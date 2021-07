compositeur légendaire Ennio Morricone honoré avec une nouvelle pièce

Le compositeur italien oscarisé Ennio Morricone (10 novembre 1928 – 6 juillet 2020) a reçu une pièce commémorative de 5 euros.

La pièce en édition limitée, émise par le ministère italien de l’Économie et des Finances, fait partie de la série « Grands artistes italiens » créée par la designer de la Monnaie nationale Maria Angela Cassol.

La pièce de monnaie présente un portrait d’Ennio Morricone et le revers présente une image des mains du compositeur tenant une baguette de chef d’orchestre.

Bien que les pièces aient cours légal, elles sont destinées au marché des collectionneurs avec seulement 8 000 pièces fabriquées dans l’édition argent et 10 000 pièces dans la version bimétallique.

Ennio Morricone a composé plus de 500 partitions pour le cinéma et la télévision et est devenu célèbre pour avoir composé les westerns spaghetti réalisés par Sergio Leone, notamment Le Bon, La Brute et Le Truand et Une poignée de dollars.

En 2016, Ennio Morricone a remporté un Oscar pour sa musique du film The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Il a également été nominé pour ses partitions originales pour Days of Heaven (1978) de Terrence Malick, The Mission de Roland Joffe (1986), The Untouchables de Brian De Palma (1987), Bugsy de Barry Levinson (1991) et Malena de Giuseppe Tornatore (2000).

En 2007, Ennio Morricone a reçu un Oscar d’honneur (présenté par Clint Eastwood) pour ses « contributions magnifiques et multiformes à l’art de la musique de film ». Il est l’un des deux seuls compositeurs de films de l’histoire à avoir reçu l’Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière.

Ennio Morricone est né à Rome le 10 novembre 1928 et il a écrit sa première composition à l’âge de six ans. Il a étudié la musique classique et après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à écrire des partitions pour le théâtre et la radio. Il a été engagé comme arrangeur par le label RCA en Italie et a également commencé à écrire pour des artistes pop. Au milieu des années 1960, il découvre la scène musicale italienne contemporaine et crée une musique d’avant-garde qui repousse les limites avec le Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, un collectif de compositeurs expérimentaux et improvisateurs. Mais ce sont ses musiques de film qui lui ont le plus valu la renommée.

Ennio Morricone est mort le 6 juillet 2020, à l’âge de 91 ans, suite à une chute à son domicile de Rome.

