Compensation de la TPS: les gouvernements des États face à une falaise fiscale

Au cours de l’exercice 2022, la compensation de la TPS devrait être financée de la même manière ; Rs 1,0 crore lakh par le biais de la compensation de la TPS à percevoir au cours de l’exercice 2022, et Rs 1,58 crore lakh par le biais de prêts adossés à lever par le GoI.

La compensation de la TPS s’est avérée être une partie importante des recettes globales de nombreux États au cours des dernières années. Cette indemnisation devait être fournie pour une période de cinq ans après la transition vers le régime et se termine le 30 juin 2022. Cependant, avec la pandémie qui a mis à mal les finances de l’État au cours des deux dernières années, une extension de l’indemnisation de la TPS au-delà de l’original période de cinq ans serait prudent, pour éviter un choc structurel sur les finances de l’État, alors que l’économie indienne se reconstruit. Les perceptions de la TPS (SGST) des États représentaient environ les deux cinquièmes des recettes fiscales propres agrégées (SOTR) des gouvernements des États et environ un cinquième de leurs recettes totales au cours de l’exercice 2019-exercice 2021 (sur la base de leur RE pour l’exercice 2021).

En vertu des dispositions prévues par la loi de 2017 sur la GST (compensation des États), un déficit des collectes de la SGST en dessous du niveau protégé doit être compensé par le Centre pendant les cinq premières années suivant la transition vers le régime de la TPS. Les revenus protégés des gouvernements des États sont obtenus en augmentant les revenus inclus dans la TPS au cours de l’exercice 2016, à un taux annuel de 14%. La compensation de la TPS devait être financée en prélevant une taxe sur la fourniture de produits spécifiés, y compris les produits du péché (pan masala et tabac), les produits de luxe (véhicules à moteur), le charbon et l’eau gazeuse.

Les revenus de la SGST étant bien inférieurs au montant protégé, le montant de la compensation de la TPS a augmenté ces dernières années. De plus, les collectes de cess se sont avérées insuffisantes pour répondre à l’exigence d’indemnisation depuis l’exercice 2020.

L’exercice 2021 a été particulièrement difficile. Même si les revenus protégés sont passés de Rs 7,2 lakh crore en FY2021 à Rs 6,3 lakh crore en FY2020, les collections SGST globales se sont contractées de 5%, à Rs 4,7 lakh crore de Rs 4,9 lakh crore, respectivement, sur la base des données disponibles sur le Rajya Sabha site Internet. De plus, les collectes de cess ont diminué à Rs 0,8 lakh crore en FY2021 contre près de Rs 1,0 lakh crore en FY2020.

En plus de transférer Rs 1,5 crore lakh par le biais de subventions, le GoI a contracté des emprunts sur le marché de Rs 1,1 lakh crore et a rétrocédé le produit aux gouvernements des États et aux territoires de l’Union (UT) en tant que prêt adossé, pour financer une partie de l’exigence de compensation de la TPS pour l’exercice 2021. Avec cela, la compensation de la TPS réellement transférée au cours de l’exercice 2021 via ces deux itinéraires a fini par dépasser 9 % du total des recettes de l’État cette année-là (sur la base du RE ; note : les prêts adossés ne font pas partie des recettes) . Cela était particulièrement aigu pour le Pendjab, le Karnataka, le Gujarat, etc.

Au cours de l’exercice 2022, la compensation de la TPS devrait être financée de la même manière ; Rs 1,0 crore lakh par le biais de la compensation de la TPS à percevoir au cours de l’exercice 2022, et Rs 1,58 crore lakh par le biais de prêts adossés à lever par le GoI. Sur ces derniers, un généreux crore de Rs 75 000 a été fourni aux États en une seule tranche en juillet 2021, facilitant considérablement les flux de trésorerie.

Quelles ont été les performances des collections SGST au cours de l’exercice 2022 jusqu’à présent ? Malgré la deuxième vague de Covid-19, les collectes agrégées de SGST des gouvernements des États au premier trimestre de l’exercice 2022 étaient similaires au niveau d’avant Covid-19 du premier trimestre de l’exercice 2020, bénéficiant des collectes record d’avril 2021 qui reflétaient l’activité du mois précédent. . Avec l’assouplissement des restrictions imposées par l’État, les principales collectes de TPS pour juillet-août 2021 s’élevaient à un bon crore de Rs 2,3 lakh, 14% de plus que les entrées de juillet-août 2019.

En regardant les tendances récentes, nous prévoyons que les collections SGST en FY2022 atteindront ~ Rs 5,7 lakh crore de l’estimation Rajya Sabha de ` 4,7 lakh crore en FY2021, ~ 17% de plus que le niveau pré-Covid de FY2020. Avec la reprise économique qui devrait s’intensifier, les collections SGST pourraient augmenter de 15% à 6,6 lakh crore l’année prochaine, soit une augmentation de Rs 0,9 lakh crore.

Cependant, par rapport à l’indemnisation de Rs 2,5 à 2,6 crore de lakh chacun pour l’exercice 2021-exercice 2022, l’indemnisation est actuellement destinée à n’être fournie que pour le premier trimestre de l’exercice 2023. La baisse imminente des fonds de compensation combinés SGST et GST va sûrement être une falaise fiscale difficile pour les États à naviguer au cours de l’exercice 2023.

La malheureuse victime pourrait être les dépenses d’investissement de l’État, à l’heure où l’économie a besoin de retrouver sa vitalité. Cela serait particulièrement préoccupant étant donné la part substantielle de 40 % du financement du National Infrastructure Pipeline qui devrait être fournie par les États.

Le cess pour financer la compensation de la TPS se poursuivra au-delà du 30 juin 2021, afin de servir les prêts adossés de Rs 1,1 lakh crore levés au cours de l’exercice 2021 et Rs 1,58 lakh crore prévus pour l’exercice 2022. Il y a lieu d’étendre la période d’indemnisation aux États également, au-delà de la période de transition initiale de cinq ans.

L’auteur est économiste en chef, ICRA

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.