Comportement approprié au COVID, principaux boucliers de vaccination contre tous les mutants, vagues futures: experts

Plusieurs experts estiment qu’une approche désinvolte qui a suivi le creux de la première vague pourrait être une raison possible pour la pandémie de relever à nouveau la tête.

Avec la deuxième vague de la pandémie COVID-19 qui ravage le pays et des inquiétudes concernant une éventuelle troisième vague, les experts préviennent que la prochaine vague pourrait être moins grave si les gens continuent à suivre un comportement approprié au COVID et qu’une grande partie de la population est vaccinée .

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union publiées dimanche matin, l’Inde a enregistré 4,03,738 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le total cumulatif du pays à 2,22,96,414, tandis que le nombre de morts a grimpé à 2,42,362 avec 4 092 décès quotidiens.

Il y a eu une forte augmentation des infections au cours des deux derniers mois, ce qui a rendu la deuxième vague bien pire que la première qui a commencé au début de 2020 et a culminé au dernier trimestre de cette année avant que le décompte n’atteigne un creux au premier trimestre de 2021.

Plusieurs experts estiment qu’une approche informelle qui a suivi le creux de la première vague pourrait être une raison possible pour la pandémie de relever à nouveau la tête, bien que d’autres accusent également les nouveaux mutants et les variantes du virus d’être plus virulents.

K VijayRaghavan, conseiller scientifique principal, avait déclaré mercredi la semaine dernière que la troisième vague était inévitable et qu’il fallait se préparer à de nouvelles vagues, mais a précisé deux jours plus tard que la «transmission asymptomatique insidieuse» peut être arrêtée si des directives sur les précautions sont prescrites , la surveillance, le confinement, le traitement et les tests sont suivis.

«Si nous prenons des mesures énergiques, la troisième vague peut ne pas se produire partout ou même nulle part. Cela dépend de l’efficacité avec laquelle les orientations sont mises en œuvre au niveau local dans les États, les districts et les villes du monde entier », a-t-il déclaré.

Selon les experts, dans quelques mois, lorsque l’immunité des personnes s’est développée naturellement ou à l’aide de la vaccination s’estompe, le virus frappe à nouveau et la seule chose qui peut empêcher le virus de rebondir est la façon dont les gens se protègent.

«Au début de cette année, alors que les nouveaux cas reculent, les gens ont commencé à interagir comme s’il n’y avait pas de virus. L’immunité avait déjà commencé à décliner. Ils ont organisé des rassemblements de masse, ils ont cessé de porter des masques, donnant la possibilité au virus de frapper à nouveau », a déclaré le Dr Anurag Agarwal, directeur de l’Institut de génomique et de biologie intégrale de New Delhi.

«Alors que nous prévoyons une troisième vague, nous ne pouvons pas dire quand exactement cela se produira ou quelle sera sa gravité. Mais si les gens continuent de suivre un comportement approprié au COVID dans les mois à venir et que nous sommes en mesure de vacciner un grand nombre de personnes, la troisième vague pourrait être moins grave », a ajouté le Dr Agarwal.

Alors que l’augmentation soudaine du nombre de cas au cours de la deuxième vague a conduit à la panique parmi les gens, ce qui ajoute à leur peur est la menace constante de nouveaux mutants du virus et comment ces mutants pourraient potentiellement leur nuire.

Certains experts, cependant, estiment que les mutations sont un phénomène courant et que les mutations n’affectent généralement pas la prévention, le traitement ou la vaccination.

«Chaque virus, en se répliquant dans le corps de l’hôte, mute. Le virus est un multiplicateur prolifique, mais sa réplication est sujette aux erreurs et donc chaque copie qu’il fait de lui-même peut ne pas être sa réplique exacte.

«Tout changement, mineur ou majeur, qui se produit dans sa structure est appelé mutation. Un virus subit des centaines et des milliers de mutations de ce type », a déclaré le Dr Saumitra Das, directeur de l’Institut national de génomique biomédicale (NIBMG), Kalyani, et professeur, Institut indien des sciences, Bangalore.

Les experts ont également déclaré que chaque mutation ne peut pas être une source de préoccupation et que le séquençage du génome d’un virus est effectué pour garder une trace de toute mutation qui peut rendre un virus plus dangereux.

«Ce qui nous préoccupe, c’est de savoir si une mutation la rend plus transmissible ou virulente; si une mutation a le potentiel de rendre les médicaments ou vaccins existants inefficaces contre le virus. Si tel est le cas, le mutant est classé comme une variante préoccupante (VoC) », a déclaré le Dr Das.

Les mutations montrées jusqu’à présent dans le nouveau coronavirus n’ont justifié aucun changement dans le traitement ou les vaccins requis, mais les experts estiment qu’il est technologiquement possible d’ajuster rapidement le médicament ou un vaccin pour lutter contre un mutant qui menace leur efficacité.

«Mais dans le cas du COVID-19, étant donné que sa propagation a été si rapide, il ne laisse pas suffisamment de temps à nos scientifiques pour identifier tous les mutants. Et donc, le rôle du comportement approprié au COVID est plus critique que jamais dans le contrôle de sa propagation », a déclaré le Dr Arun Sharma, expert en médecine communautaire et directeur du NIIRNCD (ICMR), Jodhpur.

Il a déclaré qu’un virus mutant peut échapper à l’immunité du corps et annuler les efforts visant à développer un vaccin ou un médicament efficace contre lui, mais les chances qu’il échappe au bouclier appelé comportement approprié au COVID sont faibles.

«Un masque à trois couches, un lavage ou une désinfection fréquente des mains, le maintien de la distance physique, éviter la foule, en particulier à l’intérieur, sont toujours les plus efficaces pour contrôler la propagation du virus COVID-19», a ajouté le Dr Sharma.

Il a déclaré que tout virus entame une chaîne de transmission en infectant la population la plus vulnérable et continue d’infecter jusqu’au moment où toutes les personnes sensibles sont infectées, puis il commence à disparaître.

«Nous traitons les patients avec des antiviraux et nous protégeons la population par la vaccination. Ces mesures nous aident à briser la chaîne de transmission du virus », a-t-il ajouté.

