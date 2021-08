Actualités Bitcoin

“Complètement faux et inexact”, déclare Saudi Aramco à propos des rumeurs de minage de Bitcoin

Lundi, le géant pétrolier Saudi Aramco, qui a une capitalisation boursière de 1,86 billion de dollars, a démenti les informations selon lesquelles il envisageait de commencer l’exploitation minière de Bitcoin.

Les rumeurs ont d’abord été déclenchées par le mineur de bitcoin brésilien Ray Nasser qui aurait déclaré dans une interview qu’il “négociait avec Aramco”, qui dispose de suffisamment de gaz torché pour alimenter à lui seul la moitié du réseau bitcoin afin de les amener à exploiter la plus grande crypto-monnaie.

Alors qu’Aramco utilise la technologie blockchain qui sous-tend la crypto-monnaie pour normaliser les processus commerciaux afin de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité et investit dans les plates-formes blockchain Data Gumbo et VAKT, la société n’a pas l’intention d’exploiter BTC elle-même. Saudi Aramco a déclaré dans un communiqué,

“En référence à des rapports récents affirmant que la société se lancera dans des activités d’extraction de Bitcoin, Aramco confirme que ces affirmations sont complètement fausses et inexactes.”

Tout comme Saudi Aramco, récemment, le géant de la technologie Amazon avait également démenti les spéculations autour de la société cherchant à accepter les paiements en bitcoins d’ici la fin de l’année.

Amazon avait qualifié la spéculation autour de leurs plans spécifiques de crypto de “pas vrai”, “malgré notre intérêt pour l’espace”. Ils ont également déclaré qu’ils “restaient concentrés sur l’exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui achètent sur Amazon”.

L’entreprise, cependant, a publié une offre d’emploi pour un responsable de produit de monnaie numérique et de blockchain.

Au milieu de tout cela, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques recommencerait à accepter les paiements en bitcoins une fois qu’il aurait fait preuve de diligence raisonnable sur la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour exploiter la principale crypto-monnaie.

De plus, MicroStrategy (MSTR) s’est également engagé à acheter plus de Bitcoin, tandis que PayPal est prêt à lancer le trading de crypto pour ses clients britanniques et même à adopter la finance décentralisée (DeFi).

