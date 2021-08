Complicité ou incompétence | CDN ⋆ 10z viral

A chaque point de presse qui passe et aux reportages simultanés, nous devons nous poser une question fondamentale. Est-ce que tous les membres de l’administration, du département d’État et du Pentagone sont complices de cette catastrophe américaine en Afghanistan, ou envisageons-nous le plus grand groupe d’individus incompétents à avoir jamais dirigé ce pays ? Chaque jour, nous nous sentons plus impuissants lorsque nous regardons des extraits d’actualités de personnes bloquées à l’aéroport alors que le temps presse pour qu’elles soient secourues. Je n’ai pas eu ce sentiment d’échec de notre gouvernement depuis le retrait de Saïgon.

On nous parle constamment de la puissance de nos militaires. On nous dit constamment que nous sommes craints dans le monde entier. Mais maintenant, nous sommes bousculés par un gang militant en Afghanistan. Nous avons permis aux talibans de prendre le contrôle de l’Afghanistan en seulement quatre jours, et maintenant nous sommes contrôlés par ce Gand alors que nous essayons de récupérer nos citoyens et nos CIV. Nous ne réussirons pas dans cette mission, et nous créerons la prise d’otages la plus énorme de tous les temps. Voilà pour la puissance militaire de l’Amérique.

On voit déjà les talibans rouler dans les rues de Kaboul avec l’équipement que nous avons abandonné. Nous avons fourni aux talibans suffisamment d’équipements pour en faire l’une des dix forces militaires les mieux équipées au monde. Tout cet équipement est payé par les citoyens des États-Unis. Nous en faisons la pire utilisation de l’argent des contribuables de l’histoire.

Biden, Harris, Blinken, Kirby et même Psaki revendiquent la responsabilité du plus grand pont aérien de l’histoire. C’est ainsi qu’ils font tourner cette débâcle. Les avions quittent Kaboul vide. Des Américains et des Afghans sont agressés à l’approche de l’aéroport. Beaucoup se font retirer leurs papiers et passeports. Des gens sont torturés et tués par les talibans pour avoir aidé les Américains. Notre gouvernement désavoue toute cette activité.

On parle des talibans comme d’un gouvernement. Ils sont un gang terroriste militant. Notre CIA les a rencontrés, ce qui leur donne de la crédibilité. Le secrétaire Blinken a déclaré que nous utiliserions tous les outils diplomatiques de la boîte pour récupérer toute personne ayant besoin d’aide après notre départ. Quels recours diplomatiques avons-nous avec les voyous ? Aucun et honte à quiconque dit que nous tiendrons les talibans responsables de quoi que ce soit. Les talibans contrôlent l’Afghanistan parce que Joe Biden a merdé. Robert Gates, secrétaire à la Défense sous Obama, a déclaré : « Joe Biden s’est trompé sur toutes les grandes décisions de politique étrangère depuis quarante ans. Robert Gates continue d’avoir raison.

Il n’y aura pas de bonne fin à cette opération. Les talibans mènent la danse et n’autoriseront aucune présence américaine après le 31 août. Nous ne ferons pas sortir tous les Américains, les Afghans identifiés et notre personnel militaire. Quoi alors ? Nous n’aurons aucun recours, et ceux qui restent seront à la merci des talibans, et les talibans ne connaissent pas le sens de la miséricorde.

Nous pouvons attribuer à l’administration le mérite d’avoir parlé à partir du script préparé. Vous pouvez entendre l’angoisse dans la voix de Jen Psaki et le manque d’engagement dans les voix de Blinken et Kirby. Quant à Kamala Harris, les seuls mots de sagesse de sa part cette semaine ont été de faire vos achats de Noël en avance ! Joe Biden lit quotidiennement le téléprompteur et s’éloigne avec précaution alors que des questions lui sont posées. George Stefanopolous est la seule personne digne de poser une question à notre commandant en chef. Seul Biden sait pourquoi, et il ne parle pas.