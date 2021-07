Compensation FY21: “Les transferts de TPS aux États pour FY21 ont été inférieurs à 81 179 crores de Rs”

En juin, le ministre des Finances du Bengale occidental avait signalé le problème de la compensation de la TPS impayée pour 2020-2021, qu’il avait estimée à 74 398 crores de roupies pour tous les États.

Le Centre a reconnu lundi au Parlement qu’un montant de 81 179 crores de roupies n’avait pas encore été versé aux gouvernements des États pour les compenser pleinement pour le manque à gagner de la taxe sur les produits et services (TPS) pour l’exercice 2020-2021. Alors que plusieurs États se sont prononcés sur ces cotisations, le Centre n’a pas catégoriquement approuvé les revendications jusqu’à présent.

La déclaration soulève la question de savoir comment le montant serait mobilisé et augmenterait les chances d’un élargissement de la fenêtre d’emprunt spéciale facilitée par la RBI en vertu de laquelle le Centre octroie des prêts à faible coût pour combler un déficit béant observé dans la cagnotte désignée.

Bien entendu, la réponse écrite au Lok Sabha du ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, était muette sur comment et quand les cotisations aux États seraient réglées.

Par rapport à l’exigence totale de compensation de la TPS estimée par les États d’un énorme crore de Rs 2,82 lakh pour 2020-21, un peu plus de Rs 2 crore de lakh ont été transférés aux États au cours de l’année, y compris plus de 85 000 crore de Rs collectés via les processus désignés sur les biens d’inaptitude, et un autre crore de Rs 1,1 lakh dans le cadre de la facilité spéciale de prêt adossé. Le mécanisme de prêt n’entraîne aucun coût fiscal direct pour les États, bien que le déblocage tardif des montants d’indemnisation – en vertu de la loi pertinente, ceux-ci doivent être libérés rapidement tous les deux mois – a augmenté les besoins d’emprunt des États.

2020-2021 a été la première année où le produit de la cess a été inférieur aux exigences d’indemnisation des États, en grande partie à cause de la pandémie mais aussi à cause de la série de baisses de taux qui ont ramené le taux moyen pondéré de la TPS à environ 11%, contre un revenu taux neutre de l’ordre de 15 % vu avant le lancement en juillet 2017 de la taxe à la consommation en fonction de la destination. Au cours de l’exercice en cours également, le déficit de recettes de la TPS des États (déficit S-GST) est considéré comme un énorme crore de Rs 2,6 lakh et les analystes estiment que le déficit est encore plus élevé.

Les cotisations 2020-21 aux États comprenaient des cotisations au Maharashtra de Rs 15 138 crore, suivies du Karnataka (7 202 crore Rs), de l’Uttar Pradesh (7 109 crore Rs), du Gujarat (6583 crore Rs) et du Tamil Nadu (6 155 crore Rs), a déclaré Chaudhary à la Chambre basse.

À la suite de la 43e réunion du Conseil de la TPS tenue le 28 mai, il a été décidé que le gouvernement de l’Union emprunterait Rs 1,59 lakh crore en 2021-2022 et le remettrait aux États et aux UT avec législature dos à dos pour répondre à la ressource. écart dû au déblocage bref de l’indemnisation pour insuffisance de la caisse d’indemnisation.

Comme indiqué par FE plus tôt, une réunion spéciale du Conseil de la TPS se tiendra probablement dans la seconde moitié du mois d’août pour discuter du mécanisme de compensation du manque à gagner pour les États au-delà de juin 2022, lorsque la période garantie de cinq ans prendra fin. Le Conseil envisagera probablement de rationaliser les taux de la TPS et la structure des droits inversés et de resserrer les mesures anti-évasion pour augmenter les revenus.

Alors que la compensation de la TPS pour avril-mai 2021 est estimée à 55 345 crores de Rs, le gouvernement de l’Union a libéré le 15 juillet un total de 75 000 crores de Rs aux États pour combler leur déficit de revenus de TPS. Cela s’ajoutait à la compensation normale de la TPS qui était versée tous les deux mois à partir des perceptions réelles de la taxe d’habitation.

Les perceptions brutes de la TPS, après être restées au-dessus de la barre des 1 lakh-crore de Rs pendant huit mois consécutifs, se sont élevées à 92 849 crores de Rs en juin (transactions de mai), reflétant le coup porté à l’économie par un verrouillage pratiquement pan-indien.

Le gouvernement a cependant déclaré que grâce à la réduction du nombre de cas de Covid-19 et à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 5,5 crore en juin, contre 3,99 crore en mai, indiquant une reprise intelligente du commerce et des affaires. Environ 5,9 crores de factures électroniques ont été générés en avril.

La libération de Rs 75 000 crore le 15 juillet a été financée par des emprunts du gouvernement de l’Union en titres à 5 ans, pour un total de Rs 68 500 crore et des titres à 2 ans pour 6 500 crore au cours de l’exercice en cours à des rendements moyens pondérés de 5,60 % et 4,25 % par an, respectivement.