“Complètement faux”: Shiv Sena défend le RSS contre la comparaison avec les talibans de Javed Akhtar

Javed Akhtar a déclaré que les talibans sont barbares, que leurs actions sont répréhensibles, mais que ceux qui soutiennent le RSS, le VHP et le Bajrang Dal sont tous les mêmes.

Le Shiv Sena s’est prononcé lundi pour défendre le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) en disant que le parolier Javed AKhtar avait « complètement tort » en comparant l’organisation aux talibans. « Comment pouvez-vous dire que ceux qui favorisent le concept d’un Rashtra hindou sont de la mentalité talibane ? Nous ne sommes pas d’accord avec cela », a déclaré un éditorial du porte-parole de Sena « Saamana ».

Se référant à ses remarques, l’éditorial de ‘Saamana’ a déclaré : « Même si Javed Akhtar est un homme laïc et parle contre l’intégrisme, il a complètement tort de comparer le RSS avec les talibans. La publication Marathi a en outre déclaré que la position de ceux qui propagent une nation hindoue est modérée.

« La partition qui a conduit à la création du Pakistan était fondée sur la religion. Ceux qui soutiennent une nation hindoue veulent seulement que la majorité hindoue ne soit pas mise à l’écart. L’hindoutva est une culture et les membres de la communauté exigent le droit d’arrêter ceux qui attaquent cette culture », a-t-il déclaré.

L’édit de Sena a en outre déclaré que comparer Hindutva avec les talibans est une “insulte” de la culture hindoue. « Bien que nous soyons un pays à majorité hindoue, nous avons hissé le drapeau de la laïcité. Les partisans de l’Hindutva veulent seulement que les hindous ne soient pas mis à l’écart », a-t-il déclaré. “Vous pouvez avoir des différences avec le RSS, mais appeler leur philosophie des Talibani est complètement faux”, a-t-il ajouté.

Akhtar fait face à la critique pour ses récentes remarques lors d’une interview dans laquelle il a déclaré que les talibans sont barbares, que leurs actions sont répréhensibles, mais que ceux qui soutiennent le RSS, le VHP et le Bajrang Dal sont tous les mêmes.

Vendredi, Akhtar, dans une interview avec NDTV, Akhtar a déclaré qu’il était temps pour les partisans du VHP et du RSS de faire une introspection. « Je pense que les personnes qui soutiennent des organisations comme RSS, VHP ou Bajrang Dal doivent faire une introspection. Bien sûr, les talibans sont répréhensibles… ce sont des barbares. Mais les gens que vous soutenez, en quoi sont-ils différents d’eux [the Taliban],” il a dit.

Akhtar a déclaré que certaines personnes en Inde veulent la ségrégation dans la société et qu’il a vu une « ressemblance étrange » entre les talibans et les gens « qui veulent être comme les talibans ».

Pendant ce temps, la sécurité a été renforcée à l’extérieur de la résidence d’Akhtar’a à Mumbai lundi après qu’un député du Maharashtra du BJP lui a demandé des excuses pour sa remarque où il aurait comparé le RSS aux talibans.

Le député du BJP et le porte-parole de l’État partie, Ram Kadam, ont condamné la remarque d’Akhtar. Le législateur de Mumbai a déclaré qu’aucun film impliquant Akhtar ne serait autorisé à être projeté dans le pays jusqu’à ce qu’il s’excuse auprès des fonctionnaires de Sangh pour ses commentaires.

