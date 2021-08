Composition de départ pour Coke Zero Sugar 400

in

La finale de la saison régulière de la NASCAR Cup Series 2021 est à nos portes et 15 des 16 places en séries éliminatoires au total ont été comblées. Ainsi, en plus de la course de samedi à Daytona International Speedway qui occupera la dernière place, la bataille pour le titre de la saison régulière entre Kyle Larson et Denny Hamlin sera décidée.

En plus de Hamlin et Larson, le champ actuel des pilotes des séries éliminatoires comprend Kyle Busch, William Byron, Chase Elliott, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Joey Logano, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Alex Bowman, Kurt Busch, Christopher Bell, Michael McDowell et Aric Almirola.

Donc, avec le battage médiatique d’une course de Daytona, il y a beaucoup en jeu pour le Coke Zero Sugar 400 (19 h HE, NBC).

Cependant, en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Ainsi, en l’absence de qualification, NASCAR détermine le onze de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici un aperçu de la formation de départ Coke Zero Sugar 400 avec Larson sur le poteau.