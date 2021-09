Composition de départ pour la course nocturne des Bass Pro Shops

Denny Hamlin a remporté le premier drapeau à damier des éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2021 – et sa première de la saison – Martin Truex Jr. a remporté la deuxième course éliminatoire, et maintenant c’est la première course éliminatoire : la course nocturne des Bass Pro Shops à Bristol Motor Speedway le samedi (19 h 30 HE, NBCSN).

Avec leurs victoires en séries éliminatoires, Hamlin et Truex sont automatiquement passés de la ronde des 16 à la ronde des 12, et ils commenceront la course de samedi en première ligne. Et sur la base des points gagnés, Kyle Larson s’est également enfermé dans le prochain tour éliminatoire. Les 12 premiers pilotes des séries éliminatoires avanceront après cette course, et quatre seront retirés de la course au championnat.

Pour Bristol – comme la plupart des courses cette saison – il n’y a pas de séances de qualification ou d’essais.

En raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Cela vaut également pour les courses éliminatoires, et les pilotes éliminatoires commenceront à l’avant du peloton. Ainsi, sans qualification, NASCAR détermine la formation de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici le onze de départ de la Bass Pro Shops Night Race à Bristol avec Truex et Hamlin au premier rang.