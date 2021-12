Complexity Gaming lance la division Complexity Stars Gaming pour les célébrités et les athlètes professionnels

JR Smith, Leonard Fournette, Max Holloway, Megan Anderson et bien d’autres rejoignent la division de jeux Complexity Stars.

L’organisation nord-américaine d’esports Complexity Gaming, une société de GameSquare Esports, a annoncé aujourd’hui le lancement de l’initiative de jeu Complexity Stars, où plusieurs athlètes professionnels et célébrités renforcent leur présence dans l’industrie. La liste des athlètes comprend le champion NBA JR Smith, le champion du Super Bowl Leonard Fournette et les combattants MMA Max Holloway et Sean O’Malley, entre autres.

Complexity Stars est une division unique en son genre qui brouille encore plus la frontière entre le jeu et la culture pop. De nombreuses célébrités impliquées, telles que l’ancien champion de l’UFC Max Holloway, se sont déjà imposées comme un nom bien connu dans l’espace de création de contenu de jeu. Complexity espère passer au niveau supérieur avec sa dernière initiative.

Complexity Stars présente certains des plus grands noms des sports traditionnels

Complexity Stars : Notre projet le plus ambitieux à ce jour. Connecter les mondes des joueurs, des athlètes et des célébrités.@megatronnie @megana_mma @Edwin_Rios30 @_fournette @SugaSeanMMA @BlessedMMA @Graytness_15 @TheRealJRSmith Bienvenue à la prochaine frontière 🚀#WeAreCOL | #ComplexityStars pic.twitter.com/syymQvOSJX – Complexity Gaming (@Complexity) 30 novembre 2021

Justina Kenna, PDG de GameSquare Esports, s’est entretenue avec le programme Complexity Stars dans un communiqué de presse :

« Nous lançons Complexity Stars avec d’énormes noms du sport et du divertissement », a-t-il déclaré. « Complexity Stars fournit une plate-forme permettant aux athlètes professionnels et aux célébrités de se connecter avec les joueurs de manière authentique. Nous sommes ravis de lancer Complexity Stars avec ses membres fondateurs et nous sommes impatients d’ajouter plus d’athlètes et de joueurs célèbres pour construire la plate-forme. Le jeu est au cœur de Complexity Stars et un moyen incroyablement engageant de connecter les joueurs, les athlètes et les célébrités de manière authentique. »

La liste des membres trouvés s’étend sur les arts martiaux mixtes, le football, le basket-ball et le baseball.

JR Smith (NBA) Allisha Gray (WNBA) Max Holloway (UFC) Sean O’Malley (UFC) Megan Anderson (UFC) Leonard Fournette (NFL) Ronnie Stanley (NFL) Edwin Rios (MLB)

Ce à quoi on peut s’attendre

L’organisation a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre dans les mois à venir alors que le programme Stars cherche à accorder plus de reconnaissance aux athlètes énumérés ci-dessus dans la communauté des joueurs :

Tournois: Complexity organisera des compétitions croisées, des tournois d’esports et d’autres activations pour créer des opportunités d’intégration de marque percutantes.

Création de contenu: les athlètes peuvent facilement diffuser en direct et créer du contenu captivant distribué sur les réseaux sociaux pour se connecter avec les fans de jeux et de sports.

Partenariats de marque: Complexity connectera les sponsors, créera du contenu de marque et développera des opportunités supplémentaires pour les marques de se connecter avec les fans.

On ne sait pas ce que l’avenir immédiat réserve à Complexity Stars, mais on ne peut nier les points positifs potentiels. L’implication des célébrités dans l’espace de création de contenu de jeu apporte une plus grande exposition à l’industrie. Après la signature du populaire streamer YouTube Tim « timthetatman » Betar, Complexity Gaming a recruté des athlètes reconnaissables pour la division Stars.

Assurez-vous de rechercher les différents tournois, contenus et partenariats de marque mentionnés dans le communiqué de presse au cours des prochains mois !

Image en vedette : Complexité des jeux