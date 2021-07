Compendium sur “Atmanirbhar Bharat” lancé par le ministre de l’Union Gajendra Singh Shekhawat

Dans l’avant-propos du recueil qu’il a rédigé, Shekhawat rejette cette perception et clarifie l’idée maîtresse de l’initiative Atmanirbhar Bharat :

Le recueil, intitulé « Atmanirbhar Bharat : Marching to a $5 Trillion Economy » a été lancé par Gajendra Singh Shekhawat, le ministre de l’Union de Jal Shakti du gouvernement de l’Inde à New Delhi le 17 juillet. Le recueil est peut-être la seule étude complète sur le divers aspects de l’initiative Atmanirbhar Bharat. Commandé par Amway India et édité par le principal consultant international et chroniqueur Rajesh Mehta et Anand Mishra, un chercheur universitaire basé à Washington DC.

Dans l’avant-propos du recueil qu’il a rédigé, Shekhawat rejette cette perception et clarifie l’idée maîtresse de l’initiative Atmanirbhar Bharat : « Contrairement à l’opinion de beaucoup qui prétendent que c’est un nouveau mantra de fermer l’économie indienne du reste de la monde, l’Atmanirbhar Bharat est une nouvelle façon de s’intégrer à l’économie et à la chaîne de valeur mondiales qui renforcent l’industrie et l’économie indiennes. Il souligne en outre que l’initiative « s’intègre efficacement aux autres initiatives majeures du gouvernement telles que Make in India, Startup India et Vocal for Local ».

Soulignant l’importance de l’initiative Atmanirbharta Bharat, Anshu Budhraja, le PDG d’Amway India, mentionne dans la préface du recueil : « À un moment où le monde travaille de tous ses moyens pour relever le défi sans précédent lancé par le Covid 19, le le mantra d’Atmanirbhar Bharat a agi comme une force galvanisante pour unir tous les Indiens et aller de l’avant.

Le présent volume est le quatrième d’une série de recueils qu’Amway Inde a publiés sur des questions cruciales telles que l’entrepreneuriat féminin, le développement des compétences et la conservation de l’eau, etc. Du monde de l’élaboration des politiques, des personnes d’une importance immense telles que le Dr Sanjeev Varshney, conseiller & Responsable de la coopération internationale au Département des sciences et technologies ; Dr Rajiv Ranjan Mishra, DG, Mission nationale pour Clean Ganga ; Sandeep Chakravorty, co-secrétaire MEA ; Le professeur Rajendra Pratap Gupta, président de la Coalition dynamique sur Internet et l’emploi et le Dr Shekhar Mande, secrétaire, DSIR ont partagé leurs points de vue.

Du monde académique, des sommités telles que le Dr RA Mashelkar, ancien DG du CSIR ; Le Dr Anil Sahasrabudhe, Président de l’AICTE, le Dr Rakesh Mohan Joshi et le Dr Pramath Raj Sinha ont défini ce qui sera nécessaire pour rendre la jeunesse indienne capable de gérer la prochaine révolution industrielle. Tous soulignent l’importance de compétences et d’une éducation adéquates pour créer une main-d’œuvre compétitive. Pour créer une telle main-d’œuvre, affirme le Dr Mashelkar, « les universités indiennes doivent s’adapter au pouvoir des perturbations ouvertes telles que la connaissance ouverte (Udacity, Courser, a Kahn), le développement/la collaboration open source (GitHub), l’innovation ouverte (Quirky) et recherche ouverte (Projet Matériaux, OSDD).

Parmi les autres experts présentés, citons Sanjay Bhattacharyya, secrétaire ( MEA); Dilip Chenoy, Secrétaire général, FICCI ; Nisha Biswal, présidente (USIBC); Deepak Bagla, PDG d’Invest India ; Dr Vidya Velagapudi, (Directeur, AstraZeneca); Yugal Joshi (directeur de la mission Swacch Bharat); Nadira Hamid, PDG (ICBc); Dr Prashant Yadav, professeur, INSEAD ; Dr Amit Kapoor, Président, Institute for Competitiveness ; Rameesh Kailasam, PDG d’India Tech ; Dr Sujata Sharma de l’AIIMS;Dr. Badri Narayanan ; Prasoon Sharma; l’industriel Sanjay Jain ; Dr Satyam Priyadarshy ; Député en Norvège Himanshu Gulati, ancien ambassadeur des États-Unis Vinai Thummlapally, universitaire Sameer Patil et Freddy Svane, ambassadeur du Danemark en Inde.

L’affirmation la plus importante des experts interrogés et présentés dans le recueil est qu’Atmanirbarata ne vise pas à fermer l’Inde au reste du monde, mais plutôt à s’efforcer de réintégrer l’économie mondiale dans le cadre d’un plan soigneusement pensé qui permet à la pays à tirer le meilleur parti de la mondialisation. Le deuxième aspect crucial pour l’autonomie, en particulier pour un pays comme l’Inde, est l’importance de soutenir le secteur des MPME car il emploie la majorité de la main-d’œuvre.

