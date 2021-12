Complices du coup d’État de Trump au Congrès : le House Freedom Caucus est un problème majeur

– de Salon

Il y a un an à peu près à la même époque, Donald Trump s’appuyait fortement sur le ministère de la Justice (DOJ) pour l’aider à renverser l’élection présidentielle. Selon les notes prises par le haut responsable du ministère de la Justice, Richard Donoghue, après que le procureur général Bill Barr eut brusquement quitté la ville avant que le fumier proverbial ne frappe le ventilateur, le président a appelé le procureur général par intérim nouvellement installé Jeffrey Rosen et lui a dit « dites simplement l’élection était corrompu + laissez le reste à moi et aux membres du Congrès R.. »

Cette « demande » nixonienne a été rejetée par Rosen, car cela aurait été un mensonge éhonté, mais comme nous l’avons appris plus tard, la Maison Blanche complotait également avec un obscur avocat du DOJ nommé Jeffrey Clark pour mettre la pression sur Rosen pour presser les élections d’État. des responsables des États que Trump a affirmé sans preuve lui avait été volé. On a dit à Rosen que Trump prévoyait que Clark le remplacerait s’il ne se conformait pas, mais Rosen a résisté et Trump a reculé après que son propre avocat de la Maison Blanche l’a convaincu qu’il y aurait des démissions massives au DOJ s’il donnait suite. À part un membre du Congrès de Pennsylvanie, un républicain du nom de Scott Perry qui aurait appelé Donoghue pour le menacer de se plier aux ordres de Clark, jusqu’à présent, nous ne savions pas exactement qui était le « R. membres du Congrès » étaient. Maintenant, le New York Times rapporte que les complices de Trump n’étaient autres que les membres du Freedom Caucus d’extrême droite de la Chambre.

Le Times nomme Jim Jordan de l’Ohio, Andy Biggs et Paul Gosar de l’Arizona, Louis Gohmert du Texas, Mo Brooks de l’Alabama et Perry de Pennsylvanie, qui est décrit par le Times comme le coordinateur des plans visant à remplacer le procureur général par le docile Clark. . Ils ont tous travaillé en étroite collaboration avec l’un des fondateurs du Freedom Caucus, Mark Meadows, l’ancien membre du Congrès de Caroline du Nord qui a été chef de cabinet de Trump.

Le Times rapporte une réunion jusque-là inconnue qui a eu lieu peu de temps après les élections, qui comprenait Jordan, Perry et Meadows ainsi que le conseiller de la Maison Blanche Stephen Miller, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien et l’attachée de presse Kayleigh McEnany. Jordan prétend qu’il s’agissait purement d’une réunion de stratégie médiatique. Mais quand il s’agit de The Big Lie, cela équivaut à une stratégie pour renverser les élections. Tout a découlé de ça. Ces membres du Freedom Caucus étaient partout à la télévision pour répandre des mensonges sur la fraude électorale. Ils ont fait pression sur les responsables républicains et ont couru pour chasser les rumeurs d’ingérence étrangère. Et après que Barr a annoncé que le DOJ n’avait trouvé aucune preuve de fraude, ils ont diffamé le FBI et le DOJ dans la presse. C’est à ce moment-là qu’ils se sont concentrés sur l’annulation des élections, en se concentrant sur le 6 janvier.

Gohmert a poursuivi le vice-président Mike Pence pour le forcer à annuler l’élection. (L’affaire a été rejetée hors du tribunal.) Perry a transmis une lettre de certains législateurs de l’État de Pennsylvanie au sénateur Mitch McConnell, le chef de la majorité, et au représentant Kevin McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre, leur demandant de retarder la certification qu’ils n’avait aucune autorité à faire.

Et ils ont rencontré personnellement le président pour faire des plans pour « arrêter la sédition ».

Super rencontre aujourd’hui avec @realDonaldTrump et @MarkMeadows et @RudyGiuliani mes potes @andybiggs4az @RepMoBrooks @mattgaetz et les autres. Le président est déterminé. Nous n’accepterons pas la privation du droit de vote de 80 millions de personnes qui ont voté pour @POTUS

Cette sédition sera arrêtée. pic.twitter.com/HDG8CdUMIL – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 22 décembre 2020

Et maintenant, nous savons d’après les reportages du Times que le complot de coup d’État PowerPoint a été transmis à Meadows par nul autre que Jim Jordan – que Trump a décerné avec la Médaille présidentielle de la liberté après l’insurrection. (Ce serait le même Jim Jordan que Kevin McCarthy a eu le culot d’essayer d’installer au comité du 6 janvier.)

Le « R. Les membres du Congrès » étaient jusqu’au cou dans des complots de coup d’État. Mais ce n’est pas surprenant. Si quelqu’un m’avait dit il y a cinq ans que nous aurions une tentative de coup d’État en Amérique, j’aurais supposé que le Freedom Caucus serait impliqué. Ils s’entraînent depuis des années dans leur propre groupe.

Lorsque le Freedom Caucus a été formé en 2015, Mark Meadows était l’un de ses membres fondateurs. Tout comme Mick Mulvaney, un autre ancien chef de cabinet de Trump, et l’actuel gouverneur de Floride Ron Desantis, entre autres, comme Jordan. Ils se sont présentés comme dévoués au conservatisme budgétaire et au rétablissement des prérogatives du Congrès, mais dès le début, il était clair que leur principale directive était de rendre la direction du GOP misérable et de pousser les démocrates à boire.

Meadows est même parfois allé au-delà du caucus, montrant involontairement la voie à suivre. Il a défié le leadership du président de la Chambre, John Boehner, en déployant une procédure obscure qui n’avait pas été utilisée depuis 1910. Elle a échoué, mais elle a énervé les médias de droite et la base d’une manière que seul Trump a maîtrisée depuis. Avec leur extrémisme flagrant, ils ont réussi à créer tellement de chaos dans le caucus du GOP que le président de la Chambre, John Boehner, a finalement été expulsé.

Ils ont refusé de voter pour son successeur présumé, Kevin McCarthy de Californie, aidant à condamner sa candidature et à la place, ils ont obtenu le membre du Congrès du Wisconsin Paul Ryan, une superstar conservatrice en devenir qui avait brigué la vice-présidence avec Mitt Romney en 2012. Ryan était considéré comme l’un des leurs à l’époque, même s’il n’était pas un membre officiel du Freedom Caucus. Mais cela n’a pas vraiment bien fonctionné non plus. Ils ont également fait de la vie de Ryan un enfer et il a fini par quitter complètement la politique en 2018.

La vérité est que le Freedom Caucus dirige le caucus républicain de la Chambre dans un règne de terreur depuis plus d’une demi-décennie maintenant et s’il parvient à prendre la majorité en 2022, Kevin McCarthy aura probablement un gros combat entre les mains. Il n’a jamais été l’un d’entre eux et malgré ses tentatives désespérées pour se faire aimer de Trump, le Freedom Caucus va vouloir mettre un homeboy aux commandes pour de vrai. Cette personne sera presque sûrement Jim Jordan, l’homme qui a aidé Mark Meadows à préparer la tentative de coup d’État.

Ces personnes mènent une guérilla contre leur propre parti depuis des années et étaient le choix parfait pour être les hommes de main personnels de Trump. À bien des égards, ils ont ouvert la voie à son style de gouvernance mafieux. Et vous pouvez parier que pendant que Trump parcourt le pays pour se venger de tous ceux qui l’ont trahi au cours des prochaines années, le Freedom Caucus sera là avec lui. Quand il s’agit de poignarder d’autres républicains dans le dos, ce sont des professionnels.

