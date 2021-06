Complot du Brexiteer pour renverser Theresa May : un initié brise la couverture pour divulguer un coup de leadership | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit : Theresa May « est tombée dans le piège » lors des discussions selon un expert

Theresa May a été élue n°10 par les conservateurs après que le référendum sur l’UE a laissé son prédécesseur, David Cameron, se sentir obligé de démissionner. Elle avait fait campagne pour Remain, mais avait déclaré que « Brexit signifie Brexit » et déclenché l’article 50 en mars 2017. Cependant, sa confiance semblait déplacée lorsqu’elle a convoqué des élections anticipées, seulement pour affaiblir sa propre main et se retrouver avec un Parlement suspendu et une dépendance à l’égard du DUP d’Irlande du Nord.

Elle a donc été confrontée à un vote de défiance de la part des députés de son propre parti en décembre 2018.

Bien que Mme May ait survécu, elle a promis de ne pas conduire les conservateurs aux élections générales de 2022 et s’est engagée à rechercher un ajout juridiquement contraignant à l’accord de retrait avec l’UE en raison des préoccupations du soutien de l’Irlande du Nord.

Mme May et son équipe auraient supposé que les règles internes régissant les conservateurs signifiaient qu’elle aurait une autre année en toute sécurité à la tête du parti, après être sortie victorieuse de ce défi de leadership.

Cependant, un assistant travaillant pour le groupe de recherche européen, Christopher Howarth, a révélé que personne n’avait accès à ce prétendu livre de règles – et a entrepris de l’obtenir pour tenter de renverser Mme May.

Il a déclaré au podcast de The Critics: “Il n’y avait aucune copie nulle part … il n’y avait que des rapports et une mémoire populaire.”

Il est allé rendre visite au baron conservateur Michael Spicer dans un hôpital de Kensington, qui possédait l’un des deux seuls exemplaires existants du livre de règles.

Le baron Spicer a dit à son infirmière : « Ce jeune garçon va sauver le pays. »

Écrivant dans l’Evening Standard, le journaliste Robbie Smith a résumé: “Armé des règles, Haworth a ensuite aidé à persuader les députés conservateurs qu’un nouveau défi de leadership était possible, ouvrant la voie à Boris Johnson pour remplacer May.”

En fait, un autre vote de défiance a été déposé le mois suivant par le chef de l’opposition de l’époque, Jeremy Corbyn, mais la Chambre des communes l’a rejeté par 325 voix contre 306.

Cependant, ce sont des pressions supplémentaires au sein de son parti qui ont véritablement catapulté les événements, comme l’a noté M. Smith.

Mme May avait promis de se retirer à huis clos, mais a continué à déplacer la date de ses derniers jours en fonction car elle souhaitait avoir une autre chance de présenter son accord sur le Brexit au Parlement après trois rejets.

Puis, en mai, elle rencontra le Comité de 1922 pour lui proposer un calendrier précis de sa sortie.

L’exécutif du comité de 1922 est composé de poids lourds conservateurs qui représentent les députés d’arrière-ban conservateur, et ils lui ont donné un délai ferme de 24 heures pour clarifier quand elle allait démissionner – ou elle serait évincée de son poste.

À l’époque, Sir Geoffrey Clifton-Brown, membre de l’exécutif, avait déclaré au Evening Standard : « Elle a eu près de trois ans pour négocier cet accord.

“Malheureusement, il est maintenant temps de céder les rênes à quelqu’un d’autre avec de nouvelles idées et l’autorité morale pour diriger le parti.”

Il a ajouté : « Il serait infiniment préférable que le Premier ministre fixe elle-même ce calendrier plutôt que de faire face à la perspective d’un vote de défiance à son égard, que ce soit de la part de ses collègues parlementaires ou des présidents d’association.

Il y a eu par la suite des spéculations selon lesquelles le comité de 1922 modifierait ses propres règles pour permettre la tenue d’un vote de défiance avant décembre 2019.

Le comité de 1922 est revenu des vacances de Pâques du Parlement avec l’intention d’utiliser le mécontentement des organisations de base et des députés conservateurs mécontents pour forcer Mme May à quitter ses fonctions.

Si la base avait pris part à un vote de défiance, les députés auraient eu la possibilité de modifier les règles du Comité de 1922 pour signifier qu’une autre tentative de la forcer du pouvoir aurait été possible.

Mais, en mai de la même année, Mme May avait déclaré son intention de démissionner alors que les appels à sa démission se multipliaient au milieu des négociations prolongées sur le Brexit et des mauvais résultats des conservateurs aux élections locales.

Son successeur Boris Johnson l’a remplacée le 7 juin et vient d’entrer dans sa troisième année au n°10.