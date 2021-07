“Complètement involontaire” est le verdict de Daniel Ricciardo

in

Daniel Ricciardo estime que ce sont les caractéristiques des voitures de F1 actuelles qui ont conduit Lewis Hamilton à glisser dans Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne.

En course pour la tête du circuit de Silverstone, Hamilton est allé – selon Ricciardo – « trop chaud » dans Copse.

Perdant de l’appui alors que Verstappen était à ses côtés, Hamilton a perdu de l’adhérence et est entré en collision avec son rival Red Bull.

L’impact a envoyé Verstappen à travers le gravier, frappant la barrière avec un impact de 51G. Verstappen a été emmené à l’hôpital, libéré plus tard dans la nuit, n’ayant subi que des ecchymoses.

TOUR 1/52 Verstappen aidé de sa voiture La course a été signalée par un drapeau rouge 🚩#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eXof6ttdob – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

“Je veux dire que c’est certainement un résultat désagréable”, a déclaré Ricciardo à Autosport, “c’est évidemment à grande vitesse, et il ne faut pas grand-chose pour en avoir un gros comme ça.

“Quand vous êtes dans un virage à si grande vitesse et que vous êtes côte à côte, vous allez tous les deux perdre de l’aéro, en particulier Lewis là-bas, avec Max dans un peu d’air sale.

“Mais je pense qu’ils allaient tous les deux à chaud, et finalement Lewis est devenu trop chaud pour le niveau d’adhérence donné, et c’est là que vous voyez qu’il vient de dériver vers Max.

“Complètement involontaire, mais juste la nature de l’aéro sur ces voitures. Il faut juste permettre un peu plus. Je ne vais certainement pas m’asseoir ici et juger et dire qu’il aurait dû faire ceci ou cela, ils ont couru dur toute l’année.

«C’est malheureusement qu’ils se sont réunis, c’est malheureux que ce soit un si gros. Mais le principal, c’est que Max va bien.

Ricciardo dit que l’incident était “un peu comme” celui entre George Russell et Carlos Sainz lors du premier tour des qualifications de sprint.

Dans cet incident, luttant également pour la position dans le premier tour de la course, Russell est entré en collision avec la Ferrari, le faisant sortir de la piste et descendre l’ordre.

Il a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir causé une collision.

« Pour être honnête, c’est un peu comme samedi [the sprint qualifying] avec George et Carlos », a déclaré Ricciardo, « c’est le premier tour, nous avons encore des pneus un peu froids, plein de carburant, ça bouge.

«Et c’est la course. Mais je ressens certainement pour Max.