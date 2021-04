Complot de l’UE pour rendre le Brexit aussi «douloureux que possible» avant d’exiger un demi-tour au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a été invité cette semaine par Bruxelles à faire demi-tour et à accepter un nouvel accord commercial avec l’UE. Cela est venu après de violentes émeutes en Irlande du Nord, avec des images de bombes à essence et de feux d’artifice lancés sur la police et sur les murs de paix sectaires de Belfast ont émergé cette semaine. Les murs séparent les communautés nationalistes et unionistes du pays. Les responsables bruxellois ont indiqué à leurs homologues britanniques que 90% des contrôles aux frontières pourraient être annulés – mais seulement si le Royaume-Uni accepte d’aligner les normes alimentaires sur celles du bloc.

L’Irlande du Nord a également eu des problèmes pour faire entrer de la nourriture dans le pays en raison des accords actuels sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE.

L’année dernière, les négociations commerciales ont été extrêmement tendues, les deux parties restant déterminées à défendre leurs intérêts sur des questions telles que la pêche.

Avant le début des négociations commerciales, un expert a averti qu’il pourrait y avoir un sentiment en Europe que le Brexit devait être aussi «douloureux que possible» pour le Royaume-Uni.

Sir Paul Collier, économiste britannique du développement à l’Université d’Oxford, a lancé cet avertissement en soulignant également une “erreur catastrophique” que l’UE avait commise.

Il a déclaré lors d’un débat sur Intelligence Squared en 2017: «Je vois l’Europe comme un projet politique principalement des Allemands et des Français.

«Il y a quelques années, il a commis une erreur catastrophique en utilisant des instruments économiques comme symboles politiques, je pense que c’était catastrophique parce que cela a créé de puissantes divergences économiques.

«Cela incite potentiellement les pays à partir, et je pense que les Allemands ont déjà clairement indiqué que la stratégie pour arrêter toute sortie est de rendre la sortie britannique aussi douloureuse que possible.

“Donc en fait, j’ai peur des implications de cette stratégie pour nous.”

Le dernier affrontement Bruxelles-Londres survient alors que les pays de l’UE menacent de restreindre ou de bloquer l’extradition de criminels présumés vers le Royaume-Uni qui sont également citoyens de leur propre pays.

Au total, dix pays, dont la France et l’Allemagne, ont totalement exclu les extraditions, deux ne les autoriseront que si l’individu en question est d’accord, tandis que huit autres insistent sur d’autres restrictions.

Cela survient alors que le Royaume-Uni ne fait plus partie du système de mandat d’arrêt européen, ce qui signifie que les États membres de l’UE définissent désormais leur propre politique en matière d’extradition.

L’Allemagne, la Grèce, la France, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède ont déclaré ne pas remettre les suspects.