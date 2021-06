Compensation: les cotisations de TPS impayées aux États pour l’exercice 21 à 74 398 crores de roupies, selon le FM du Bengale occidental Amit Mitra

« Beaucoup d’entre nous, en tant que ministres, sont également préoccupés par le fait que le comité de mise en œuvre de la TPS (GIC), composé d’officiers de quelques États et principalement du Gol, a commencé à modifier les règles et à les présenter uniquement pour l’information du Conseil de la TPS – pas pour discussion et la ratification », a-t-il ajouté.

L’indemnisation du déficit de la taxe sur les produits et services (TPS) impayée aux États s’élevait à 74 398 crores de roupies pour l’exercice 21, a déclaré mercredi le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, alors même qu’il critiquait ce que l’on appelle l’érosion de l’engagement de parvenir à un consensus lors des réunions du Conseil de la TPS. .

«Nous traversons une période dangereuse pour le régime de la TPS lui-même, lorsque les propres revenus des États sont en grande détresse avec une croissance de (-) 3% au cours de l’exercice 2020-21. L’écart entre les revenus protégés et les revenus collectés a grimpé à 2 75 606 crores de roupies. La compensation réelle due aux États pour 2020-2021 a atteint 74 398 crores de roupies », a écrit Mitra dans une lettre au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. Les transactions frauduleuses ont atteint un pic de Rs 70 000 crore selon la présentation de Nandan Nilekani au Conseil de la TPS, a-t-il ajouté.

Les réunions du Conseil de la TPS sont devenues “acrimonieux, vexatoires et presque toxiques avec l’érosion de la confiance mutuelle”, a-t-il déclaré.

« Beaucoup d’entre nous, en tant que ministres, sont également préoccupés par le fait que le comité de mise en œuvre de la TPS (GIC), composé d’officiers de quelques États et principalement du Gol, a commencé à modifier les règles et à les présenter uniquement pour l’information du Conseil de la TPS – pas pour discussion et la ratification », a-t-il ajouté.

S’adressant récemment à FE, le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, a déclaré que le taux moyen pondéré de la TPS avait baissé à 11,5 % environ (par rapport au taux de revenu neutre estimé à plus de 15 %), entraînant une perte de revenus. « Le fédéralisme coopératif est en jeu. La TPS n’a pas donné la productivité des revenus promise. Tirons au moins les leçons de l’expérience et restructurons la taxe. Le (manque de) fonctionnement démocratique du Conseil de la TPS suscite également de réelles inquiétudes. Il appartient au gouvernement de l’Union de faire preuve d’esprit d’État et de réparer les dommages causés par la TPS aux finances et aux pouvoirs fiscaux des États », a-t-il déclaré.

