Complot pour sauver la palourde, le mollusque le plus menacé d’Espagne

Le Conseil des ministres, sur proposition du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), a approuvé un accord pour le protection de la naïade auriculée (Margaritifera auricularia. Cet accord, signé entre le ministère, l’organisme autonome de la Confédération hydrographique de l’Èbre, la communauté forale de Navarre et la communauté autonome d’Aragon, vise à protéger ce mollusque, le plus menacé d’Espagne. Votre situation est critique.

La naïade auriculée, également connue sous le nom de margaritone, est l’un des mollusques d’eau douce les plus rares de la péninsule ibérique. Actuellement, il n’est présent que dans le bassin de l’Èbre et dans quatre de ses communautés autonomes –Navarre, La Rioja, Aragon et Catalogne–.

L’espèce a vu ses populations décliner de façon spectaculaire depuis le début du 20e siècle. Pour cette raison, il est inclus dans la catégorie “menacé d’extinction” dans le catalogue espagnol des espèces menacées et déclaré « En situation critique & rdquor; par un arrêté ministériel de 2018, par lequel les travaux et projets visant à leur valorisation sont déclarés d’intérêt général.

L’accord approuvé articule la collaboration entre les différentes organisations impliquées dans des actions pour la conservation de la palourde, qui peut atteindre 18 centimètres de long et vivre plus de 60 ans.

Création d’un centre d’élevage et de récupération

La mesure la plus notable de l'accord est la création d'un centre d'élevage et de récupération de Margaritifera, une fois les techniques de reproduction ex situ perfectionnées grâce aux recherches menées au cours de la dernière décennie.

A cet effet, MITECO réalisera les actions nécessaires à la construction du centre et procédera à la contractualisation ou à la commande de la rédaction du projet et de la construction du complexe par son propre intermédiaire.

De son côté, la Confédération hydrographique de l’Èbre s’engage à fournir le terrain et les infrastructures nécessaires à la réalisation des travaux.

L’Espagne travaille depuis 2007 sur la protection de la naïade auriculée à travers le Stratégie pour sa conservation.

Ce document contient les lignes d’action et les mesures de base pour la conservation de l’espèce. Il sert également d’exposant des actions que les différentes administrations publiques mènent en permanence en faveur de l’espèce et, d’autre part, de référence pour élaborer ou réviser les plans de récupération des communautés autonomes.

L’objectif de la stratégie de conservation est de promouvoir les actions nécessaires pour diminuer considérablement sa forte probabilité d’extinction, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus de régression actuel de l’espèce en contrôlant ses menaces.

Forte probabilité d’extinction

Son objectif est de promouvoir les actions nécessaires pour réduire de manière significative sa forte probabilité d'extinction, ainsi que pour arrêter et inverser le processus de régression actuel de la palourde en contrôlant ses menaces.

Les facteurs qui ont agi ou agissent négativement sur l’espèce à l’origine de sa situation critique sont les suivants. Ceux liés à l’altération, la destruction ou la contamination de leur habitat se distinguent :

-Le modifications des canaux par les réservoirs, les barrages, les pipelines, l’extraction de gravier et de sable, et exploitation des forêts riveraines ils ont causé la disparition de populations et peuvent empêcher leur rétablissement futur en détériorant l’habitat de l’espèce.

-Le perturbations de canal où l’espèce est présente et, fondamentalement, son dragage et son pavage.

–Les plans d’action sur les canaux avec la présence de ce mollusque qui consistent en la revêtement complet de ses canauxCe serait l’élimination totale des populations de palourdes et du reste de la faune benthique existante.

-Les mortels petits travaux d’entretien qui ne prennent pas en compte les besoins de l’espèce peuvent être responsables de la mort de nombreux individus, soit par impact direct sur les spécimens, soit, indirectement, par de profondes altérations des fonds marins et de la dynamique fluviale.

-Le prélèvements d’eau à des fins agricoles et hydroélectriques dans le corridor de l’Èbre, en particulier dans les Meandros del Ebro, où pratiquement tout le débit du fleuve est périodiquement détourné pour des usages hydroélectriques.

-Le altérations affectant les migrations naturelles et la reproduction des poissons hôtes du glochide de cette palourde, indispensable pour compléter son cycle de vie, pourrait être l’une des principales causes de son extinction.

-La manque de recrutement. Des spécimens juvéniles n’ont été trouvés dans aucun des endroits où sa présence est connue dans le bassin de l’Èbre.

Pas de reproduction depuis des décennies

Il semble que la naïade ne s’est pas reproduite régulièrement dans la nature depuis plusieurs décennies, probablement en raison du manque ou de la rareté des poissons hôtes et de l’absence de fonds propres et bien oxygénés.

L’une des principales raisons pour lesquelles les poissons hôtes ont disparu ou sont très rares dans l’Èbre est la construction de barrages et autres obstacles installés le long des rivières.

Ces barrages modifient également le débit naturel de l’eau et la dynamique du dépôt de sédiments, affectant directement les myes.

Stratégie pour la conservation de la palourde : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/pbl_estrategia_margaritifera_auricularia_tcm30-194739.pdf

