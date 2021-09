Compensation-cess peu probable d’obtenir un plus long terme

in

Le manque à gagner de l’année en cours est estimé à un crore de Rs 1,59 lakh assez important, malgré les solides recettes de la TPS ces derniers mois.

Compte tenu de l’absence d’engagement catégorique du ministre des Finances, le Centre reste clairement réticent à indemniser les États pour les déficits de recettes au-delà de juin 2022. Le gouvernement a souligné le fait que des collectes de la cess jusqu’en mars 2026 seraient nécessaires pour rembourser les emprunts qui sont en cours. pour compenser les États en cas de manque à gagner.

Alors que certains ministres en chef pensent que la discussion sur l’indemnisation a été reportée à la prochaine réunion et que le Centre présentera une proposition, étant donné que le FM et le secrétaire au revenu ont souligné à plusieurs reprises que la loi exigeait que l’indemnisation soit versée pendant cinq ans seulement, semble peu probable. Si la question de l’indemnisation devait être débattue par un GM, comme l’a dit un ministre, le FM l’aurait certainement précisé. Bien qu’il puisse assouplir sa position plus tard, pour le moment, il semble que les États devront apprendre à vivre sans compensation pour les déficits de revenus après juillet 2022.

S’il est vrai que les revenus de la TPS ont été assez robustes au cours des derniers mois et que les revenus provenant d’autres sources devraient également augmenter à mesure que l’économie se redresse, étant donné la faiblesse des finances de certains États, le Centre devrait les soutenir au moins pour quelques années. Le fait est que les États ne devraient pas manquer de ressources pour effectuer des dépenses d’investissement significatives compte tenu de la reprise naissante. Si ce n’est pas jusqu’à 14 %—le niveau actuel de croissance annuelle des revenus projeté—le Centre pourrait offrir un certain soutien. Il est vrai qu’on leur a permis des emprunts supplémentaires, mais cela ne ferait qu’alourdir leurs bilans. La TPS des États (SGST) a représenté les deux cinquièmes des recettes fiscales propres agrégées des gouvernements des États au cours des trois dernières années. Dans le même temps, il est également vrai que le produit de la taxe d’habitation n’a pas atteint les montants nécessaires pour indemniser les États depuis l’exercice 20, l’écart se creusant considérablement au cours de l’exercice 21. Le manque à gagner de l’année en cours est estimé à un crore de Rs 1,59 lakh assez important, malgré les solides recettes de la TPS ces derniers mois.

Une révélation importante que la 45e réunion du Conseil de la TPS à Lucknow a lancée est que le taux de revenu neutre, initialement prévu à 15,5%, a en fait glissé à 11,6%. Cela n’est pas surprenant étant donné les nombreuses coupes arbitraires et la « rationalisation » qui ont eu lieu et dont les États et le Centre doivent assumer la responsabilité. Bien qu’il ne soit pas facile d’augmenter les taux compte tenu de la pandémie, le GoM qui cherche à rationaliser la structure des taux doit essayer de réduire le nombre de taux. Une certaine correction de cap, en termes de rectification de la structure de service inversée, a été effectuée lors de la réunion de Lucknow. De plus, des mesures ont été prises pour lutter contre l’évasion des petits magasins d’alimentation, ce qui, espérons-le, ne frappera pas ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt.

Mais, même si la faiblesse de l’économie est un handicap, nous devons viser à renforcer la structure de la TPS dans un avenir pas si lointain. Pour le moment, il serait difficile de retirer des produits de la brame à 28 %. Il ne faut pas s’attendre à ce que les produits pétroliers soient intégrés de sitôt dans le filet de la TPS; le sujet était à l’ordre du jour uniquement en raison d’une ordonnance de la Haute Cour du Kerala. Ni les États, ni le Centre ne voudraient renoncer à ce qui est désormais une source de revenus lucrative. La formalisation de l’économie a contribué à stimuler les perceptions de la TPS, et celles-ci peuvent être encore améliorées grâce à une meilleure conformité, à des fuites de colmatage et à un renforcement de la technologie.

