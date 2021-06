Complutense Alcalá accueille l’Atlético de Pinto lors de la douzième journée

19/06/2021 à 11h30 CEST

Dimanche prochain à 11h30 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, au cours duquel ils affronteront les Complutense et à Athlétique de Pinto dans le Fairgrounds.

le Complutense Alcala tentera de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre lui Villaverde à domicile (0-1) et contre L’Alamo dans son fief (1-0). De plus, les locaux ont remporté quatre des neuf matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 28 buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Athlétique de Pinto ne pouvait pas faire face à la RSD Alcalá lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 11 matchs joués par le Athlétique de Pinto En deuxième phase de troisième division, il en a remporté cinq avec un bilan de 33 buts marqués contre 42 encaissés.

En référence à la performance locale, le Complutense Alcala Il a un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs joués à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Athlétique de Pinto Il a un bilan de quatre victoires et une défaite en cinq matchs joués, il peut donc être considéré comme un rival plus que dangereux en dehors de son stade, où il réalise une grande partie des points.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir que les locaux sont en tête avec un avantage de deux points par rapport au Complutense Alcala. A ce moment, le Complutense Alcala il compte 44 points et occupe la troisième position. En revanche, les visiteurs sont en cinquième position avec 42 points.