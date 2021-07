Complétez votre approvisionnement alimentaire avec votre marché fermier local ⋆ .

par Rick Marshall, The Organic Prepper :

Même si nous avions un magnifique jardin l’année dernière, nous avons quand même fait nos courses sur le marché de notre fermier local pour compléter notre approvisionnement alimentaire. Peu importe à quel point votre jardin est formidable, parfois, vous avez besoin d’un peu plus de nourriture pour nourrir la famille. Et ça ne fait pas de mal d’avoir un peu plus de variété aussi.

Plus de mini-lits ajoutés, plus de variété cultivée

La conversion de notre jardin au système de jardinage Minibeds on Plastic de Herrick Kimball nous a aidés à créer l’espace de culture le plus productif possible. (En savoir plus ici sur la rénovation de notre jardin.) Nous avons utilisé le temps supplémentaire à la maison pendant la quarantaine pour agrandir notre jardin avec plus de mini-lits. Dans le même temps, élargir les variétés de ce que nous cultivions pour nous offrir plus de choix. Tout ce que nous avons planté a très bien poussé. En juillet, nous avions un jardin en pleine production. L’amélioration de notre jardin nous a aidés à devenir plus autonomes et à accroître notre sécurité alimentaire pendant et après la pandémie.

Le système Minibeds on Plastic ne nous a pas fourni une quantité écrasante de nourriture. Mais cela a considérablement élargi la variété de légumes poussant dans le jardin. Notre jardin a beaucoup changé et a grandi très vite.

Notre première récolte était petite, mais nous étions excités !

En juin, nous avons commencé à récolter nos produits. Ce n’était pas grand-chose mais comprenait des tomates Better Boy, des tomates cerises, des piments jalapeño, des poivrons doux, des tomatilles et une courgette.

Nous avons eu plusieurs récoltes hebdomadaires tout au long de la saison de croissance.

Cultivez ce que vous pouvez et complétez le reste

Notre jardin produisait bien chaque semaine et nous mangions la plupart de ce que nous cultivions. Rien n’a été gaspillé.

Beaucoup d’entre nous ont connu la fragilité de la chaîne d’approvisionnement et de l’approvisionnement alimentaire pendant la pandémie. Il semblait que les problèmes d’approvisionnement affectaient radicalement à la fois les produits de nettoyage domestique et l’approvisionnement en viande. Les problèmes persistants auxquels l’approvisionnement alimentaire était confronté pendant Covid ont fait craindre de graves pénuries alimentaires à la fin de l’automne et tout au long de l’hiver. Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas compter sur les épiceries alors que les pénuries alimentaires et le rationnement commençaient à frapper notre région. Nous avons donc commencé à mettre en conserve et à déshydrater tout ce que nous produisions au-dessus de ce que nous mangions.

À partir de l’automne, chaque fois que nous récoltions le jardin, nous mettions une partie des produits en conserve. Nous recevions beaucoup de fruits et légumes de notre jardin pendant les mois d’été, et c’était beaucoup pour nous. Mais nous avions besoin de quelque chose de plus pour compléter notre approvisionnement alimentaire afin de traverser les mois maigres de la fin de l’automne et de l’hiver. Les hivers de l’Illinois peuvent être longs et froids, et au printemps, ce n’est peut-être pas avant juin que le jardin recommence à produire.

Nous avons donc cherché un moyen de compléter notre approvisionnement en produits de jardin.

Le meilleur marché fermier de tous les temps !

Nous vivons à la périphérie de la banlieue, à environ 20 miles de St Louis. St Louis a un merveilleux marché fermier, le meilleur que nous ayons jamais trouvé. Si vous ne l’avez pas visité et que vous en avez l’occasion, faites-le. Il s’appelle le marché fermier de Soulard. Situé juste au sud du centre-ville de St Louis, le marché fermier propose tous les fruits, légumes, pain et viande dont vous pourriez avoir besoin.

La plupart (mais pas tous) des fruits et légumes du marché fermier sont cultivés localement. Nous avons développé une relation avec l’un des vendeurs locaux et achetions de grandes quantités de fruits et légumes pour compléter ce que nous cultivons dans notre jardin.

L’année dernière, notre fille a commencé à faire de la nourriture biologique pour ses deux chiens. Elle utilise une énorme quantité de riz, de courgettes, de carottes et quelques autres articles. Nous voulions nous assurer d’avoir assez pour nourrir les chiens cet hiver, ainsi qu’un garde-manger rempli de légumes que nous pourrions utiliser pour les soupes, la sauce à pizza, la salsa et les collations. Ainsi, lors d’une visite au marché fermier de Soulard, nous avons acheté 200 livres de tomates, 200 livres de carottes, 200 livres de courgettes, 200 livres de jalapenos et 200 livres de tomatilles pour la mise en conserve !

Nous avons passé tout le week-end à mettre ces légumes en conserve.

Développer de bonnes relations avec les fournisseurs

Si vous n’êtes pas un agriculteur et que vous n’avez pas accès à suffisamment de terres ou d’expertise pour cultiver toute la nourriture dont vous avez besoin, vous pouvez compléter votre alimentation en achetant ce dont vous avez besoin au marché fermier. Je recommande fortement de nouer de bonnes relations avec les fournisseurs.

Un vendeur du marché de Soulard nous a donné un prix exceptionnel sur les produits. Plus bas que ce pour quoi nous aurions pu les acheter au supermarché. Et il avait un approvisionnement illimité ! Notre relation s’est développée et nous avons passé commande avec lui en début de semaine. Le samedi, nous nous arrêtions au marché fermier pour récupérer la commande. Il était fantastique de travailler avec lui et la variété de fruits et légumes qu’il pouvait fournir était incroyable.

Je suis sûr que la plupart des villes ont leur version du marché fermier de Soulard. Et, les vendeurs de produits seront plus que disposés à vous vendre autant que vous en avez besoin.

Une famille qui peut ensemble…

Nous avons trouvé de nombreuses ressources sur YouTube pour des vidéos sur la façon de faire des conserves, et ce fut un moment amusant. Même si vous vivez dans une zone urbaine ou suburbaine, vous pouvez toujours vous approvisionner en aliments biologiques pour vous préparer aux moments où vous en avez besoin.

Nous avions cinq personnes dans la cuisine pour trancher, râper, éplucher, faire bouillir la nourriture et passer un bon moment. Nous l’avons fait en famille et avons partagé la nourriture entre nos trois familles. En nous approvisionnant sur le marché fermier, nous avons également aidé les vendeurs à traverser une période difficile causée par la pandémie. La production alimentaire a ralenti et le nombre de personnes disposées à se rendre au marché fermier a diminué.

Nous avons fait deux ou trois allers-retours au Marché Soulard pour nous approvisionner. Le résultat était des garde-manger complets pour trois familles et un grand sentiment de soulagement. Peu importe ce qui s’est passé avec la chaîne d’approvisionnement, nous avons toujours eu la sécurité alimentaire pour les mois d’hiver. Notre garde-manger nous a duré toute l’année.

