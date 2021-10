Complet tout en un Lenovo avec Windows 10 rebajado… ¡80€!

El modelo en concreto es el Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05, un equipo que como su propio nombre indica, tiene un tamaño de pantalla de 27 poulgadas. All in One con pantalla FullHD y un brillo de hasta 250 nits que está impulsada por un procesador Intel Core i3-10100T de décima generación con cuatro núcleos y acompañado de 8 Go de mémoire RAM DDR4.

All in One de 27 pulgadas y buen rendimiento

Il s’agit d’un processeur d’une fréquence de base de 3 GHz, à la merci de la technologie Turbo Boost d’Intel, avec une vitesse accélérée à 3,8 GHz. Un matériel qui ofrece un gran rendimiento a este All in One, por lo que podremos realizar las tareas diarias en él sin ningún problema. Para el almacenamiento de todos nuestros archivos, documentos, fotos y vídeos, cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go, espacio más que suficiente para despreocuparnos de espacio. Además, este SSD ofrece una alta velocidad para acceder a nuestros archivos o realizar todo tipo de transferencias.

A nivel de diseño, lo cierto es que este All in One Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05 es un equipo que entra por los ojos, ya que dispone de un diseño muy atractivo. Cabe destacar que cuenta con bordes muy estrechos en los dos laterales y un soporte en forma de brazo delgado con forma redonda que le da un aspecto moderno.

En el apartado de conectividad hay que indicar que dispone de divers ports USB para poder conectar los diferentes periféricos y dispositivos que usemos junto con nuestro ordenador y que cuenta con Wi-Fi 6. Tampoco le falta port HDMI, webcam HD et unos altavoces estéreo que permiten escuchar música ou cualquier contenido que reproduzcamos en este All in One con gran calidad.

Offre pour le tout-en-un Lenovo IdeaCentre AIO 3

El precio para este completo y atractivo All in One Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05 de 27 pulgadas es de 829 euros, pero gracias a la oferta que encontramos ahora available in eBay, es posible ahorrar 80 euros in su prix. Esto es gracias al descuento aplicado por el vendedor y que nos permite comprarlo al prix final de 749 euros.

Este All in One de Lenovo es enviado desde nuestro país, ya que su vendedor es la tienda de MediaMarkt en Finestrat y ofrece un plazo de entrega de entre 6 y 14 jours hábiles. Si somos de la zona, también se permite la recogida en tienda. No obstante, si realizamos el pedido desde cualquier otro punto de nuestro país, los Gastos de envío son gratis.