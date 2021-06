Compensation de la TPS : les États s’apprêtent à négocier durement

Odisha a également demandé une prolongation de la période d’indemnisation au-delà de juin de l’année prochaine.

Les gouvernements des États dirigés par l’opposition sont déterminés à négocier durement lors de la réunion spéciale du Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) qui se réunira bientôt pour décider si et comment un mécanisme de compensation pour leur “manque de revenus” sera prolongé au-delà de juin 2022, lorsqu’un la fenêtre initiale de cinq ans se termine.

Au moins six États – le Bengale occidental, le Kerala, le Chhattisgarh, le Pendjab, le Tamil Nadu et l’Odisha – demandent une prolongation de la période d’indemnisation et les cessations pertinentes sur divers biens « démérites ».

Étant donné que la fiscalité indirecte globale dans sa conception actuelle a produit un énorme manque à gagner pour les États par rapport au niveau protégé en vertu de la loi de 2017 sur la TPS (compensation aux États) et que le Centre et les États en ont souffert à des degrés divers, tout l’extension de l’aide devra s’accompagner d’une refonte structurelle de la taxe visant à augmenter les recettes. Le paradoxe est que la prévalence de la pandémie de Covid-19 opère un changement si radical, ce qui signifie effectivement une augmentation significative de l’assiette de l’impôt et de son taux moyen pondéré, inopportun et sévère.

Une question clé est de savoir si la croissance annuelle de 14 % sous le régime actuel doit être conservée pour les États en cas de prolongation de la période de compensation ; si la croissance doit être calculée sur la base protégée ou sur les revenus réels de la TPS de l’État (S-GST) perçus en 2021-2022 (juillet-juin) ou une autre année de base fait également partie intégrante de cette question.

Le Centre a emprunté 1,1 lakh crore de Rs dans le cadre d’une fenêtre RBI spéciale en 2020-2021 et a transféré les fonds sous forme de prêts adossés aux États pour combler leur manque à gagner ; lors du 43e Conseil de la TPS tenu le 28 mai, il a proposé d’emprunter un autre crore de Rs 1,58 lakh selon le même mécanisme au cours de l’exercice 22, portant le montant total du prêt à 2,68 crore de lakh.

Les États estiment que le manque à gagner réel au cours des cinq années jusqu’en juin 2022 est beaucoup plus élevé à Rs 3,9 lakh crore ou à peu près (Rs 1,8 lakh crore en FY21 et Rs 2,1 lakh crore en FY22). Les États ont également souffert des retards dans la libération du montant de l’indemnisation – conformément à la loi, la perte de revenus des États doit être compensée à la fin de tous les deux mois, mais ce calendrier n’a pas été strictement respecté, les obligeant à prendre des emprunts.

Alors que la garantie d’une croissance annuelle de 14% aux États est considérée par beaucoup comme «trop généreuse» – de nombreux États ont historiquement connu des taux de croissance des revenus plus faibles -, les États soutiennent que cette protection est parfaitement légitime étant donné que la TPS a obligé les États à concéder plus de la moitié de leur assiette fiscale autonome, tandis que les impôts centraux intégrés à la TPS représentaient moins de 30 % de ses recettes fiscales brutes.

« Comme les revenus de la TPS ne se sont pas encore stabilisés et que les finances de l’État sont sous le choc des incertitudes et des catastrophes naturelles de Covid-19, je vous exhorte également à prolonger la période d’indemnisation de cinq ans au-delà de juillet 2022 », ministre des Finances du Bengale occidental. Amit Mitra a écrit la semaine dernière dans une lettre adressée au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. “Nous avons suggéré une prolongation de la compensation de la TPS de 5 ans”, a déclaré à FE Rajesh Kumar Singh, secrétaire en chef supplémentaire (finances), du gouvernement du Kerala.

Odisha a également demandé une prolongation de la période d’indemnisation au-delà de juin de l’année prochaine. “Nous avions également demandé une prolongation l’année dernière, et cette position se poursuit”, a déclaré Amar Patnaik, porte-parole national de Biju Janata Dal et député de Rajya Sabha.

Lors de la dernière réunion du Conseil de la TPS, Chhattisgarh a également suggéré que la compensation de la TPS soit prolongée de cinq ans. L’autre option, l’État, a estimé, était de permettre aux États d’imposer une taxe spéciale sur les articles/services fabriqués/produits dans leurs juridictions. “Le gouvernement de l’Union doit s’occuper de tous les États qui sont perdants dans le régime de la TPS”, a déclaré à FE le ministre de la Santé du Chhattisgarh, TS Singh Deo, qui représente l’État au Conseil de la TPS. Le ministre des Finances du Tamil Nadu, PTR Palanivel Thiagarajan, a déclaré au Conseil de la TPS le 28 mai : « … compte tenu des effets à long terme de la pandémie de Covid-19, il serait également approprié de prendre une décision de prolonger l’accord de compensation au-delà du 1er juillet 2022. “

Cependant, il y a des voix contre l’extension. L’ancien vice-ministre en chef du Bihar, Sushil Kumar Modi, qui a été étroitement associé à la formulation des lois sur la TPS et a représenté le Bihar au Conseil de la TPS jusqu’en octobre 2020, a déclaré : « Je ne pense pas qu’il sera pratique d’étendre davantage l’indemnisation garantie. À l’exception de l’exercice 2018, la collecte des recettes n’a pas été suffisante pour atteindre une croissance annuelle de 14 % au cours des autres années. La croissance moyenne des revenus de la plupart des États était de 8 à 9 % dans la période pré-TPS et à peu près, le taux a été le même dans le régime de la TPS. Il a ajouté qu’il ne serait pas « faisable » pour le Centre de donner aux États l’assurance d’une croissance des revenus pendant encore cinq ans. « Il faudra au moins quatre ans pour que le Centre rembourse les prêts (pris pour compenser les États au cours des exercices 21 et 22) avec intérêts. Si la même assurance est étendue, cela créera un nouveau passif. Les collectes de cess ne seront pas suffisantes pour couvrir le service de la dette existante (FY21 et FY22) et pour donner de nouvelles compensations », a noté Modi.

“L’introduction de la TPS le 1er juillet 2017, avec une croissance assurée des revenus de 14% pour les États pendant cinq ans, a injecté un élément d’incertitude dans les flux financiers du gouvernement de l’Union”, a déclaré la 15e Commission des finances dans son rapport. .

Cependant, le problème fondamental réside dans les infirmités structurelles de la TPS telle qu’elle a été introduite en juillet 2017. Les carburants automobiles, l’alcool pour la consommation humaine et divers autres articles ont été exclus du régime. Alors que le taux moyen pondéré était nettement inférieur au taux de revenu neutre estimé à 15,3 % au départ, une série de réductions de taux par le Conseil de la TPS, y compris celles visant à stimuler la consommation et à ralentir la croissance économique, et l’échec à colmater les fuites de revenus, ont élargi le écart. Le taux moyen pondéré de la TPS est actuellement estimé à environ 11,5%.

