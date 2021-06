“Complètement ridicule”: Madras HC plaide pour demander aux autorités de ne pas déranger CM MK Staline le dimanche, inflige une amende de 10 000 roupies

La Haute Cour de Madras a infligé une amende de 10 000 roupies au requérant pour avoir déposé une requête frivole.

La Haute Cour de Madras a rejeté une requête demandant des instructions au secrétaire en chef du Tamil Nadu et à d’autres représentants du gouvernement de ne pas déranger le ministre en chef MK Staline le dimanche, sauf dans des circonstances extraordinaires. Comme prévu, la Haute Cour de Madras a qualifié la requête de ridicule en disant que toute personne saine d’esprit aurait réfléchi plusieurs fois avant de déposer une telle requête.

« Il s’agit d’une pétition tout à fait ridicule à laquelle toute personne raisonnable aurait dû réfléchir à plusieurs reprises avant de déranger la Cour », a noté la magistrature du juge en chef Sanjib Banerjee et le juge Senthilkumar Ramamoorthy.

Le tribunal a déclaré que c’était une affaire entre le chef d’un gouvernement et les fonctionnaires. « C’est entièrement une affaire entre le chef d’un gouvernement et les fonctionnaires de savoir comment les dossiers doivent être soumis au ministre en chef et comment le ministre en chef fonctionnera. Le tribunal ne peut pas s’ingérer dans de telles affaires et on espère que de telles requêtes frivoles seront détruites bien avant d’être portées devant les tribunaux à l’avenir », a déclaré la décision.

La Haute Cour a également infligé une amende de 10 000 roupies au requérant pour avoir déposé une requête frivole. « Le pétitionnaire paiera des frais évalués à 10 000 roupies au fonds de secours du ministre en chef pour une utilisation dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 », a déclaré le tribunal.

La Haute Cour de Madras a également interdit au requérant de déposer un PIL pendant l’année suivante sans obtenir l’autorisation préalable du tribunal compétent.

Au cours des dernières années, les tribunaux de tout le pays ont été témoins d’une augmentation des requêtes frivoles déposées sous le couvert de litiges d’intérêt public.

L’année dernière, la Haute Cour de Madras avait infligé une amende de 20 000 roupies à un avocat pour avoir déposé des requêtes frivoles. L’avocat a également été condamné à une amende de 10 000 roupies à une occasion antérieure.

