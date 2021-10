Compétences socio-émotionnelles et interpersonnelles – les victimes du Covid-19

Le point crucial sur lequel repose un bon enseignement est la relation humaine et le lien qu’un enseignant forme avec chacun de ses élèves.

Nécessité par la pandémie, l’éducation en ligne a connu une augmentation prolifique au cours de la dernière année. Les efforts intensifs des éducateurs en faveur de la transition ont permis d’atténuer l’impact négatif sur les processus académiques, même si les bâtiments scolaires et collégiaux étaient fermés pour empêcher la propagation du virus. Le rendez-vous avec l’éducation en ligne a donné des résultats raisonnables compte tenu des circonstances, mais a lamentablement échoué par rapport à la myriade d’avantages de l’éducation physique. Le débat sur la question de la réouverture physique des écoles s’est intensifié car les gouvernements de plusieurs États ont autorisé sous condition la réouverture physique de certaines classes dans les écoles.

Alors que le risque d’infection reste le principal argument de ceux qui préconisent la poursuite de l’éducation en ligne, le support virtuel présente des limites majeures dans le développement des compétences socio-émotionnelles. La sécurité et le confort de l’apprentissage à domicile sont en conflit avec le besoin des enfants d’atteindre leurs jalons de développement des compétences interpersonnelles. Alors que les espaces d’apprentissage virtuels constituent un bon moyen de fournir du contenu, la tâche critique de développer les compétences futures des étudiants prend un coup avec le manque d’opportunités d’apprentissage collaboratif. Il ne s’agit pas de fustiger totalement l’apprentissage en ligne, car il a permis à de nombreux enfants timides, réservés ou introvertis de trouver leur confiance et de s’épanouir, ce qui aurait pu prendre plus de temps dans les salles de classe physiques.

Cependant, pour la majorité, les élèves manquent des opportunités de se faire des amis, de faire confiance, de rivaliser, de se sentir déçus et de construire des souvenirs formés à l’école, que l’on porte tout au long de la vie et développe le caractère. Un enfant doit apprendre à échouer, à se brosser les dents, à relever la tête et à continuer à avancer dans la poursuite de ses objectifs. La compétence critique de résilience ne peut jamais être enseignée dans aucun programme d’études, mais elle est développée à petites doses chaque jour dans les salles de classe de notre pays.

Une victime plus grave des blocages induits par la pandémie et du manque d’interaction sociale qui en résulte se situe dans les années fondamentales de l’âge de 3 à 6 ans. Ce sont parmi les années où la croissance du cerveau humain est la plus rapide. Le cerveau à cet âge est comme une éponge, absorbant toutes les expériences sensorielles dont il se nourrit. Les premières années jettent les bases du développement sain du cerveau de l’enfant et le manque d’expériences sensorielles et d’interactions sociales de haute qualité entrave la croissance saine des enfants. Apprendre à cet âge va bien au-delà des 3R – lire, écrire, arithmétique !

Ce problème est exacerbé dans les zones urbaines où les enfants sont enfermés dans leurs maisons avec peu ou pas d’accès aux espaces extérieurs et ouverts. Il existe une corrélation directe entre les modes de vie sédentaires et les faibles niveaux d’apprentissage, sans parler de l’obésité et d’autres maladies physiques. Les parents d’un grand nombre de ces enfants expriment leurs inquiétudes concernant les retards dans l’atteinte des repères de développement naturel de la parole et de la compréhension.

Tous les enfants ne sont pas capables de comprendre efficacement les leçons ou les instructions à l’écran. La situation est tout aussi difficile pour les parents qui essaient de faire face à de nouveaux modèles d’enseignement et pour les enseignants incapables d’établir un lien personnel avec chacun de leurs élèves. Dans son sens le plus fondamental, l’éducation n’est pas un phénomène transactionnel ; il ne s’agit pas seulement de transiger sur le programme d’études. Le point crucial sur lequel repose un bon enseignement est la relation humaine et le lien qu’un enseignant forme avec chacun de ses élèves.

Il y a une augmentation des cas de faible estime de soi, d’incapacité d’analyser et de répondre aux situations et de manque de spontanéité chez les enfants qui ont commencé à mener des modes de vie dépourvus de mouvement physique et d’interaction sociale adéquats. Les parents de ces élèves ont fait pression avec véhémence pour la réouverture des écoles alors même qu’ils font des efforts supplémentaires pour aider au développement de ces compétences interpersonnelles dans leurs quartiers. Alors même que les écoles physiques rouvrent, les éducateurs prennent des précautions supplémentaires pour combler le fossé entre les lacunes académiques et non académiques chez les enfants, causées par la pandémie.

Alors que les blocages induits par la pandémie ont donné naissance à des défis de taille, les enseignants de tout le pays ont saisi l’occasion et ont fait un travail remarquable pour réduire les difficultés et les retards de croissance chez les enfants. La crise a causé d’énormes difficultés, mais a également développé la force et la capacité de surmonter ces difficultés chez ceux qui ont converti les défis en opportunités de croissance.

J’ai une foi immense dans le potentiel des étudiants indiens, et grâce aux efforts concertés d’éducateurs passionnés, je suis sûr que nos jeunes étoiles brilleront dans l’adversité, plus brillantes et plus fortes !

(L’auteur est président de Podar Education. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.