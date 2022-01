Complot ourdi dans le bureau de CM Channi: Bikram Singh Majithia sur la faille de sécurité du Premier ministre Modi

Majithia, qui avait déjà obtenu une caution provisoire dans une affaire liée à la drogue, a affirmé qu’un complot avait été mis en place pour le piéger.

Le chef de Shiromani Akali Dal, Bikram Singh Majithia, a affirmé aujourd’hui qu’un plan avait été élaboré dans le bureau du ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, pour embarrasser le Premier ministre Narendra Modi et le BJP. Majithia, qui avait déjà obtenu une caution provisoire dans une affaire liée à la drogue, a affirmé qu’un complot avait été mis en place pour le piéger. S’adressant aux médias aujourd’hui, Majithia a également déclaré que Channi et le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, savaient où il se trouvait.

«Quand vous faites des fonctionnaires DGP incompétents de l’État, tout le monde était conscient qu’ils ne figureraient pas dans les recommandations du panel UPSC. Le ministre en chef voyage quotidiennement au Pendjab et il n’a jamais été arrêté pendant 20 minutes nulle part. Il n’y avait pas de blocage de route pour lui. Si les routes pouvaient être dégagées pour le ministre en chef, alors pourquoi pas pour le Premier ministre ? Cela s’est produit parce qu’un plan a été élaboré dans le bureau du ministre en chef pour embarrasser le PM et le BJP. Avez-vous déjà entendu dire que le président du PPCC (Navjot Singh Sidhu) a été arrêté pendant 20 minutes ? Cette planification et ce complot ont peut-être mis en danger la vie du Premier ministre », a affirmé Majithia.

Il a dit que Channi a lui-même retiré le DGP maintenant. « Il a d’abord été utilisé puis jeté. Si une bonne enquête est menée, il ne s’agit pas seulement de Narendra Modi ji, mais du président du Premier ministre. C’est un poste constitutionnel. La personne la plus protégée est le premier ministre de votre entreprise. Vous vous en êtes moqué dans le monde entier et cela aussi uniquement pour le bien de votre politique », a déclaré Majitihia.

#REGARDER | Pendjab : Sur une brèche dans la sécurité du Premier ministre, le chef du SAD, Bikram Singh Majithia, a déclaré : « Le CM n’a jamais été arrêté pendant 20 minutes nulle part. Si les routes pouvaient être dégagées pour le CM, pourquoi pas pour le Premier ministre ? Parce qu’un plan a été élaboré dans le chef bureau du ministre pour embarrasser le PM et le BJP. » pic.twitter.com/d3TbH5zIsx – ANI (@ANI) 11 janvier 2022

Le chef du SAD a également déclaré qu’il maintiendrait la vérité et a affirmé que CM Channi et Sidhu savaient où il se trouvait. « Pour la première fois de l’histoire, 4 DGP ont été changés en trois mois. Le ministre en chef ainsi que d’autres ministres ont créé un complot pour me piéger, pour sauver leurs postes. Mais je maintiens toujours la vérité et la loi……Un avis de veille a été émis contre moi. Ils ne savent même pas que je n’ai pas de visa valide sur mon passeport. Ils ont continué à faire drame après drame. Je ne suis allé nulle part. Vous auriez pu poser des questions sur moi à ces deux-là (Sidhu et Channi). Rahu et Ketu savaient tous les deux où je me trouvais », a déclaré Majithia en répondant à la question de sa comparution devant l’officier enquêteur (IO) le 12 janvier.

