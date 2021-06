Complot conservateur en 3 étapes pour garder la Grande-Bretagne ouverte: les députés se battent pour bloquer les verrouillages avec la «loi pandémique» | Politique | Nouvelles

Verrouillage au Royaume-Uni: Ferrari interroge les «scientifiques non élus»

Les mesures ont été proposées par le Covid Recovery Group, dirigé par les anciens ministres Mark Harper et Steve Baker. On dit que davantage de députés sont favorables à l’idée mais sont « piégés par le vote sur la masse salariale » parce qu’ils sont ministres ou secrétaires parlementaires privés. On s’attend à ce que d’autres députés d’arrière-ban envisagent de soutenir les plans.

Pendant ce temps, M. Baker doit ouvrir des pourparlers avec des députés travaillistes qui s’inquiètent de certains des impacts du verrouillage et de la fermeture des frontières.

La révélation intervient alors que le contrecoup augmente contre la décision de Boris Johnson de reporter d’un mois le «Jour de la liberté» le 21 juin.

Cela fait suite à une semaine difficile pour le Premier ministre, dont le parti a subi une lourde défaite lors des élections partielles de Chesham et Amersham aux Lib Dems.

Hier, il y a eu 14 autres décès de Covid et 10 321 nouveaux cas, contre 12 décès et 7 738 cas signalés il y a une semaine.

Vendredi, 59% des adultes avaient reçu leur deuxième jab, plus de 30 millions au total, et 81% des adultes – plus de 42 millions – avaient reçu leur premier.

De plus, plus de 700 000 jabs Covid-19 ont été réservés le jour où la campagne de vaccination du NHS a été ouverte aux personnes âgées de 18 à 20 ans.

Cela signifiait que plus de huit étaient réservés chaque seconde depuis son ouverture vendredi.

Steve Baker veut des réformes de verrouillage pour empêcher que le pays ne soit à nouveau suspendu (Image: PA)

Le succès de la campagne de vaccination contribue à alimenter l’inquiétude croissante des arrière-bans du Premier ministre au sujet de sa stratégie Covid.

La législation proposée par les rebelles a été élaborée dans le but de mettre à jour la législation obsolète en matière de santé publique des années 1980. Les principales réformes consisteraient à empêcher de futurs blocages, alors que l’on craint qu’une faction de scientifiques et de groupes d’intérêt envisage de les préconiser comme option «par défaut», même en l’étendant à d’autres maladies telles que la grippe.

La proposition verrait une présomption légale contre le verrouillage et forcerait les gouvernements qui souhaitent verrouiller à adopter une nouvelle législation à chaque fois.

La nouvelle loi rendrait également les conseillers scientifiques du gouvernement plus responsables en veillant à ce que des soi-disant «groupes rouges» de scientifiques ayant des perspectives différentes soient mis en place pendant une crise pour défier les experts de Sage et «empêcher la pensée de groupe».

Les députés soutenant les réformes souhaitent également que les experts nommés pour Sage doivent comparaître devant un comité de députés pour être interrogés avant un vote à la Chambre des communes pour ratifier leur nomination. Cela vient après les inquiétudes selon lesquelles des «scientifiques irresponsables» dictent la politique du gouvernement plutôt que les politiciens.

L’un des partisans des réformes, le député de Romford Andrew Rosindell, a déclaré : « Cette pandémie a souligné que notre cadre juridique pour y faire face doit être mis à jour.

Les gouvernements devraient adopter une nouvelle législation pour appliquer un verrouillage (Image: .)

«Il y a un danger maintenant que certains groupes d’intérêt et une faction de scientifiques se réjouissent de la gâchette et poussent à plus de blocages pour lutter contre une gamme de maladies. Il est essentiel pour l’économie, le bon fonctionnement de la société et la santé mentale et physique des personnes à travers le pays que nous ayons une présomption légale contre les futurs blocages. »

Il a ajouté : « Il semble y avoir eu une certaine pensée de groupe parmi les membres de Sage. C’est pourquoi les députés doivent les interroger avant leur nomination et pourquoi les équipes rouges offrant une perspective alternative sont essentielles.

Les propositions visant à obliger les membres de Sage à rendre des comptes ont été élaborées par Sir Charles Walker, vice-président de l’influent comité de 1922 des députés d’arrière-ban conservateur.

Il a été préoccupé par la façon dont les membres de Sage ont conseillé le gouvernement tout en fournissant des commentaires personnels aux médias.

Dans un discours aux Communes la semaine dernière, il a déclaré : « Il devrait également y avoir une responsabilité personnelle beaucoup plus grande. Il ne devrait plus y avoir de « Voici Sir Mark Walport de Sage, mais ici à titre personnel ». Absurdité!

« Il est là parce qu’il est membre de Sage. Nous devrions également avoir des élections pour Sage, afin que nous puissions voir Sir Mark Walport, le professeur Susan Michie, John Edmunds et des têtes de parole régulières dans nos studios de télévision défiés par des personnes ayant une perspective différente.

«Des gens comme le professeur Karol Sikora, le professeur Paul Dolan, qui est un expert du comportement humain et de la qualité de vie, et le professeur Ellen Townsend, qui s’intéresse énormément au bien-être des enfants maintenant en proie à l’anxiété et aux troubles de l’alimentation.»

Le Covid Recovery Group avait espéré présenter les réformes proposées sous la forme d’un projet de loi d’initiative parlementaire, mais elles pourraient apparaître comme un amendement à une future législation gouvernementale.

Bien qu’il soit peu probable que de telles réformes soient adoptées sans le soutien du gouvernement, les députés mécontents de la politique actuelle ont clairement indiqué que les candidats à une future élection à la direction devront s’y engager comme condition de leur soutien.

Pendant ce temps, un ancien ministre du Cabinet a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact du verrouillage continu sur les travailleurs.

L’ancienne secrétaire aux affaires, Dame Andrea Leadsom, a averti que certaines personnes en congé évitent de retourner au travail parce que cela a été “super” pour elles, tandis que d’autres sont “terrifiées” de revenir.

La députée conservatrice Dame Andrea a déclaré que certaines entreprises de sa circonscription du South Northamptonshire avaient du mal à récupérer du personnel car “les gens se sont, pour être parfaitement franc, habitués à être en congé”.

Andrea Leadsom a averti que les gens évitent de retourner au travail (Image: PA)

Dame Andrea a déclaré: «Pour certaines personnes, elles sont simplement terrifiées – il y a un problème de santé mentale.

«Pour d’autres, c’est comme, ‘Eh bien, être en congé a été formidable pour moi. Je ne veux pas retourner au travail ».

Le régime de congé permet actuellement aux entreprises touchées par la pandémie de garder les travailleurs avec une subvention salariale de 80% de l’État.

Il devrait s’estomper à partir de la fin de ce mois, avant de s’achever en septembre.

Se référant à la révolte du verrouillage, une porte-parole de Downing Street a déclaré: «Comme l’a dit le Premier ministre, la feuille de route est prudente mais irréversible, et nous sommes convaincus que les restrictions seront assouplies le 19 juillet.

“Nous donnons déjà aux députés un vote lorsque les mesures ont une importance nationale, comme ce fut le cas la semaine dernière lorsque la Chambre a approuvé le report de l’étape 3 par une marge de 461 à 60.”