlé de l’initiative dans la dernière édition des Conversations civiques de ., présentée par Microsoft. Nous avons été rejoints par :

Tim Burgess, ancien président du conseil municipal et ancien maire par intérim de Seattle, qui a aidé à élaborer le plan Compassion Seattle. Rachel Smith, présidente-directrice générale de la Seattle Metropolitan Chamber of Commerce. Kieran Snyder, co-fondateur et PDG de Textio, et lauréat des . Awards 2021 du PDG de l’année.

Au cours de la conversation, Burgess a qualifié la mesure de « plan d’action compatissant et axé sur les résultats ».

« Principalement (pour) ceux qui vivent sans abri dans nos parcs, terrains de jeux, trottoirs à travers la ville », a-t-il déclaré.

“Nous pouvons tous convenir que ce qui se passe à Seattle en ce moment ne fonctionne pas”, a déclaré Burgess.

S’il se qualifie pour le scrutin et est approuvé par les électeurs de Seattle, l’amendement contourne essentiellement le conseil municipal et, pour la première fois, ajoute des repères et des responsabilités spécifiques à la gamme parfois déroutante, concurrente et décentralisée de services et de programmes pour les sans-abri de Seattle.

Connexes : Les employés de la technologie reviennent-ils au centre-ville de Seattle ? Voici ce que les entreprises prévoient

Par exemple, en vertu des modifications proposées, la ville serait légalement tenue de fournir 2 000 unités supplémentaires de logements d’urgence et permanents dans l’année suivant la date de début de la modification en janvier 2022.

Il exige également que Seattle offre un accès à des programmes de santé comportementale ainsi qu’un logement. Le logement, en vertu de l’amendement à la charte, pourrait inclure «des abris améliorés, des mini-maisons, des chambres d’hôtel-motel, d’autres formes de logement d’urgence non collectif ou permanent».

Un dépliant dans le quartier de Ravenne à Seattle encourage les citoyens à ne pas signer une nouvelle initiative appelée Compassion Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

Snyder a déclaré qu’en tant que propriétaire d’entreprise qui avait la plupart de son personnel au centre-ville de Seattle avant la pandémie, la partie de l’initiative qu’elle trouve convaincante est l’expansion des services qui n’impliquent pas l’application de la loi.

« La notion d’investir dans des services de logement et d’accompagnement indépendants des forces de l’ordre, c’est ce qui fait [Compassion Seattle] un ensemble prometteur de solutions », a-t-elle déclaré.

Snyder a déclaré que les entreprises locales devraient également trouver un moyen d’aider à payer des logements et des services supplémentaires.

Mais les critiques de la mesure ont affirmé que l’initiative est simplement une tentative de promouvoir le balayage des camps de sans-abri et de criminaliser le sans-abrisme. Smith a répliqué que l’initiative exige que la ville fournisse d’abord des services et un abri. Et ce n’est qu’alors que les camps pourront être fermés, a-t-elle ajouté.

“Cela définit des conditions très claires dans lesquelles les campements doivent être fermés”, a-t-elle déclaré. « En même temps, quelqu’un n’a pas le droit de rester en permanence dans un lieu public.

Regardez l’intégralité de la conversation ici. Il s’agit du deuxième de la série de Civic Conversations, présentée par Microsoft. Civic Conversations: Tackling Public Policy Challenges during a COVID Economy, le premier panel comprenait : Gordon McHenry Jr., PDG de United Way King County ; Chris Gregoire, PDG de Challenge Seattle et ancien gouverneur de l’État de Washington ; et Kris Hermanns, responsable de l’impact à la Seattle Foundation.