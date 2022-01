Complications CarPlay, AirPods Pro sans perte, Apple Watch 911

Benjamin et Zac discutent de la nouvelle série de publicités pour Apple Watch qui divise, des rumeurs intrigantes selon lesquelles la musique sans perte arrivera sur AirPods Pro 2 avec l’aimable autorisation de Ming-Chi Kuo, et si l’iPhone 15 perdra l’emplacement physique de la carte SIM. De plus, Zac pose une mystérieuse énigme CarPlay (découvrez la réponse à la fin du spectacle).

Sponsorisé par LinkedIn Jobs : LinkedIn Jobs vous aide à trouver plus rapidement les candidats avec lesquels vous souhaitez parler. Publiez votre offre gratuitement sur LinkedIn.com/HAPPYHOUR.

Sponsorisé par Headspace : Vous méritez de vous sentir plus heureux, et Headspace est une méditation simplifiée. Rendez-vous sur Headspace.com/MAC pour un essai gratuit d’un mois.

Commandité par BetterHelp : En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor sur BetterHelp.com/MacHappyHour.

