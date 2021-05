Composition confirmée, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le match à succès de la Premier League

Manchester United et Liverpool s’affronteront enfin à Old Trafford ce soir après le report du match le 2 mai.

Les supporters de United ont organisé une manifestation à Old Trafford contre la propriété du club avant leur match contre Liverpool, mais maintenant les deux sont prêts à s’affronter.

Man United affronte Liverpool en Premier League ce soir

Ce sera le troisième match de United en seulement cinq jours et ils ont perdu contre Leicester mardi.

Liverpool espère capitaliser sur la fatigue des Red Devils alors qu’ils cherchent à réduire l’écart avec les quatre premiers.

Une victoire déplacerait l’équipe de Jurgen Klopp à moins de quatre points de Chelsea en quatrième position.

Manchester United v Liverpool: comment regarder

Ce match aura lieu à Old Trafford le jeudi 13 mai et débutera à 20h15.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 20h et suit leur couverture d’Aston Villa v Everton.

Les clients de Sky Sports peuvent le diffuser en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

.

Le capitaine de Man United, Harry Maguire, sera porté disparu contre Liverpool Manchester United v Liverpool: alignements confirmés

Le capitaine de United Harry Maguire est mis à l’écart pour sa visite tardive de Liverpool.

Le joueur de 28 ans a subi des dommages aux ligaments de la cheville contre Aston Villa dimanche et a regardé depuis les tribunes contre Leicester mardi.

Anthony Martial et Phil Jones restent absents pour United, tandis que Daniel James a raté des matches récents.

Liverpool sera sans Ozan Kabak, James Milner et Naby Keita car aucun du trio ne s’est remis des coups qui les ont empêchés de remporter la victoire de samedi sur Southampton.

Jordan Henderson ne jouera plus pour le club cette saison alors qu’il poursuit son retour après une opération à l’aine.

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw, Fred, Pogba, McTominay, Fernandes, Rashford, Cavani.

Sous-marins: De Gea, Mata, Greenwood, Traore, Telles, Matic, B Williams, Van de Beek, Tuanzebe.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, R Williams, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Firmino.

Sous-marins: Adrian, Kelleher, Mane, Jones, Tsimikas, Shaqiri, Origi, Woodburn, N Williams.

Manchester United v Liverpool: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait qu’il n’y a aucune animosité envers le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pour avoir aligné une équipe affaiblie contre Leicester, car il aurait fait exactement la même chose.

«Pas exactement ce à quoi je m’attendais, mais je savais qu’il devait faire ces changements», a déclaré Klopp.

«Je l’ai dit 500 fois qu’avec tout ce qui s’est passé et les manifestations à Manchester, jouer dimanche-mardi-jeudi est un crime. Il est.

«Mais ce n’est pas la faute d’Ole Gunnar Solskjaer et des joueurs. Ma question à moi-même était: “Aurais-je fait la même chose?” Oui. Vous devez. Vous devez.

«Nous sommes en retard dans la saison, tous les joueurs ont joué beaucoup de matchs. United est allé à la finale de la Ligue Europa, ce qui signifie énormément de matchs et maintenant vous avez dimanche-mardi-jeudi. Ce n’est pas possible.

«Mais le week-end suivant est un week-end de congé pour United. Je ne suis pas le gars qui fait le calendrier et la liste des rencontres, mais quand nous avons pensé à comment cela pourrait fonctionner, il n’y avait pas de match du mardi et du jeudi et nous aurions tous joué tous les matchs.

«Vous auriez pu déplacer un match de West Brom (que Liverpool doit jouer dimanche) mais cela ne s’est pas produit.

«L’explication de la Premier League était qu’aucune autre équipe ne devrait souffrir à cause des événements (manifestations) qui se sont produits à Manchester. Permettez-moi de le dire comme ceci – cela n’a pas très bien fonctionné.

«Un peu West Ham, un peu Liverpool (a souffert). Mais si on ne se qualifie pas pour la Ligue des champions ce n’est pas la faute d’Ole Gunnar Solskjaer et de sa sélection d’équipe ou de la Premier League, c’est de notre faute.

“Mais dans ce cas précis, je pense que les choses auraient pu être faites différemment, mais nous nous habituons de plus en plus à des choses qui vont rarement en votre faveur ou dans votre direction.”

.

Leicester a battu Man United mardi Manchester United contre Liverpool: Statistiques et faits sur le match Manchester United n’a perdu qu’un de ses 15 derniers matchs à domicile contre Liverpool toutes compétitions confondues (W10 D4), et est invaincu à ses huit derniers depuis une défaite 0-3 en mars 2014.Liverpool n’a pas perdu de matchs consécutifs contre Man Utd toutes compétitions confondues depuis une série de quatre entre 2014/2016, les Reds perdant 3-2 à Old Trafford en FA Cup en janvier. les deux rencontres avec Liverpool toutes compétitions confondues cette saison (W1 D1) – la dernière fois qu’ils ont affronté Liverpool jusqu’à trois fois en une saison sans en perdre, c’était en 1998-99 (W2 D1), avec cette huitième campagne qu’ils ont rencontrée En Premier League, Manchester United n’a remporté qu’une seule de ses neuf dernières rencontres avec Liverpool (D6 L2), et est sans victoire sur cinq contre les Reds (D3 L2). Ils ont eu pour la dernière fois une course sans victoire plus longue contre Liverpool dans l’élite entre décembre 1989 et octobre 1992 (7 matchs) .Manchester United n’a perdu qu’un seul de ses 13 matchs de Premier League disputés un jeudi (W8 D4), en descendant de 1 à 1. 3 à Middlesbrough en décembre 2002.Liverpool n’a remporté que deux de ses six matchs de Premier League en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) cette saison (D1 L3), ces deux victoires étant remportées contre Tottenham. Les Reds n’ont pas réussi à marquer dans les quatre matchs qu’ils n’ont pas gagnés.Liverpool a remporté cinq de leurs sept derniers matchs de championnat à l’extérieur (D1 L1), plus que lors de leurs 15 précédents sur la route (W4 D6 L5). Le patron Jürgen Klopp a réussi à l’extérieur à Man Utd sans jamais gagner plus de fois que n’importe quel autre adversaire dans sa carrière de manager (6 – D4 L2) .Marcus Rashford a été impliqué dans cinq buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues pour Man Utd contre Liverpool à Old Trafford, en marquant quatre et en aidant un.Mohamed Salah a marqué deux fois lors de la défaite 2-3 de Liverpool à Manchester United en FA Cup cette saison. Le seul joueur de Liverpool à marquer à l’extérieur contre Man Utd lors de deux matchs différents en une saison était il y a 100 ans – Harry Chambers en 1920-21.