Compatibilité du thème astral au-delà du signe solaire

Alors vous avez attrapé des sensations et peut-être (juste peut-être) cela pourrait être L’AMOUR Et quelle meilleure façon de savoir si cette mignonne est “la bonne” que l’astrologie ?

Regardez : la plupart des ressources de compatibilité astrologiques se concentrent explicitement sur les signes solaires, qui sont évidemment basés sur votre date de naissance, mais n’intègrent pas vos heures et lieux de naissance. Mais plus vous avez d’informations sur les détails de la naissance de quelqu’un, plus vous pouvez en savoir plus sur l’ambiance romantique de votre thème natal. La synastrie, alias l’art de comparer les cartes natales de deux personnes pour évaluer leur compatibilité et leur relation, peut aller très loin. (Croyez-moi, j’ai sauté dans ce terrier de lapin plusieurs fois.)

Mais disons simplement que vous n’avez pas ces détails de naissance supplémentaires, mais que vous connaissez toujours l’anniversaire de votre chéri (y compris l’année). Cela peut encore vous donner une tonne d’informations, alors consultez une calculatrice de synastrie pratique comme celle-ci pour faire le travail difficile pour vous.

Voici quelques liens astrologiques possibles qui montrent si votre connexion est ~ hors de ce monde ~. Pour info : vous n’avez pas besoin de tous pour avoir une relation significative – même un seul couple peut vous donner des yeux de cœur éternels.

Correspondance ascendant-descendant

Si vous pouvez obtenir toutes les informations pour vos deux thèmes natals, vous serez en mesure d’apprendre à quel point votre correspondance est (ou n’est pas). En astrologie, votre Ascendant (alias votre signe ascendant) est opposé à quelque chose appelé votre Descendant. Pour trouver votre Descendant, recherchez simplement le signe du zodiaque en face de votre signe ascendant, ou six signes plus loin sur le zodiaque. Ainsi, si votre Ascendant est Vierge, votre Descendant est Poissons, et vice versa.

L’Ascendant et le Descendant se reflètent, donc quand vous trouvez quelqu’un dont l’Ascendant est le même que votre Descendant, les opposés s’attirent, bb ! Cela signifie que si vous êtes un ascendant Vierge et que votre béguin est un ascendant Poissons, vous êtes compatible.

Même si ce n’est pas exactement le contraire, deux Ascendants qui sont en harmonie l’un avec l’autre (comme dans le même élément – par exemple, vous êtes un Ascendant Vierge et ils sont un Ascendant Taureau, les deux signes de terre) peuvent dénoter un total connexion facile et aérée qui soutient l’autre quoi qu’il arrive.

Éléments sympathiques

À propos de ces éléments ! Vous savez comment certaines personnes “vous comprennent” ? Eh bien, cela n’est peut-être pas évident à partir de vos signes solaires, mais vous pouvez en fait avoir beaucoup de planètes dans des éléments sympathiques, ce qui signifie que vous vibrez en quelque sorte sur la même fréquence. (Signes de feu + signes d’air = « Allumons-nous ! » Et signes de terre + signes d’eau = « Allons couler. »)

Il ne s’agit pas seulement d’avoir vos signes solaires dans des éléments compatibles, bien que ce soit une bonne chose. Mais qu’en est-il de votre Mercure ? Mars? Vénus? Cela peut ajouter de l’attraction et de la synergie.

Jetez un œil à vos cartes de naissance. Si vous avez beaucoup de planètes en signe de feu (comme, votre Mercure est en Bélier, votre Lune est en Sagittaire et votre Jupiter est en Lion) et bae a beaucoup de planètes en signes aériens (comme, leur Vénus est en Gémeaux , leur Saturne est en Verseau, et leur Lune est en Balance), vous vous entendez probablement comme… eh bien, comme une maison en feu.

Aspects Soleil-Lune

Votre signe solaire est déf ~ majeur ~ car il est lié à votre ego et à votre force vitale, mais votre signe lunaire est également v. lutin. parce qu’il est connecté à vos émotions intérieures et à votre âme. Avoir ces deux luminaires en interaction dans vos graphiques est fabuleux, car cela montre une forte attirance psychologique et émotionnelle. Cela peut être intense, mais TBH, cela conduit souvent à une connexion significative et de soutien.

Jetez un œil à votre signe solaire et au signe lunaire de votre béguin. S’ils sont dans le même signe (alias “conjonctif”), à deux signes d’écart (alias “sextile”) ou à quatre signes d’écart (alias “trigone”), c’est une compatibilité majeure, bébé.

Par exemple : votre Soleil est en Scorpion et sa Lune est en Scorpion. Ou votre Soleil est en Scorpion et leur Lune est en Capricorne (à deux signes du Scorpion, alias « sextile »). Ou votre Lune est en Scorpion et leur Soleil est en Cancer (à quatre signes du Scorpion, alias « trigone »).

Liens Vénus-Mars

Ouah ! Lorsque Vénus, qui gouverne l’amour, se connecte à Mars, qui gouverne la passion, vous savez qu’il y aura une chimie incroyable. Si ces planètes dansent ensemble entre vos thèmes, vous aurez également l’impression de vivre une romance cosmique.

Des interactions agréables entre ces planètes (comme ces conjonctions, trigones et sextiles que j’ai mentionnés) conduisent à un rapport paisible et doux, mais des aspects plus difficiles (comme les carrés – alias trois signes séparés ; ou les oppositions – alias six signes séparés) font monter la température (indice, indice : sexe époustouflant).

Connexions de la planète extérieure

Les planètes extérieures – bravo à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton – peuvent également influencer nos relations, bien que souvent un peu moins directement que les planètes intérieures (que les astrologues appellent « planètes personnelles » parce qu’elles nous affectent si personnellement !).

Lorsque des planètes extérieures dans le thème d’une personne sont liées à quoi que ce soit d’autre dans l’astrologie du partenaire, vous avez tendance à avoir un effet transformateur l’une sur l’autre. Vous pourriez changer la vie des uns et des autres de manière subtile ou même massive. Réfléchissez : votre Lune est en Lion et le Jupiter de votre SO est en Lion (une conjonction), ou votre Vénus est en Bélier et le Pluton de votre SO est en Sagittaire (un trigone).

Junon = astéroïde du mariage

Oui, les astéroïdes peuvent aussi influencer nos relations ! Entrez : Junon, l’astéroïde du mariage et de l’union. Juno illumine la façon dont une personne recherche la dévotion et l’affection. Jetez un œil au signe Juno de l’autre et vous apprendrez peut-être une ou deux choses sur les attentes de l’autre personne dans un boo pour toujours. Et peu importe à quoi ressemble votre propre thème natal, c’est le v. informations importantes à avoir.

