Complot de Poutine : la Russie pense que l’espace va « devenir un champ de bataille » – Nouvel avertissement sur les technologies de guerre | Monde | Nouvelles

Cosmos-1408 a été détruit par un missile anti-satellite à ascension directe (ASAT) lancé depuis Plesetsk dans le nord-ouest de la Russie entre la fin du 14 novembre ou le début du 15 novembre selon la NASA. Le satellite était en orbite depuis près de 40 ans avant d’être démoli et divisé en milliers de débris flottants.

La communauté internationale a dénoncé l’opération russe car tous les débris sont particulièrement dangereux et résistants au temps.

Un test ASAT similaire lancé par la Chine en 2007 a créé des débris qui continuent de représenter un danger pour les satellites et la Station spatiale internationale.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré dans un communiqué : « La Fédération de Russie a imprudemment effectué un test satellite destructeur d’un missile antisatellite à ascension directe contre l’un de ses propres satellites.

« Le test a jusqu’à présent généré plus de 1 500 morceaux de débris orbitaux traçables et des centaines de milliers de morceaux de débris orbitaux plus petits qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations. »

« Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la durabilité à long terme de l’espace extra-atmosphérique et démontre clairement que les prétentions de la Russie à s’opposer à la militarisation de l’espace sont fallacieuses et hypocrites.

La démolition du satellite a contraint les sept personnes de l’ISS à s’abriter dans leurs véhicules Crew Dragon et Soyouz à cause d’un « nuage de débris » pendant deux heures.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré: « Avec sa longue et riche histoire dans les vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux sur l’ISS, mais aussi leurs propres cosmonautes. »

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a également fait part de son indignation : « Ce test de missile antisatellite destructeur par la Russie montre un mépris total pour la sécurité, la sûreté et la durabilité de l’espace.

« Les débris résultant de ce test resteront en orbite, mettant les satellites et les vols spatiaux habités en danger pour les années à venir. »

Le fait que la Russie ait investi des fonds dans la destruction de son propre satellite pour un test ASAT nous donne une idée de ce à quoi ressemblera l’avenir de la guerre, suggère Juliana Suess du groupe de réflexion sur la défense et la sécurité The Royal United Services Institute (RUSI).

Elle a écrit : « La Russie calcule peut-être que l’espace jouera un rôle croissant, ou deviendra potentiellement l’hôte du conflit lui-même.

« Avec la longue histoire de la Russie en matière de vols spatiaux et de missions habitées, la décision prise de lancer le test aurait inclus des calculs sur les débris spatiaux et le risque qu’ils représentaient pour les membres d’équipage internationaux et russes en orbite à l’époque. »

Mme Suess a ajouté : « L’évaluation de la menace mondiale par le directeur du renseignement national a ajouté que les réformes militaires en Russie suggèrent que les forces sont adaptées pour pouvoir mener des » attaques contre les systèmes spatiaux « . »

Elle dit que les nouveaux développements de Poutine dans la technologie spatiale visent à contrer les capacités américaines et à rattraper les capacités mondiales dans le domaine.

L’animateur du podcast « War in Space » affirme également que la technologie ASAT était en préparation depuis un certain temps en Russie.