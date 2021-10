Complications gastro-intestinales de la COVID-19 – L’Express Financier

Les symptômes gastro-intestinaux sont courants dans l’infection au COVID-19 et durent environ 14 jours ou plus. (Image représentative : .)

Par le Dr Rajiv Lochan,

On pensait que la nouvelle infection au COVID-19 attaquait principalement le système respiratoire avec la manifestation courante de fièvre élevée, de maux de gorge, de toux, d’essoufflement, de pneumonie, etc. Cependant, avec plus de preuves maintenant disponibles, il est clair que le virus peut attaquer plusieurs autres organes du corps, y compris le tractus gastro-intestinal.

« Un patient positif sur cinq présente au moins un symptôme gastro-intestinal, le plus souvent une diarrhée, des douleurs à l’estomac, des nausées et des vomissements. Les patients sévères nécessitant une hospitalisation et les enfants présentent le plus souvent ces symptômes. Une étude récente a montré qu’environ 53% des patients COVID-19 nécessitant une hospitalisation ont des problèmes gastro-intestinaux concomitants », a déclaré Dr Rajiv Lochan, consultant principal – transplantation hépatique et chirurgie hépato-pancréato-biliaire, hôpitaux de Manipal, Old Airport Road. « Des preuves émergentes montrent également que près de 20 % des cas positifs peuvent n’avoir que des symptômes gastro-intestinaux, sans fièvre ni aucun symptôme respiratoire. Ces patients peuvent ne pas envisager le test COVID-19 ou consulter un médecin immédiatement. Cela peut provoquer une propagation rapide de l’infection à d’autres sans le savoir », a expliqué plus en détail Dr Rajiv.

Environ 10 % des patients qui développent une infection au COVID peuvent développer des manifestations gastro-intestinales du COVID-19. Certains de ces patients peuvent ne présenter aucun symptôme respiratoire.

Les symptômes les plus courants d’une infection active peuvent inclure une intoxication alimentaire comme des symptômes qui durent entre 1 et 14 jours – nausées, douleurs abdominales, vomissements et/ou diarrhée. Ces patients sont plus susceptibles d’être malades pendant une période plus longue que ceux qui ne présentent que des symptômes respiratoires.

Les symptômes post-récupération les plus courants peuvent inclure une perte d’appétit, des douleurs et des malaises abdominaux, des ballonnements, des nausées, des vomissements et un reflux acide. Il est important de comprendre que chez les patients présentant des symptômes gastro-intestinaux, le virus vivant peut être détecté dans les selles même après la disparition des symptômes respiratoires. Cela peut infecter d’autres personnes en contact.

Le virus peut également provoquer des saignements gastro-intestinaux, une augmentation des enzymes hépatiques, une inflammation du tractus gastro-intestinal, du foie et du pancréas. Ce risque est particulièrement élevé chez les patients présentant des affections gastro-intestinales préexistantes telles qu’une transplantation hépatique, une cirrhose, une maladie inflammatoire de l’intestin, la maladie de Crohn, etc. Les preuves suggèrent que le risque de décès chez ces patients est environ 4 à 5 fois plus élevé lorsqu’ils sont infectés par COVID. -19 par rapport aux autres patients infectés.

Très rarement, l’infection au COVID-19 peut également provoquer une infection fongique de l’intestin grêle, caractérisée par de fortes douleurs abdominales et associée à un risque accru d’infection grave et de décès.

Cette infection virale peut également entraîner un risque accru de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins du tractus gastro-intestinal. En effet, nous avons vu de telles complications chez nos patients et c’est une cause particulière de préoccupation.

Mécanisme d’implication gastro-intestinale

Les preuves recueillies jusqu’à présent suggèrent que le virus COVID-19 peut avoir un impact sur le tube digestif de plusieurs manières. Premièrement, le virus se lie principalement aux récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE 2) dans le corps humain présents dans la cavité buccale, les voies respiratoires, le tube digestif, les reins, la rate, le foie et le cerveau. Ces récepteurs sont très répandus dans le tractus gastro-intestinal, environ 100 fois plus élevés que dans les voies respiratoires, permettant au virus d’infecter et de se multiplier rapidement dans le tube digestif. Cela peut perturber la microflore intestinale normale provoquant une indigestion, des diarrhées, des ballonnements, etc. Le virus peut également interférer avec le bon fonctionnement du tractus gastro-intestinal, du foie, du pancréas, etc. en endommageant directement les cellules gastro-intestinales, en favorisant l’inflammation par la libération de cytokines, ou bloquant les vaisseaux sanguins alimentant le tractus gastro-intestinal par la formation de caillots

Prévention et gestion

Compte tenu du scénario de la pandémie en cours, il est préférable de ne pas baisser la garde dans la lutte contre ce virus mortel. Il est donc recommandé aux patients présentant des symptômes gastro-intestinaux d’utiliser des toilettes séparées pour éviter de se propager à d’autres. Il est également important de maintenir l’hygiène des mains et de désinfecter les toilettes après chaque utilisation.

La prise en charge est symptomatique et diffère d’un patient à l’autre. Cependant, garder certaines choses à l’esprit peut aider vos symptômes à disparaître rapidement

Mangez de petits repas tout au long de la journéeÉvitez les aliments gras, épicés et transformés. Réduisez les sucres. Ceux-ci peuvent ralentir la digestion et augmenter votre inconfort gastro-intestinal Choisissez des aliments sains cuisinés à la maison plutôt que des aliments à l’extérieur pour éviter le risque d’infections gastro-intestinalesIncluez des fruits et des légumes frais, des grains entiers dans votre alimentation pour fournir à votre corps les nutriments essentiels pour la récupération viande rouge qui peut être difficile pour votre tractus gastro-intestinal. Restez bien hydraté, surtout si vous vomissez ou avez la diarrhée. Limitez votre consommation de thé, de café et de jus de fruits. Choisissez plutôt de l’eau de coco tendre ou du babeurre.Exercice comme la marche rapide ou le jogging pour améliorer la digestion. Ceux-ci favorisent l’hyperacidité.

Conclusion

Les symptômes gastro-intestinaux sont courants dans l’infection au COVID-19 et durent environ 14 jours ou plus. Bien que la plupart de ces symptômes se résolvent d’eux-mêmes, ils ont le potentiel de se propager à d’autres, à moins qu’une bonne hygiène ne soit maintenue. Les patients souffrant de troubles gastro-intestinaux existants doivent être prudents en cas de diarrhée, de vomissements, de douleurs à l’estomac, etc. et consulter immédiatement un médecin pour éviter les complications.

(L’auteur est consultant principal – transplantation hépatique et chirurgie hépato-pancréato-biliaire, hôpitaux de Manipal, Old Airport Road, Bengaluru. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.