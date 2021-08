Composable Finance recherche un financement participatif pour construire l’avenir interopérable de DeFi Crypto new media

Visitez l’article original*

Composable Finance, un protocole blockchain innovant, est en avance sur son calendrier dans le développement d’un écosystème interopérable pour la finance décentralisée (DeFi), qui peut être largement défini comme l’utilisation de la blockchain pour alimenter les outils financiers. Pour suivre leur rythme de développement, la société collecte des fonds grâce aux contributions des utilisateurs via un crowdloan, dans le but de se procurer un outil populaire appelé parachain dans les semaines à venir.

Composable a fait de grands progrès dans l’obtention et la construction de sa parachain, Picasso, qui sera sur Kusama, le réseau canari de la blockchain Polkadot. Les parachains sont des chaînes de blocs spécifiques à un projet qui permettent aux communications et aux transferts de données de se dérouler de manière transparente entre les chaînes de blocs de l’écosystème Polkadot. La parachaine Picasso est ainsi un élément clé de l’avenir interopérable qu’envisage Composable. Plus précisément, Composable travaille à construire sa parachain Picasso avec tous les blocs de construction (appelés palettes) nécessaires pour introduire un écosystème DeFi complet à Polkadot.

Comme annoncé récemment, Composable avancera sa date d’offre de parachain Kusama, démontrant les progrès incroyables de l’entreprise vers son objectif de fournir une infrastructure interopérable à DeFi.

À propos de l’annonce, le PDG Cosmin Grigore a déclaré : « Au départ, nous voulions faire une offre pour un créneau dans quelques semaines, mais il ne sert à rien d’attendre si longtemps. Nous voulons fournir notre parachain le plus tôt possible et commencer à incuber tous les projets qui ont manifesté leur intérêt à participer. Nous avons déjà créé quelques outils principaux sur Picasso, notamment Apollo, notre palette oracle résistante aux MEV, et Cubic, notre palette d’infrastructure de coffre-fort. Maintenant, nous sommes heureux de laisser les autres « peindre » notre parachain Picasso en créant des palettes secondaires ou tertiaires intéressantes qui ajoutent des fonctionnalités d’ordre supérieur. Cela permettra à Picasso d’être une plaque tournante pour la création composable et flexible de toutes les applications décentralisées que les développeurs peuvent imaginer, et nous sommes impatients de voir comment la communauté nous aide à structurer son avenir. Je veux travailler en profondeur avec notre communauté sur ce processus, alors n’hésitez pas à me contacter sur Twitter @gcosmintech avec des commentaires et des idées.

Actuellement, les parachains sont achetés aux enchères. Composable enchérira à partir de l’enchère du 1er septembre et continuera d’enchérir lors des quatre enchères suivantes. Les parachaines sont achetées avec le jeton natif de leur réseau, ce qui signifie qu’une parachaine Kusama est achetée avec des jetons Kusama (KSM). Pour avoir suffisamment de KSM pour la date de soumission qui approche à grands pas, Composable a annoncé son prochain crowdloan du réseau Picasso.

Ce crowdloan sera plafonné à 100 000 KSM, ce qui, selon la société, la positionnera bien pour l’approvisionnement en parachain. La durée de ce crowdloan totalisera 48 semaines et se décomposera en huit périodes de location égales de six semaines chacune. Les contributeurs au crowdloan seront récompensés pour le jalonnement (verrouillage) de leurs jetons pour ces périodes de location :

En préparation du lancement de la parachaine Picasso sur Kusama, Composable a annoncé qu’ils publieraient le jeton Picasso Network (PICA). Ce token servira de token natif à la parachain et vivra uniquement sur Picasso tout en offrant des fonctionnalités importantes comme le vote sur la mise en place de nouvelles palettes sur la plateforme.

Comme Composable vise systématiquement à récompenser les personnes qui les soutiennent, deux millions de PICA (ou 20% de l’offre totale de jetons) ont été réservés pour être distribués à ceux qui participent au crowdloan. Si l’offre de parachain réussit aux enchères, le KSM jalonné sera acheminé via des fermes de rendement (stratégies d’investissement dans DeFi qui fournissent un rendement sur les dépôts), fournissant un pourcentage de rendement annuel de base supplémentaire (APY) à ceux qui participent.

Pour ajouter d’autres incitations à soutenir le crowdloan, Composable a créé un programme de parrainage pour générer des codes de parrainage. Si une personne contribue 100 KSM ou plus au crowdloan via l’un de ces codes, la personne qui l’a parrainée recevra un bonus de 20% sur ses récompenses en jetons PICA.

Ces développements rapides de Composable sont prometteurs pour l’avenir interopérable tant souhaité et indispensable de DeFi. L’annonce par l’entreprise de son crowdloan est encore plus excitante, car cela signifie que cet avenir est plus proche qu’on ne le pensait auparavant.