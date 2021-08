Compétences de réinitialisation de Diablo 2 Ressuscité et comment obtenir le jeton d’absolution

Réinitialiser les compétences dans Diablo 2 Resurrected est plus difficile que vous ne le pensez.

Une option pour réinitialiser les compétences s’ouvre au début de votre aventure, mais la seconde est plus un défi de fin de partie et teste votre patience et votre dévouement.

Compétences de réinitialisation de Diablo 2 Ressuscité | Comment réinitialiser les compétences

Diablo 2 vous offre deux façons de réinitialiser les compétences. Le premier est le plus simple et aussi le plus limité. Une fois que vous avez éliminé le repaire du mal au début du jeu, Akara vous donne une chance de réinitialiser vos compétences. Cependant, vous ne pouvez le faire qu’une fois par difficulté.

Ce n’est pas un gros problème pendant la bêta. La campagne est limitée et la progression ne s’applique pas au jeu complet. Cependant, cela vaut la peine de garder à l’esprit lorsque vous démarrez le produit final.

Chaque fois que vous décidez de le faire, parlez simplement à Akara et choisissez l’option de réinitialiser vos compétences lorsque vous êtes prêt.

Compétences de réinitialisation de Diablo 2 Ressuscité | Comment obtenir un jeton d’absolution

La deuxième méthode n’est adaptée qu’aux parties ultérieures. L’élément Jeton d’absolution vous permet de réinitialiser les compétences autant de fois que vous avez de jetons.

Cependant, le chemin pour acquérir un jeton d’absolution n’est disponible qu’en difficulté Enfer. La difficulté infernale se déverrouille après avoir terminé le jeu en Normal et en Cauchemar, donc y arriver prendra un certain temps.

En mode Enfer, vous devrez collecter quatre essences des cinq boss d’acte, puis les combiner dans le cube horadrique.

Essence de souffrance tordue — Andariel (acte I) et Duriel (acte II) Essence chargée de haine — Méphisto (acte III) Essence de terreur ardente — Diablo (acte IV) Essence de destruction purulente — Baal (acte V)

Ce sont toutes des gouttes rares, alors prévoyez de cultiver un peu les boss d’acte juste pour obtenir un jeton d’absolution.

Quel que soit votre choix de compétence, vous les utiliserez à bon escient dans le premier acte de Diablo 2 Resurrected. La quête Cairn Stones et le voyage au monastère Rogue vous opposent à des ennemis redoutables, bien que les récompenses en valent la peine.

