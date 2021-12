Complexité Gaming Sign Warzone Trio Baka Bros

Les Baka Bros signent pour Complexity avant la sortie de Warzone Caldera.

Depuis la sortie de Warzone, le trio de streaming Baka Bros est au sommet de Twitch. DiazBiffle, LuckyChamu et Reppulze attirent des milliers de téléspectateurs grâce à leurs flux divertissants à haute énergie et, bien sûr, à un gameplay exceptionnel.

Aujourd’hui, le trio signe pour Complexity Gaming avant la sortie de la nouvelle carte de Warzone, Caldera.

Complexité x Baka Bros

Avec leur base de fans passionnés, les Baka Bros cherchent à attirer de nombreux nouveaux fans à Complexity après leur signature. Sören Vendsahm, directeur général et vice-président des talents, Complexity Gaming a déclaré : « Les Baka Bros apportent de la profondeur et du charisme à notre liste en constante expansion et contribueront à l’engagement continu de Complexity à créer un contenu innovant et engageant, à remporter des trophées et à favoriser une culture pour les joueurs et les fans.

LuckyChamu a donné ses réflexions sur le mouvement; « La passion et le souci de Complexity pour leur talent les distinguent des autres. Signer avec Complexity nous a donné la stabilité et le soutien nécessaires pour continuer à faire ce que nous aimons, ainsi qu’à explorer de nouveaux projets de passion. Nous sommes ravis de montrer à nos fans ce que nous allons faire ensemble.

Le 17 décembre, les Baka Bros rassembleront les meilleurs joueurs de Warzone pour le BAKA WonderLAN de 100 000 $. Ce tournoi verra certains des meilleurs du jeu s’affronter pour 100 000 $ sur la nouvelle carte et sur LAN, offrant l’un des meilleurs gameplay Warzone à ce jour.