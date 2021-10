ComplyAdvantage et outil elliptique de prévention du crime | Invezz

ComplyAdvantage, une entreprise mondiale de technologie de données transformant la détection des crimes financiers, et Elliptic, un leader mondial des solutions de gestion des risques liés aux actifs cryptographiques, ont lancé un outil innovant d’analyse de blockchain et de surveillance des transactions pour aider les entreprises cryptographiques à détecter et à prévenir les crimes financiers.

La plateforme anti-blanchiment Elliptic Navigator alimente la solution. Il permet aux entreprises à croissance rapide du secteur d’adopter des stratégies de suivi, de fraude et de sanctions pour éviter les clients à haut risque, y compris ceux qui peuvent être impliqués dans le financement du terrorisme.

Surmonter les défis de la prévention du crime

La prévention du crime est devenue plus difficile que jamais avec l’introduction des réseaux DeFi, des NFT et des portefeuilles de confidentialité. En réponse, le GAFI et la CE ont publié davantage de réglementations pour sécuriser les actifs cryptographiques que la législation existante sur les services financiers ne couvre pas.

Consolidation de la gestion des risques

Les utilisateurs peuvent consolider la gestion des risques et réduire le temps et les coûts investis dans l’intégration des workflows de conformité entre fiat et crypto en intégrant l’analyse blockchain d’Elliptic dans la plate-forme ComplyAdvantage. Les nouvelles fonctionnalités incluent l’identification des clients à haut risque, le suivi des fonds et la détection des transactions à haut risque.

Les utilisateurs peuvent réduire les interventions manuelles, accélérer les contrôles de conformité et réduire les coûts grâce au score de risque de transaction automatisé d’Elliptic basé sur l’analyse de la blockchain.

Suivre la source et la destination des fonds

Il est possible d’établir l’origine ou la destination exacte d’une transaction en tirant parti des capacités de suivi de la blockchain d’Elliptic Navigator. Les utilisateurs peuvent conserver une piste d’audit complète des transactions cryptographiques et fournir des enregistrements complets et précis pour soumettre facilement des rapports d’activité suspecte (SAR).

Simone Maini, PDG d’Elliptic, a déclaré :

Il est essentiel de doter les entreprises de cryptographie de solutions de risque de paiement de qualité bancaire pour les aider à rejoindre le courant dominant des services financiers de manière fiable et sécurisée. Notre partenariat avec ComplyAdvantage est une opportunité passionnante de développer des solutions robustes qui offrent aux entreprises un aperçu approfondi d’un large éventail de technologies blockchain.

Charlie Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage, a ajouté :

En travaillant avec Elliptic, nous proposons désormais une solution de surveillance des transactions analytiques blockchain plus complète pour notre base de clients crypto en croissance rapide. Les données sont essentielles pour prévenir la criminalité financière et notre approche à grande échelle de la gestion des risques est améliorée grâce à des partenaires précieux comme Elliptic.

Comply est déjà le choix préféré de certaines des plus grandes banques, entreprises et fintechs à forte croissance au monde. Il utilise l’apprentissage automatique pour aider les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et à prévenir la criminalité financière.

