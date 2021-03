Complot de l’UE pour «prendre le contrôle» de l’approvisionnement d’AstraZeneca dans un contexte de poussée de production | Monde | Nouvelles

L’agence européenne des médicaments a donné le feu vert au bloc pour construire trois nouveaux sites de production de vaccins contre les coronavirus après des semaines de retards et de retards. L’un des sites nouvellement approuvés se trouve dans la ville néerlandaise de Leiden, où de nombreux ingrédients clés pour le vaccin d’AstraZeneca sont fournis. L’usine de Leiden a été au centre d’un conflit majeur entre Londres et Bruxelles concernant la fourniture de doses.

Suite à l’annonce, le rédacteur politique d’Euronews, Darren McCaffrey, a été pressé de savoir si cette décision permettrait à l’UE « de prendre le contrôle de la production d’AstraZeneca ».

Il a répondu: « Je ne pense pas que nous allons nécessairement voir des gens faire irruption dans l’usine aux Pays-Bas et dimensionner les vaccins. »

Cependant, il a ajouté: «Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a clairement indiqué hier soir que même s’il souscrivait à contrecœur à ces nouvelles restrictions et même s’il souhaitait une évaluation plus approfondie de l’impact que cela pourrait avoir sur l’offre de capacité.

« Que si la Commission européenne décidait à la fin qu’elle ne voulait pas que certains de ces vaccins AstraZeneca proviennent de cette usine aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises appliqueraient cela, elles veilleraient à ce que les vaccins ne soient pas envoyés au ROYAUME-UNI. »

Jeudi soir, les dirigeants de l’UE ont accepté de soutenir les plans de contrôle des exportations et ont promis d’augmenter le nombre de fabricants européens de vaccins pour contrer une nouvelle vague de cas de coronavirus.

Plus tôt cette semaine, Bruxelles a menacé d’interdire les envois de doses vers le Royaume-Uni pour garantir que les Européens puissent recevoir leurs injections en premier.

Dans le cadre de la décision d’augmenter la production au sein du bloc, l’Agence européenne des médicaments a annoncé l’approbation de nouvelles usines aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse pour fabriquer des vaccins fabriqués respectivement par AstraZeneca, Pfizer et Moderna.

Bruxelles est sous la pression d’une faction de membres de l’UE qui souhaitent que toutes les expéditions du vaccin Oxford quittant le bloc soient arrêtées.

Les ministres du gouvernement ont également cherché à rassurer la Grande-Bretagne sur le fait que l’ultimatum de l’UE n’aurait pas d’impact sur la campagne de vaccination à domicile.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous combattons tous la même pandémie – les vaccins sont une opération internationale, ils sont produits par la collaboration de grands scientifiques du monde entier. Et nous continuerons à travailler avec nos partenaires européens pour assurer le déploiement du vaccin.

«Nous restons confiants dans nos approvisionnements et sommes sur la bonne voie pour offrir des premières doses à tous les plus de 50 ans d’ici le 15 avril et à tous les adultes d’ici la fin juillet.

«Notre plan de réouverture prudente de la société via notre feuille de route reste également inchangé.»