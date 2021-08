Complot de Bill Gates | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par FreeSpeechFan, Le Duran :

Notre plus grande menace, ce sont nos gouvernements corrompus, corrompus par les milliardaires du NWO, qui se font passer pour des philanthropes « aidant l’humanité ». Bill Gates a subi une cure de jouvence marketing, tout comme Rockefeller, en créant une fondation. La Fondation Bill et Melinda Gates est une organisation maléfique qui fournit de l’argent noir pour promouvoir l’eugénisme du NWO de Bill Gates. Il n’y a pas que Bill Gates, il existe de nombreuses fondations qui ont été créées pour diriger l’argent noir de NWO. Les Obama, les Clinton, Warren Buffet, les Open Society Foundations de Soros, l’Initiative Chan Zuckerberg sont tous des véhicules de l’argent noir avec des objectifs sombres. L’organisation Zuckerberg est constituée en tant que philanthropcapital LLC.

Le Chan Zuckerberg Initiative n’est pas une fiducie caritative ou une fondation privée, mais une société à responsabilité limitée, et n’est donc pas une organisation exonérée d’impôt comme le sont de nombreux organismes philanthropiques. En tant que LLC, l’organisation dispose d’une plus grande flexibilité dans la manière dont elle aborde ses objectifs et peut investir dans des startups à but lucratif,[28][29] peut dépenser de l’argent pour des initiatives de plaidoyer et de lobbying,[28][30] peut faire des dons politiques,[28][30][31] n’a pas à divulguer le salaire de ses cinq principaux dirigeants[30] et a moins d’autres exigences de transparence par rapport à une fiducie caritative.[28][29][30][31] En vertu de cette structure juridique, comme Forbes l’a écrit, « Zuckerberg contrôlera toujours les actions Facebook détenues par la Chan Zuckerberg Initiative ».[30][31]

Le Fondation Buffet investit massivement dans les subventions pour la santé reproductive et la planification familiale à travers le monde, y compris des investissements substantiels dans l’avortement et les contraceptifs. L’intention de Warren Buffett était à l’origine de léguer 99% de sa succession à la Fondation Buffett, mais en juin 2006, il a annoncé qu’il donnerait à la place 85% de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates. Buffett a déclaré qu’il avait changé d’avis parce qu’il avait grandi pour admirer la fondation de Gates au fil des ans; il pensait que la Fondation Gates serait en mesure d’utiliser son argent efficacement car il avait déjà été augmenté.

Bill Gates imagine qu’il est le sauveur du monde, de son environnement et de ses ressources, mais le moyen qu’il veut utiliser pour sauver le monde est de réduire la population mondiale à l’idée de celle énoncée dans les Georgia Guidestones. Aussi, il imagine que s’il peut nous convaincre que le monde se dirige vers le réchauffement climatique, alors que la science depuis des décennies jusqu’à maintenant dit que nous nous dirigeons vers une période de refroidissement global, Bill Gates sait que s’il peut refroidir le monde avant cet événement, le refroidissement qui en résultera sera suffisant pour provoquer progressivement l’échec des récoltes et créer une famine massive. Et pour se préparer à cela, il a son Svalbard Global Seed Vault pour stocker des graines à utiliser lorsque lui et ses serviteurs sortiront de leurs bunkers. Cependant, sa plus grande idée a été de vacciner les plus grandes populations du monde pour contrôler leur croissance. Et maintenant, son grand plan d’architecte est de tromper le monde en lui faisant craindre un virus qui a un taux de récupération de 99%.

