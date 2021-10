Composition de départ pour le Hollywood Casino 400

Il ne reste plus que deux courses à disputer avant que les derniers pilotes du championnat 4 de la NASCAR Cup Series ne soient déterminés, et la prochaine sera le Hollywood Casino 400 de dimanche au Kansas Speedway (15 h HE, NBCSN).

Avec une victoire dimanche dernier au Texas Motor Speedway, Kyle Larson est devenu le premier pilote à s’enfermer dans les quatre derniers. Mais sept autres pilotes se disputent les trois places restantes dans les semaines à venir.

Et après sa dernière victoire, Larson partira de la pole au Kansas ce week-end.

Cependant, en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Cela vaut également pour les courses éliminatoires, et les pilotes éliminatoires commenceront à l’avant du terrain.

Ainsi, sans qualification, NASCAR détermine la formation de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

