Composé à 525,51 $ après 13% de gain – Où acheter COMP ⋆ Crypto new media

La finance décentralisée (DeFi) a été en plein essor ce mois-ci suite au rebond en cours du marché de la cryptographie. Les jetons DeFi tels que Compound ont réalisé des gains incroyables, et malgré ces gains, COMP n’a pas encore atteint un niveau record comme de nombreux jetons l’ont fait. Cependant, sa tendance haussière constante est toujours en jeu; par conséquent, nous pourrions voir des gains être acquis à nouveau.

Le composé se négocie à 525,51 $ au moment de la rédaction après un gain de 13% en 24 heures.

Analyse des prix composés

Source : Tradingview

La course haussière de Compound semble se diriger vers des niveaux plus élevés après un impressionnant rallye haussier de 42% au cours des trente derniers jours. Les dernières 24 heures ont été particulièrement bonnes pour la pièce en raison de ses gains à deux chiffres.

Comme la plupart des altcoins, COMP gagne sa course haussière grâce au soutien du marché qui reste solide à ce niveau. Par conséquent, nous pourrions voir la pièce DeFi se diriger vers des valeurs encore plus élevées de 550 $. Si COMP parvient à briser ce niveau de résistance, cela créera un nouveau sommet mensuel qui pourrait déclencher une hausse du support des acheteurs, après quoi nous pourrions voir les niveaux de mai se rétablir.

D’un autre côté, nous pourrions également voir Compound ne pas enregistrer de gains supplémentaires, après quoi la pièce pourrait légèrement reculer pour retester le support inférieur de 480 $. Bien que ce niveau puisse déclencher des achats en baisse de la part des traders à court terme, une autre reprise à ce stade dépendra de l’existence d’un soutien du marché. Le marché au sens large affiche toujours des gains incroyables ; par conséquent, nous verrons les taureaux COMP devenir plus forts.

Compound Labs est l’une des principales plates-formes DeFi, ce qui lui confère plus de stabilité que les autres plates-formes. Une analyse récente indique que les nouvelles plates-formes DeFi sont sujettes aux piratages DeFi en raison de leur expertise technique. Par conséquent, il est conseillé à ceux qui s’aventurent dans DeFi d’opter pour des plates-formes telles que Compound et Aave, qui sont plus stables. Cependant, les investisseurs sont également avertis de ne pas supposer que ces avenues sont également sûres.

Où acheter COMP

Si vous souhaitez acheter des jetons COMP, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est l’une des principales plateformes d’échange. Il prend en charge un large éventail d’outils et de fonctionnalités. eToro est également favorisé par les nouveaux traders en raison d’une fonction de copie de trading qui permet aux nouveaux traders d’apprendre des experts du marché.

