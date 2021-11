Complexes de bureaux de la Défense : comment le nouveau lieu de travail des fonctionnaires du ministère de la Défense a été achevé au milieu d’une pandémie

Ces complexes revêtent une importance stratégique pour le pays et nécessitent donc une sécurité élevée. (Images via GPM Architects)

Complexes de bureaux de la Défense : Les nouveaux complexes du bureau de la défense ont été récemment inaugurés par le Premier ministre Narendra Modi au KG Marg et à l’avenue Africa. Les projets ont été achevés en l’espace de 12 mois, ce qui signifie que l’ensemble de la construction a été réalisé à un moment où la pandémie de coronavirus a paralysé le secteur de la construction. Construits sur une superficie totale de 93 000 mètres carrés, les nouveaux complexes de bureaux de la Défense ont la capacité d’accueillir environ 7 000 fonctionnaires du ministère de la Défense ainsi que des Forces armées. Les complexes ont été conçus par les architectes et planificateurs GPM et ils disposent non seulement d’installations à la pointe de la technologie, mais sont également économes en énergie.

Pour en savoir plus sur les complexes, Financial Express Online s’est entretenu avec le directeur général de GPM Architects and Planners, Gian P Mathur.

Parlant des mesures prises pour garantir que la construction des complexes soit achevée même au milieu de la pandémie, Mathur a déclaré : « L’acceptation accrue des nouvelles technologies de construction et des pratiques de l’industrie nous a aidés à surmonter les difficultés du projet et à terminer la construction en un temps record. L’une des caractéristiques déterminantes de ces bâtiments – l’utilisation d’une nouvelle technologie de construction durable appelée LGSF (cadre en acier de faible épaisseur) – s’est avérée être un gain de temps considérable par rapport à la construction conventionnelle RCC. Pour réduire davantage le temps de construction, nous avons utilisé des éléments structurels préfabriqués tels que des colonnes et des poutres en acier de construction. L’utilisation de matériaux standardisés, de structures PEB et de pratiques modulaires telles que les coffrages en aluminium et les coffrages de sauts s’est également avérée très efficace pour terminer le projet rapidement, même pendant une pandémie en cours. »

Plan du site d’Africa Avenue (Image via GPM Architects)

« L’année écoulée a été difficile, mais un changement d’approche et l’intégration de nouvelles pratiques dans la conception nous ont aidés à surmonter la crise. L’introduction d’une conception modulaire et de nouvelles technologies pour de tels projets à grande échelle peut permettre de gagner du temps et d’assurer la qualité, entraînant une augmentation de la fréquence de construction. Les complexes de bureaux de la défense sont la manifestation de l’évolution de la culture de travail et des priorités du gouvernement avec l’utilisation optimale et appropriée des terres disponibles. Ce projet a le potentiel d’être un exemple de la façon dont nous pouvons aujourd’hui accélérer la construction tout en minimisant les activités sur place et sans perturber l’environnement naturel », a ajouté le directeur général.

Les complexes de bureaux de défense sont une partie cruciale de l’infrastructure de défense du pays. Mathur a partagé certains des aspects clés des complexes nouvellement construits. « Les nouveaux complexes de bureaux de la Défense sont conçus pour déplacer les établissements de défense existants et accueillir environ 7 000 fonctionnaires du ministère de la Défense et des Forces armées. Les complexes de bureaux se composent de 7 blocs — trois immeubles de neuf étages (R+8) à KG Marg et quatre blocs de huit étages (R+7) à Africa Avenue, plusieurs blocs de parking à plusieurs niveaux et blocs de service. Les bâtiments sont à la pointe de la technologie et économes en énergie, avec des mesures de gestion de la sécurité complètes, offrant des espaces de travail modernes, sécurisés et fonctionnels. Un changement important dans la stratégie de conception consistait à créer de grands espaces sans colonnes qui peuvent offrir une chance d’introduire de la flexibilité dans les bâtiments afin qu’ils puissent être adaptés selon les besoins. La circulation des véhicules est limitée à la périphérie des complexes pour une circulation piétonnière améliorée et une allée d’au moins 6 m de large est prévue autour du campus pour la circulation des camions de pompiers », a-t-il expliqué.

