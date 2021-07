Compétences en science des données : cultiver la culture numérique avec Adobe Analytics

Nitin Singhal, MD, Digital Experience Business, Adobe Inde

La pandémie a accéléré notre transition vers un monde numérique, poussant tous (entreprises, gouvernements et établissements d’enseignement) à innover et à réinventer leur façon de travailler, de se connecter et d’apprendre. À cette fin, le programme d’études d’Adobe Analytics est conçu pour soutenir la future main-d’œuvre avec les compétences recherchées en science des données. Dans le cadre de la prochaine génération d’Adobe Education Exchange, les enseignants et les étudiants pourront utiliser gratuitement Adobe Analytics, une plate-forme d’analyse de données client, et accéder au programme de cours avec des activités pratiques. Les étudiants apprendront à utiliser les données pour prendre des décisions commerciales et acquérir des compétences pour des carrières allant de la science des données au marketing et à la gestion de produits. Le programme est une extension du programme Adobe Creative Campus, qui fait progresser la culture numérique grâce à l’accès à Adobe Creative Cloud en classe.

« L’introduction d’Adobe Analytics dans les programmes d’études universitaires et collégiales offrira à de nombreux jeunes l’occasion de comprendre les données et les idées à un niveau plus complet, et les aidera à avancer avec confiance vers des carrières qu’ils n’auraient peut-être pas envisagées et à devenir les chefs d’entreprise de l’avenir. », déclare Nitin Singhal, MD, Digital Experience Business chez Adobe Inde.

Le programme comprend quatre modules de base qui peuvent être intégrés à n’importe quel programme d’études. Les participants ont accès à un environnement sandbox, qui permet aux étudiants d’utiliser Adobe Analytics avec des données de démonstration riches. Les modules se concentrent sur :

Collecte de données: Dans ce module, les étudiants apprendront les bases de la collecte de données, de l’entreposage et du nettoyage, ainsi que de la mise en œuvre.

Stratégie et architecture des données : Cela donne aux étudiants la possibilité de définir des indicateurs de performance clés et de déterminer comment les objectifs sont structurés et atteints.

Métriques et fonctionnalités standard : Ce module se concentre sur les rapports et la manière dont les données sont présentées à une organisation dans son ensemble, couvrant des fonctions telles que le marketing, le développement de produits, le commerce électronique et la conception.

Principes de base de l’espace de travail d’analyse : Analysis Workspace est une interface glisser-déposer dans Adobe Analytics. Inspirés par Photoshop, les utilisateurs peuvent organiser différents ensembles de données et jouer un rôle de détective pour découvrir des anomalies de données et d’autres informations.

