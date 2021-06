Complications post-covid 19 : Considérations et prise en charge

Il est nécessaire de prendre un repos suffisant pour stocker l’énergie perdue lors de la lutte contre la maladie. (Image représentative)

Par le Dr Sachin D,

INTRODUCTION

Le pays a commencé à se déverrouiller à plusieurs endroits après une deuxième vague dévastatrice de COVID-19. Les gens commencent à se précipiter dans les gymnases et à faire des exercices intenses. Cependant, les activités physiques intenses, y compris les exercices vigoureux, ne sont pas conseillées aux patients qui se sont récemment remis de COVID-19 car elles peuvent déclencher ou aggraver les symptômes post-COVID-19.

COMPLICATIONS POST-COVID-19

Le COVID-19, au cours de la phase initiale de la première vague, était considéré comme une maladie qui affecte de manière significative le système respiratoire. Cependant, alors que le nombre de cas augmentait dans le monde, des rapports ont fait état de patients COVID-19 souffrant de complications autres que le système respiratoire.

Fait intéressant, les patients ont connu la plupart de ces complications après avoir été testés négatifs pour COVID-19. Cela indique que COVID-19 affecte l’organe pendant la phase active, et les effets sont également prolongés des semaines ou des mois après la guérison. Dans plusieurs cas, les patients atteints de COVID-19 sévère ont été traités avec succès en phase active mais ont perdu la vie en raison de complications post-COVID-19.

Les complications courantes post-COVID-19 incluent des difficultés respiratoires, une fatigue et une fatigue persistantes, de l’anxiété et de la dépression, des douleurs thoraciques, un risque accru de maladies cardiovasculaires, la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, un accident vasculaire cérébral et des troubles du sommeil.

GÉRER LE SYNDROME POST-COVID-19

Il est nécessaire de prendre un repos suffisant pour stocker l’énergie perdue lors de la lutte contre la maladie. Cela aidera à réduire la faiblesse et la fatigue. Une alimentation saine aide à accélérer la récupération. Assurez-vous que l’alimentation contient suffisamment de protéines qui accélèrent la réparation et la guérison. Buvez suffisamment d’eau pour rester hydraté.

Ne lancez pas d’exercices et d’activités intenses immédiatement après la récupération. Il en résulte une aggravation supplémentaire des symptômes tels que des difficultés respiratoires et un stress excessif sur le système respiratoire. Commencer par un exercice simple améliore la circulation et aide à la désintoxication.

« Le long syndrome COVID-19 ou post-COVID est le syndrome débilitant qui hante les survivants du COVID-19 pendant des semaines et des mois après la disparition de l’infection. De nombreux patients qui ont été atteints d’une maladie modérée ou grave (et quelques-uns avec la maladie bénigne) peuvent continuer à souffrir de signes d’infection persistants pendant un certain temps et rencontrer des problèmes pour reprendre la vie courante. Les symptômes les plus courants sont la fatigue et l’épuisement précoce, l’insomnie, les troubles de la mémoire et de la concentration (brouillard cérébral), un léger essoufflement, une toux sèche, de l’anxiété et des maux de tête. Le corps s’épuise pendant COVID-19, après quoi il a besoin de suffisamment de temps et de repos adéquat pour revenir à la normale (de quelques semaines à quelques mois). Cela se produit en raison de lésions inflammatoires de divers organes et d’une capacité pulmonaire réduite chez les personnes atteintes d’une atteinte pulmonaire. Il faut beaucoup de temps pour que votre corps retrouve ses capacités et a donc besoin de repos/sommeil et d’hydratation adéquats avec une alimentation appropriée, des techniques de relaxation et des exercices légers progressifs.” Dr Sachin D, Manipal Hospital.

La réadaptation pulmonaire et cognitive aide également les patients à se remettre des complications post-COVID-19. Le patient apprend des techniques de respiration, des exercices et la gestion de la dépression et de l’anxiété pendant la rééducation.

IMPORTANCE DE L’OBSERVATION DE SOI APRÈS LA RÉTABLISSEMENT DU COVID-19

Les patients doivent surveiller les paramètres vitaux tels que le niveau d’oxygène dans le sang et la pression artérielle pendant au moins 3 à 4 mois. Ils devraient également consulter le médecin s’ils ont des maux de tête persistants, des douleurs thoraciques ou des difficultés à respirer. Il est essentiel de surveiller les symptômes car cela pourrait être un signe de complications graves. Une consultation appropriée et une prise en charge efficace aident à prévenir le surcoût des soins de santé et à réduire le risque de décès.

”Les gens essaient de se pousser fort et de fatiguer leur corps immédiatement après la récupération de COVID-19, ce qui peut drainer leur corps et l’aggraver. Des exercices doux au rythme lent et gradué doivent être encouragés tout en laissant suffisamment de temps au corps pour reprendre des forces. Bien qu’une longue période de COVID-19 soit débilitante, de bons soins et une aide thérapeutique avec le diagnostic précoce peuvent aider les gens à guérir plus rapidement et à soulager les symptômes.” Dr Sachin D, Manipal Hospital

CONCLUSION

La surveillance des symptômes post-COVId-19 par l’auto-observation, un repos adéquat, une alimentation saine et un régime d’exercice léger aide les patients COVID-19 à se remettre du syndrome post-COVID-19. Les symptômes post-COVID-19 doivent être gérés rapidement et efficacement pour éviter la progression des complications.

(L’auteur est consultant – spécialiste de la pneumologie interventionnelle, des soins intensifs et de la médecine du sommeil, Manipal Hospitals, Old Airport Road, Bengaluru. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