Mais qu’est-ce qui rend ces complexes économes en énergie ? « En tant que bâtiment écologique certifié CPWD, la conception utilise une technologie verte écoénergétique, favorisant des pratiques respectueuses de l’environnement. Les blocs de construction sont planifiés pour s’assurer qu’aucun arbre existant n’est coupé sur place. De plus, une combinaison d’arbres à feuilles persistantes, à feuilles caduques et à fleurs est plantée pour fournir de l’ombre et améliorer la qualité de l’air. Pour mieux contrôler la qualité de l’air, des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air sont utilisés. D’autres pratiques durables utilisées dans le projet comprennent la collecte des eaux de pluie et le traitement des eaux usées. Une partie des eaux usées traitées est utilisée pour le rinçage, l’utilisation de systèmes de plomberie doubles et le jardinage, tandis que le surplus est fourni au conseil municipal de New Delhi », a-t-il déclaré.

« Sur le plan structurel, composé de composants structurels préfabriqués, seuls des écrous et des boulons ont été utilisés pour l’assemblage sur site sans aucune exigence de soudage, économisant ainsi sur la consommation d’énergie et évitant l’émission de gaz toxiques et de fumée. De plus, 75 % de matériaux recyclés et contenant des cendres volantes sont utilisés pour réduire tout impact environnemental. La façade ventilée en terre cuite réduit le gain de chaleur solaire, réduisant la charge de climatisation et économisant de l’énergie de 30%. Le réseau principal est connecté à des panneaux solaires d’une capacité de 520 kWc et l’énergie solaire générée est utilisée pour les lampadaires solaires. De plus, l’utilisation de systèmes d’éclairage et de systèmes de climatisation basés sur des capteurs de présence permet d’économiser le gaspillage d’électricité indésirable, réduisant ainsi la consommation d’énergie », a expliqué Mathur.

Plan du site KG Marg (Image via GPM Architects)

Il a également parlé du type de matériel qui a été utilisé dans la construction des complexes du bureau de la défense. « Des composants en acier préfabriqués sont utilisés pour le projet afin de minimiser les activités de pollution et le gaspillage d’eau sur le site. Les murs extérieurs et intérieurs sont exécutés à l’aide de LGSF, de panneaux de ciment et de plaques de plâtre. Les parquets en bambou sont utilisés pour les espaces intérieurs au lieu des parquets en bois dur. Gardant à l’esprit les tendances mondiales des bureaux, les intérieurs des bâtiments ont un sens aigu de la planification de l’espace, de l’utilisation de la technologie et des matériaux. Des matériaux faciles à installer, à entretenir et durables, résistants au feu, écoénergétiques et esthétiques sont utilisés pour concevoir les lieux de travail. Le bâtiment présente une façade dynamique revêtue de tuiles de terre cuite ventilées pour apporter un confort thermique. Étant un matériau à faible entretien, il fournit une isolation acoustique de l’extérieur, ce qui réduit les niveaux de bruit jusqu’à 15 %. La masse solide de l’enveloppe est décomposée par l’ajout de grandes baies vitrées claires apportant une lumière naturelle adéquate. Les réservoirs à panneaux FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) sont utilisés comme réservoirs d’eau aériens au lieu de réservoirs d’eau RCC conventionnels », a déclaré le directeur général.

Ces complexes sont stratégiquement importants pour le pays et nécessitent donc une sécurité élevée. «Des mesures globales de gestion de la sécurité sont également mises en œuvre dans les bâtiments, étant donné que ces espaces de bureaux doivent être utilisés par le personnel de la défense. Un centre de commandement et de contrôle intégré est mis en place pour gérer les opérations du bâtiment tout en assurant la sécurité et la surveillance de bout en bout des bâtiments. L’ensemble du périmètre du campus est sécurisé par l’installation de clôtures solaires le long du mur d’enceinte. L’entrée des véhicules sur le site est restreinte, et l’entrée et la sortie sont gérées par RFID avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation et le système de balayage sous véhicule. L’entrée et la sortie des visiteurs sont également contrôlées et surveillées à l’aide d’un système de gestion des visiteurs sécurisé », a expliqué Mathur.

